Trong nỗ lực nâng cao mức độ an toàn đối với xe năng lượng mới (NEV), Trung Quốc sẽ đưa vào áp dụng hai bộ tiêu chuẩn quốc gia mới từ ngày 1/7/2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đất nước tỷ dân đang sở hữu thị trường xe điện lớn nhất toàn cầu với quy mô ngày càng mở rộng.

Hai bộ tiêu chuẩn mới gồm "Yêu cầu an toàn đối với xe điện" (GB18384- 2025) và "Yêu cầu an toàn đối với pin xe điện" (GB38031 - 2025). Các quy định mới tập trung vào việc nâng cao mức độ an toàn ở cả cấp độ phương tiện và hệ thống pin, vốn được xem là những thành phần quan trọng nhất trên xe điện.

Ôtô điện Trung Quốc phải có nút ngắt khẩn cấp từ 1/7/2026.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc, riêng trong tháng 5/2026, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng 1,554 triệu xe năng lượng mới và tiêu thụ 1,496 triệu xe. Đến cuối năm 2025, lượng xe NEV đang lưu hành trên toàn quốc đã đạt gần 44 triệu chiếc.

Xe điện phải có nút ngắt điện khẩn cấp độc lập

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là yêu cầu tất cả xe điện phải được trang bị cơ chế ngắt nguồn điện cao áp bằng thao tác vật lý.

Theo quy định mới, người sử dụng hoặc lực lượng cứu hộ có thể nhanh chóng cô lập hệ thống điện áp cao thông qua nút bấm chuyên dụng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc sự cố. Giải pháp này được đánh giá hiệu quả hơn so với hình thức kiểm soát bằng phần mềm vốn đang được áp dụng trên nhiều mẫu xe hiện nay.

Theo quy định mới, người sử dụng hoặc lực lượng cứu hộ có thể nhanh chóng cô lập hệ thống điện áp cao thông qua nút bấm chuyên dụng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc sự cố.

Mục tiêu của quy định là hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình cứu hộ, đồng thời tạo điều kiện cho việc xử lý hiện trường được thực hiện nhanh chóng và an toàn hơn.

Tiêu chuẩn pin chuyển từ cảnh báo cháy sang ngăn chặn cháy nổ

Nếu các quy định trước đây chỉ yêu cầu hệ thống pin phải phát tín hiệu cảnh báo trước khi xảy ra hiện tượng cháy hoặc nổ, bộ tiêu chuẩn mới đặt ra yêu cầu ở mức cao hơn.

Cụ thể, pin xe điện phải được thiết kế để tránh xảy ra cháy nổ trong các điều kiện thử nghiệm theo quy định. Song song với đó, hệ thống vẫn phải phát cảnh báo khi phát hiện nguy cơ mất an toàn nhằm giúp người sử dụng có thời gian xử lý tình huống.

Hệ thống pin xe điện phải phát cảnh báo khi phát hiện nguy cơ mất an toàn nhằm giúp người sử dụng có thời gian xử lý tình huống.

Một điểm mới khác là lượng khói phát sinh trong trường hợp sự cố phải được kiểm soát nhằm hạn chế ảnh hưởng tới người ngồi trong xe.

Những yêu cầu này cho thấy cơ quan quản lý Trung Quốc đang chuyển trọng tâm từ việc cảnh báo rủi ro sang mục tiêu ngăn chặn nguy cơ cháy nổ ngay từ đầu.

Bổ sung thử nghiệm tác động từ phía dưới gầm

Lần đầu tiên, bài kiểm tra va đập dưới gầm xe được đưa vào hệ thống đánh giá an toàn pin.

Bài thử này mô phỏng các tình huống thực tế khi xe va phải vật cản trên mặt đường hoặc chịu tác động từ phía dưới thân xe. Kết quả thử nghiệm sẽ phản ánh khả năng bảo vệ bộ pin trong những tình huống thường gặp nhưng trước đây chưa được đánh giá đầy đủ.

Không chỉ tập trung vào khả năng chống cháy nổ, bộ tiêu chuẩn mới còn đưa ra yêu cầu cao hơn về độ bền của pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Trong bối cảnh phần lớn xe điện hiện nay bố trí pin dưới sàn, khả năng chống chịu các tác động từ gầm xe được xem là yếu tố quan trọng đối với độ an toàn tổng thể.

Kiểm tra độ bền pin sau hàng trăm lần sạc nhanh

Không chỉ tập trung vào khả năng chống cháy nổ, bộ tiêu chuẩn mới còn đưa ra yêu cầu cao hơn về độ bền của pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Theo đó, sau 300 chu kỳ sạc nhanh, bộ pin vẫn phải vượt qua bài kiểm tra đoản mạch bên ngoài mà không xảy ra hiện tượng cháy hoặc phát nổ. Đây là tiêu chí nhằm đánh giá khả năng duy trì độ an toàn của pin sau thời gian dài vận hành, thay vì chỉ ở trạng thái mới xuất xưởng.

Áp lực mới đối với các hãng xe điện

Nhiều chuyên gia cho rằng việc nâng chuẩn an toàn sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc trong giai đoạn tới.

Các doanh nghiệp sở hữu công nghệ pin tiên tiến và năng lực nghiên cứu phát triển mạnh có thể hưởng lợi từ những thay đổi này. Ngược lại, các nhà sản xuất phụ thuộc vào chiến lược cạnh tranh giá rẻ sẽ phải đầu tư nhiều hơn để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mới.

Trong bối cảnh cuộc đua xe điện tại Trung Quốc ngày càng khốc liệt, các tiêu chuẩn an toàn mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình sàng lọc thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và mức độ bảo vệ người dùng trong tương lai.