Xã hội

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Gia Đạt

Sáng 4/11, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội. Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương.

1736baedeea407fa5eb5.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Vietnamnet

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội. Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê Tuyên Quang, là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa X; ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và có trình độ Cử nhân Nông nghiệp.

Ông Chiến đã kinh qua và nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở địa phương. Sau quãng thời gian khoảng 3 năm công tác tại Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào (Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), ông Chiến làm Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 1993-1994.

Tiếp đó, ông kinh qua các chức vụ: Phó trưởng Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tháng 9/2001, ông là Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, sao đó trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 8/2011, ông Chiến được luân chuyển lên Yên Bái, giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy trong 4 năm, trước khi trở thành Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc rồi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Đến đầu năm 2021, ông Chiến là Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII vào tháng 5/2024.

#Đỗ Văn Chiến #Phó Bí thư Thường trực #Đảng ủy Quốc hội #Bộ Chính trị #Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

