Ông Nguyễn Hồng Lĩnh làm Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 29/10, tại kỳ họp thứ 32, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 18 đã bầu các chức danh lãnh đạo mới của HĐND và UBND tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Việt Hà - Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Lĩnh.

Cũng tại kỳ họp, ông Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Xuân và bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở GD&ĐT được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng bầu bổ sung các ủy viên UBND tỉnh, gồm: Ông Trần Viết Hải - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Điện – Chánh Thanh tra tỉnh; ông Lê Thành Đông – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.