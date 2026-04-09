Israel không kích Lebanon, quan chức cấp cao Hezbollah thiệt mạng

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, cuộc tấn công vào thủ đô Beirut của Lebanon đã khiến một quan chức cấp cao của Hezbollah thiệt mạng.

Theo thông báo của Quân đội Israel, Ali Yusuf Harshi, Thư ký của thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Tel Aviv ở Beirut, Lebanon, hôm 8/4.

"Ali Yusuf Harshi, cháu trai và là thư ký riêng của thủ lĩnh Hezbollah Qassem, là mục tiêu của cuộc tấn công ở khu phố Tallet Khayat của Beirut. Đoạn video cho thấy cuộc tấn công đã làm sập một phần của tòa nhà nhiều tầng", IDF thông báo.

Hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư ở Beirut, Lebanon, ngày 8/4/2026. Ảnh: AP/Bilal Hussein.

"Ali Yusuf Harshi đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý văn phòng và an ninh của thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem", thông báo cho biết thêm.

Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã tấn công hai cửa khẩu "trung tâm" dọc sông Litani mà Hezbollah sử dụng để vận chuyển "hàng ngàn vũ khí, tên lửa và bệ phóng" vào miền nam Lebanon đêm 8/4. Ngoài ra, khoảng 10 kho vũ khí, bệ phóng tên lửa và trụ sở của Hezbollah ở miền nam Lebanon cũng bị nhắm mục tiêu.

​​Israel cũng tăng cường những đợt oanh kích nhằm vào một số khu thương mại và dân cư ở Beirut, Lebanon, mà không báo trước. Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến 182 người thiệt mạng ngày 8/4, con số thương vong cao nhất trong một ngày kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah nổ ra. Ngoài ra, hàng trăm nạn nhân khác bị thương.

