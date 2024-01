Xiaomi SU7 mới ra mắt tự đỗ cực mượt trong bãi đỗ xe cao tầng

Vào hôm 28/12/2023 vừa qua, hãng điện thoại Xiaomi đã chính thức trình làng mẫu ô tô điện đầu tay mang tên SU7 trong sự kiện tổ chức tại quê nhà Trung Quốc. Rất nhanh sau đó, "gã khổng lồ" của ngành công nghệ này cũng tung ra đoạn video cho thấy khả năng Xiaomi SU7 tự đỗ xe. Xiaomi hiện là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 3 thế giới. Ngoài điện thoại, Xiaomi còn sản xuất hàng loạt mặt hàng điện tử tiêu dùng và phát triển các loại công nghệ, phần mềm khác. Do đó, không có gì bất ngờ khi mẫu ô tô đầu tiên của hàng này được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Theo công bố của Xiaomi, mẫu sedan Xiaomi SU7 thuần điện này sở hữu 1 cảm biến LiDAR, 11 camera độ nét cao, 3 radar sóng milimet và 12 radar siêu âm. Nhờ đó, xe có khả năng lái bán tự động trên cao tốc cũng như đỗ tự động. Trong năm 2024, hãng Xiaomi sẽ tiếp tục thử nghiệm để SU7 có thể tự lái trong thành phố. Bên cạnh các tính năng an toàn cũng như tự lái, Xiaomi SU7 còn được trang bị tổng cộng 5 màn hình, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7,1 inch có thể lật lên, màn hình cảm ứng trung tâm 16,1 inch có độ phân giải 3K, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD với kích thước 56 inch và 2 màn hình gối nằm trên lưng ghế trước. Bên cạnh đó là hệ điều hành Pengpai OS của hãng Xiaomi và chip Snapdragon 8295. Toàn bộ 5 màn hình bên trong xe đều có thể liên kết với nhau và kết nối với điện thoại thông minh. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu xe này bao gồm ghế trước thể thao bọc da Nappa, hệ thống đèn viền trang trí nội thất, trần kính toàn cảnh với diện tích 5,35 m2, hệ thống âm thanh 15 loa, kết nối Apple CarPlay, cập nhật phần mềm qua Wifi, hệ thống nước hoa trong xe và cốp chứa đồ có thể tích 105 lít bên dưới nắp ca-pô. Thiết kế ngoại thất của mẫu xe này cũng thu hút sự chú ý vì có một số nét giống Porsche, McLaren, Aston Martin và Lamborghini. Xe sở hữu hệ thống đèn LED, vành la-zăng 19 inch hoặc 20 inch, gương chiếu hậu không viền, nóc dốc mượt mà về phía sau và cánh gió đuôi chủ động. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu ô tô điện nhà Xiaomi có cả phiên bản dẫn động cầu sau RWD lẫn dẫn động 4 bánh AWD. Phiên bản RWD chỉ có 1 mô-tơ điện nằm trên cầu sau với công suất tối đa 220 kW (khoảng 299 mã lực). Trong khi đó, phiên bản AWD sở hữu mô-tơ điện mạnh 220 kW (299 mã lực) ở phía trước và 275 kW (373 mã lực) ở phía sau, cung cấp công suất tổng cộng 673 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 838 Nm. Pin của Xiaomi SU7 cũng có 2 loại với dung lượng 73,6 kWh và 101 kWh. Pin 73,6 kWh là loại LFP do BYD sản xuất, mang đến quãng đường di chuyển 668 km theo chu trình thử nghiệm CLTC. Trong khi đó, pin 101 kWh là loại lithium Ternary do CATL sản xuất, cung cấp phạm vi hoạt động 800 km. Xiaomi SU7 phiên bản pin CATL có thể chạy 220 km sau 5 phút sạc và 510 km sau 15 phút sạc. Theo kế hoạch, Xiaomi SU7 sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc vào đầu năm nay như đối thủ Porsche Taycan và Tesla Model S. Hiện giá bán của mẫu ô tô điện Trung Quốc này vẫn chưa được công bố. Video: Đánh giá sedan thuần điện Xiaomi SU7 2024.

