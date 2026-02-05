Hà Nội

Xã hội

CSGT Hải Phòng phát hiện 500 bình nghi khí cười không nguồn gốc

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện hơn 500 bình khí (nghi bình khí cười) không hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.

Hải Ninh

Ngày 5/2, Công an TP Hải Phòng thông tin, khoảng 1h15 sáng cùng ngày, tại km38 Quốc Lộ 10 (địa phận thôn Câu Đông, xã An Quang, TP Hải Phòng) Trạm CSGT Quang Trung, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng Công an Xã An Quang tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 15H - 028.84 do L.V.T (SN 1976; thôn 1 Do Nha, phường An Dương, TP Hải Phòng điều khiển.

6555.jpg
L.V.T và các bình chứa khí (nghi bình khí cười) không hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe ô tô BKS 15H-028.84 chở 130 bao dứa màu xanh, trong mỗi bao dứa có 2 thùng carton màu tím - đen, bên trong mỗi thùng carton có 2 bình kim loại dạng bình khí màu tím - đen (nghi bình khí cười).

Tài xế L.V.T khai nhận vận chuyển thuê cho người nam giới tên Q ở cùng xã từ khu vực biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về thành phố Hải Phòng. T không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hoá trên.

Tổ công tác đã phối hợp kiểm đếm, niêm phong số hàng hóa trên và bàn giao cho đơn vị chức năng xử lý nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu của hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt xóa đường dây ma túy lớn:

(Nguồn: VTV1)
Hai người đàn ông ở Quảng Trị vận chuyển 35kg gỗ mán đỉa qua khu vực rừng đặc dụng vừa bị phát hiện và bắt giữ. Vụ việc diễn ra trước làn sóng săn lùng loại cây này của thương lái Trung Quốc với giá tiền triệu mỗi kilogam.

Ngày 4/2, Công an xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Lâm Thủy phát hiện, ngăn chặn một vụ tại khu vực bản Xà Khía.

Đối tượng đã làm con dấu tròn “SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH” để làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện…

Ngày 4/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” phát hiện ngày 26/8/2025 tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

anh-chup-man-hinh-2026-02-04-luc-083106.png
Đối tượng Nguyễn Văn Trường.
Lập nhiều thành tích triệt phá nhiều chuyên án như vụ án giết người ở xã Việt Khê, dự án tiền ảo “Gemholic”…Phòng CSHS vừa được Công an TP Hải Phòng biểu dương.

Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức lễ biểu dương các đơn vị có thành tích đột xuất trong đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XVI, HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031, Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, từ ngày 20/12/2025 đến 28/1/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án, bắt giữ nhiều đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn lâu năm.

