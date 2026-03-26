Phá đường dây buôn bán “khí cười” hàng chục tỉ do thanh niên 22 tuổi cầm đầu

Công an TP HCM triệt phá đường dây buôn bán “khí cười” do đối tượng 22 tuổi cầm đầu với số tiền giao dịch lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán, giao “khí cười” tận nhà. Công an TP HCM đã ra lệnh bắt để tạm giam Huỳnh Đức Cường (SN 2004), Phan Thành Đạt (SN 2002) và Nguyễn Thị Vân (SN 1998).

Bị can Huỳnh Đức Cường (áo trắng), Phan Thành Đạt (áo đen) và Nguyễn Thị Vân bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, rạng sáng 21/3 lực lượng công an kiểm tra căn nhà trên đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp phát hiện 30 bình khí cười cùng nhiều bóng cao su, van sử dụng. Tiến hành truy xét mở rộng, công an thu giữ tổng cộng 59 bình khí cười (tổng trọng lượng hơn 300kg) của các đối tượng liên quan trong đường dây.

Ba đối tượng cùng tang vật. Số tiền giao dịch của đường dây này lên đến hơn 10 tỷ đồng

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Huỳnh Đức Cường là người cầm đầu, tổ chức việc mua bán, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng và điều phối giao hàng. Phan Thành Đạt được thuê đóng gói, giao hàng với hàng trăm đơn vận chuyển; Nguyễn Thị Vân tham gia bán lại cho khách, hưởng chênh lệch.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ, giao hàng tận nơi và thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng nhằm che giấu hoạt động vi phạm. Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán khí cười, với tổng số tiền qua các tài khoản lên tới hơn 10 tỉ đồng. Hiện vụ án đang trong quá trình điều tra, mở rộng

Đối tượng Phan Thành Đạt cùng tang vật

Theo Công an TP HCM, từ năm 2025, việc mua bán, sử dụng khí cười mục đích sử dụng cho con người là hành vi bị nghiêm cấm; mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Loại khí này tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh, làm mất kiểm soát hành vi, đe dọa sức khỏe và tính mạng người sử dụng.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân, đặc biệt các gia đình cần quản lý chặt con em, không để tham gia, sử dụng “khí cười”; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Việc nhanh chóng phát hiện, triệt phá đường dây không chỉ thể hiện sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP HCM mà còn khẳng định tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đấu tranh với tội phạm, vì sự phát triển lành mạnh, bình yên và hạnh phúc của người dân thành phố.

