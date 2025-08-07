Hà Nội

Xã hội

Ổn định cuộc sống cho người dân sau mưa lũ, đảm bảo học sinh đến trường

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh việc khẩn trương ổn định đời sống người dân sau mưa lũ và bảo đảm tất cả học sinh được đến trường đúng dịp khai giảng.

Thanh Hà

Ngày 7/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị. Đồng thời nhấn mạnh, tình hình mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho các huyện miền núi, làm nhiều gia đình mất nhà cửa, học sinh đứng trước nguy cơ không thể đến trường đúng hạn.

img-8777.jpg
Trường Mầm non Mường Típ tan hoang sau trận lũ lịch sử.

Do đó, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó ưu tiên cao nhất là nhanh chóng ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng, nhất là những hộ mất nhà. Đồng thời, phải bảo đảm tất cả học sinh, nhất là ở khu vực miền Tây, được đến trường đúng dịp khai giảng và có đủ điều kiện học tập bình thường trong năm học mới.

img-8776.jpg
Lực lượng chức năng và các thầy cô giáo đang nỗ lực dọn dẹp và sửa chữa trường học sau mưa lũ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với các địa phương rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sách vở, trang thiết bị để hỗ trợ học sinh vùng lũ quay trở lại lớp. Song song đó, các ngành, các cấp phải đẩy nhanh tiến độ khôi phục hạ tầng thiết yếu, sản xuất nông nghiệp, giao thông, y tế, trường học… để người dân sớm ổn định cuộc sống.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Cần Lố, uy hiếp nhiều nhà dân:

(Nguồn: THĐT)
