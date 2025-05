Hà Nội dừng hoạt động phố đi bộ trong ngày diễn ra Quốc tang

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố về việc phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Trần Đức Lương, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Trần Đức Lương, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ động liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trong những ngày Lễ tang trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, chủ động liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành Thành phố, đơn vị liên quan triển khai việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ tang.

Sở Xây dựng phối hợp với Công an Thành phố triển khai việc phân luồng, tuyến giao thông đảm bảo an ninh trật tự; phối hợp với các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình không tổ chức các điểm trông giữ phương tiện tại vỉa hè, lòng đường khu vực Nhà tang lễ, nhà riêng và trên tuyến di quan.

UBND Thành phố và các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ động triển khai các nhiệm vụ ở cấp cơ sở, đảm bảo mọi hoạt động liên quan đến Lễ tang tại 5 Trần Thánh Tông diễn ra một cách trang trọng, an toàn, trật tự và đúng theo quy định của pháp luật. UBND quận Hoàn Kiếm không tổ chức tuyến phố đi bộ ngày 25/5/2025.

