Yudo Yuntu - ôtô điện siêu rẻ 225 triệu đồng, có thể hát hò trên xe

Yudo New Energy Automobile được thành lập vào năm 2015 với trụ sở chính đặt tại thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến. Kể từ khi thành lập, hãng xe Yudo chỉ mới bán ra thị trường Trung Quốc đúng 2 mẫu là xe điện mini Pi 1 Lite và Pi 3, vì thế, việc họ cho ra mắt mẫu xe thứ 3 mang tên gọi Yuntu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng, đặc biệt hơn, khi Yudo Yuntu 2023 chạy điện có giá bán rất rẻ, chỉ từ 292 triệu đồng lúc mới ra mắt. Tuy nhiên, việc nhiều hãng xe điện bắt đầu tung ra các sản phẩm xe dưới 300 triệu đồng quá nhiều, đã làm cho miếng bánh của Yudo Yuntu bị thu hẹp lại đáng kể, chính vì vậy, hãng xe điện có tuổi đời non trẻ này đã quyết định tung ra chương trình kích cầu cho xe điện Yudo Yuntu. Cụ thể, khách hàng khi chọn mua xe điện Yudo Yuntu giờ đây chỉ cần bỏ ra 225 triệu đồng, tức đã được giảm giá 67 triệu đồng, đã có thể sở hữu 1 chiếc xe tiêu chuẩn, và bản cao nhất chỉ 289 triệu đồng, còn giá cũ 327 triệu đồng. Về tên gọi, được biết, trong tiếng Trung Quốc, Yuntu dùng để chỉ năm con thỏ, cũng có nghĩa là "Thỏ Mây", điều này đã phản ánh phần nào sự nhí nhảnh trong thiết kế của chiếc xe hatchback 5 cửa này, xe có 5 màu sơn là Shuying Powder, Wangshu White, Xinghan Grey, Emerald Green và Biluo Blue, khách mua xe có thể kết hợp thêm các bộ tem lấy từ nhiều nhân vật hoạt hình, chẳng hạn xe màu hồng sẽ gắn bó với bộ tem Sparse Shadow Pink với một cầu vồng và một con mèo màu hồng. Về thiết kế, Yudo Yunto có đèn pha vuốt góc cạnh, phía dưới xe có hốc gió 2 bên lớn "giả cầy", tích hợp thêm dải đèn LED chiếu sáng ban ngày nằm ngang, sau cùng là hốc gió trung tâm được mở rộng tối đa dù đây chỉ là 1 mẫu xe điện. Ở đuôi xe, Yudo Yunto có cụm đèn hậu trải dài hết đuôi xe. Về kích thước, Yudo Yunto có chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4.035 x 1.736 x 1.625 mm, chiều dài cơ sở 2.480 mm. Nội thất xe Yudo Yuntu với điểm nhấn có bảng đồng hồ LED nhỏ nhắn và bảng điều khiển trung tâm với màn hình kích thước lớn đi kèm hệ điều hành Amber OS, được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 64-bit Octa-Core, có tính năng cập nhật qua mạng (OTA). Các trang bị hấp dẫn trên xe điện Yudo Yuntu giá rẻ bao gồm màn hình giải trí đi kèm với trợ lý kỹ thuật số 3D có tên Mecha Rabbit, người dùng có tương tác với chú thỏ có hình dạng robot không chân và ra lệnh cho nó làm đủ thứ, chẳng hạn như mở cửa sổ, tăng âm lượng hoặc điều chỉnh quạt sưởi. Những người thích làm ca sĩ dễ cảm thấy thú vị khi mua xe Yudo Yuntu, lý do là hãng còn đưa ra bộ giải trí tùy chọn cho xe Yuntu bao gồm 2 micrô karaoke, một loa siêu trầm và một bộ điều khiển trò chơi. Ngoài ra còn có các ứng dụng hát karaoke và các trò chơi khác nhau. Ỏ hệ truyền động của xe, Yudo Yunto sử dụng động cơ điện có công suất 95 mã lực và mô-men xoắn 165 Nm, cho tốc độ tối đa 130 km/h và thời gian tăng tốc 0-50 km/h chỉ trong 4,2 giây. Yudo cung cấp hai tùy chọn pin là 32 kWh cho phạm vi di chuyển của xe 320 km theo chu trình CLTC, nếu khách hàng chọn pin 41,7 kWh, xe của bạn sẽ có phạm vi hoạt động lên đến 415 km trong 1 lần sạc đầy. Xe dẫn động cầu trước. Video: Chi tiết xe điện Yudo Yuntu giá rẻ tại Trung Quốc.

