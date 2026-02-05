CSGT Hải Phòng phát hiện 500 bình nghi khí cười không nguồn gốc

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện hơn 500 bình khí (nghi bình khí cười) không hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 5/2, Công an TP Hải Phòng thông tin, khoảng 1h15 sáng cùng ngày, tại km38 Quốc Lộ 10 (địa phận thôn Câu Đông, xã An Quang, TP Hải Phòng) Trạm CSGT Quang Trung, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Công an Xã An Quang tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 15H - 028.84 do L.V.T (SN 1976; thôn 1 Do Nha, phường An Dương, TP Hải Phòng điều khiển.

L.V.T và các bình chứa khí (nghi bình khí cười) không hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe ô tô BKS 15H-028.84 chở 130 bao dứa màu xanh, trong mỗi bao dứa có 2 thùng carton màu tím - đen, bên trong mỗi thùng carton có 2 bình kim loại dạng bình khí màu tím - đen (nghi bình khí cười).

Tài xế L.V.T khai nhận vận chuyển thuê cho người nam giới tên Q ở cùng xã từ khu vực biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về thành phố Hải Phòng. T không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hoá trên.

Tổ công tác đã phối hợp kiểm đếm, niêm phong số hàng hóa trên và bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu của hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

