Ông Trần Sỹ Thanh làm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội gồm 19 đồng chí, trong đó, Chủ tịch là ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ngày 5/9, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 4615/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội gồm 19 đồng chí, trong đó, Chủ tịch là đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới.

Các Phó Chủ tịch gồm: Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Đình Thạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội có nhiệm vụ giúp UBND thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Đồng thời, xây dựng, huy động, huấn luyện lực lượng dự bị động viên và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn; chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường thuộc thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, báo cáo UBND thành phố quyết định công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Giúp Chủ tịch UBND thành phố xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự được sử dụng con dấu của đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đồng chí thành viên Hội đồng được sử dụng cán bộ, cơ quan thuộc quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là cơ quan Thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, cử cán bộ làm thư ký Hội đồng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 4703/QĐ-UBND ngày 6-9-2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

>>> Xem thêm video: Công an giúp tìm 2 bé gái bị đi lạc