Vào hôm 28/12/2023 vừa qua, hãng điện thoại Xiaomi đã chính thức trình làng mẫu ô tô điện đầu tay mang tên SU7 trong sự kiện tổ chức tại quê nhà Trung Quốc. Rất nhanh sau đó, "gã khổng lồ" của ngành công nghệ này cũng tung ra đoạn video cho thấy khả năng Xiaomi SU7 tự đỗ xe. Xiaomi hiện là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 3 thế giới. Ngoài điện thoại, Xiaomi còn sản xuất hàng loạt mặt hàng điện tử tiêu dùng và phát triển các loại công nghệ, phần mềm khác. Do đó, không có gì bất ngờ khi mẫu ô tô đầu tiên của hàng này được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Theo công bố của Xiaomi, mẫu sedan Xiaomi SU7 thuần điện này sở hữu 1 cảm biến LiDAR, 11 camera độ nét cao, 3 radar sóng milimet và 12 radar siêu âm. Nhờ đó, xe có khả năng lái bán tự động trên cao tốc cũng như đỗ tự động. Trong năm 2024, hãng Xiaomi sẽ tiếp tục thử nghiệm để SU7 có thể tự lái trong thành phố. Bên cạnh các tính năng an toàn cũng như tự lái, Xiaomi SU7 còn được trang bị tổng cộng 5 màn hình, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7,1 inch có thể lật lên, màn hình cảm ứng trung tâm 16,1 inch có độ phân giải 3K, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD với kích thước 56 inch và 2 màn hình gối nằm trên lưng ghế trước. Bên cạnh đó là hệ điều hành Pengpai OS của hãng Xiaomi và chip Snapdragon 8295. Toàn bộ 5 màn hình bên trong xe đều có thể liên kết với nhau và kết nối với điện thoại thông minh. Những trang bị đáng chú ý khác của mẫu xe này bao gồm ghế trước thể thao bọc da Nappa, hệ thống đèn viền trang trí nội thất, trần kính toàn cảnh với diện tích 5,35 m2, hệ thống âm thanh 15 loa, kết nối Apple CarPlay, cập nhật phần mềm qua Wifi, hệ thống nước hoa trong xe và cốp chứa đồ có thể tích 105 lít bên dưới nắp ca-pô. Thiết kế ngoại thất của mẫu xe này cũng thu hút sự chú ý vì có một số nét giống Porsche, McLaren, Aston Martin và Lamborghini. Xe sở hữu hệ thống đèn LED, vành la-zăng 19 inch hoặc 20 inch, gương chiếu hậu không viền, nóc dốc mượt mà về phía sau và cánh gió đuôi chủ động. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu ô tô điện nhà Xiaomi có cả phiên bản dẫn động cầu sau RWD lẫn dẫn động 4 bánh AWD. Phiên bản RWD chỉ có 1 mô-tơ điện nằm trên cầu sau với công suất tối đa 220 kW (khoảng 299 mã lực). Trong khi đó, phiên bản AWD sở hữu mô-tơ điện mạnh 220 kW (299 mã lực) ở phía trước và 275 kW (373 mã lực) ở phía sau, cung cấp công suất tổng cộng 673 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 838 Nm. Pin của Xiaomi SU7 cũng có 2 loại với dung lượng 73,6 kWh và 101 kWh. Pin 73,6 kWh là loại LFP do BYD sản xuất, mang đến quãng đường di chuyển 668 km theo chu trình thử nghiệm CLTC. Trong khi đó, pin 101 kWh là loại lithium Ternary do CATL sản xuất, cung cấp phạm vi hoạt động 800 km. Xiaomi SU7 phiên bản pin CATL có thể chạy 220 km sau 5 phút sạc và 510 km sau 15 phút sạc. Theo kế hoạch, Xiaomi SU7 sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc vào đầu năm nay như đối thủ Porsche Taycan và Tesla Model S . Hiện giá bán của mẫu ô tô điện Trung Quốc này vẫn chưa được công bố. Video: Đánh giá sedan thuần điện Xiaomi SU7 2024.