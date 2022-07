Xem xe ôtô điện Vinfast VF e34 "đua nóng" ở Hải Phòng

Ngày 10/7 vừa qua, giải đua xe gymkhana do diễn đàn otofun tổ chức tại Hải Phòng quy tụ nhiều tay đua chuyên nghiệp và bán chuyên với đủ thể loại ôtô, nhưng gây chú ya nhất chính là những chiếc xe ôtô điện Vinfast VF e34. Trong buổi thi phân loại, ban tổ chức cho phép vận động viên sử dụng xe cá nhân để thực hiện bài thi đi sa hình tính thời gian. Có khoảng 40 vận động viên cùng thi tài dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người dân Hải Phòng. Sau vòng loại, ban tổ chức lựa chọn ra 24 tay đua có thành tích tốt nhất để tham gia vòng chung kết vào buổi chiều cùng ngày, và chỉ được sử dụng xe VinFast VF e34 nguyên bản. Đây là giải đua gymkhana đầu tiên sử dụng ôtô điện tại Việt Nam. 10 chiếc Vinfast VF e34 đua Gymkhana được sử dụng cho vòng chung kết. Trước khi thi đấu, các tay lái được ban tổ chức phổ biến điều lệ, đặc tính của VF e34 cũng như các quy tắc an toàn. Sự quyết liệt được thể hiện trên đường đua, khi các tay lái liên tục đẩy chiếc VF e34 tới giới hạn. Khác với ôtô truyền thống, những chiếc xe điện không tạo ra tiếng pô mạnh mẽ, uy lực, thay vào đó là tiếng lốp miết xuống mặt đường. Kết hợp cùng mùi cao su cháy và những làn khói, màn đua xe mang đến nhiều sự phấn khích cho khán giả. Theo ông Nguyễn Đại Hoàng - Trưởng BTC, "GOC 2022 đã diễn ra thành công, đặc biệt là vòng chung kết với việc sử dụng ôtô điện không chỉ đem lại những sự phấn khích cho các vận động viên, khán giả, mà còn tiếp tục đưa thông điệp sử dụng loại xe xanh này trong mọi mặt của cuộc sống, từ di chuyển thường ngày đến các môn thể thao với ôtô". Giám đốc thể thao của giải - ông Nguyễn Việt Hưng cho hay, với việc đưa VFe34 vào thi đấu, Gymkhana Otofun Championship – Đồ Sơn 2022 tại Hải Phòng đã trở thành động lực góp phần thúc đẩy cộng đồng người yêu xe tại Việt Nam có thêm sự tin tưởng với ôtô điện. Ông Hoàng Chí Trung, Tổng giám đốc VinFast Trading Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức sự kiện cho biết: “Chúng tôi tin tưởng những chiếc xe điện VF e34 đã đem lại những trải nghiệm thú vị và mới lạ cho các tay đua trong Giải đua ô tô thể thao GOC 2022, cũng như khẳng định khả năng vận hành của ôtô điện VinFast." "Trong quá trình nghiên cứu phát triển các dòng xe, đặc biệt là xe điện, chúng tôi luôn không ngừng tối ưu các quy trình đánh giá kỹ thuật nghiêm ngặt để mỗi chiếc xe đến tay người tiêu dùng luôn tạo nên những cảm xúc ấn tượng và sự an tâm tối đa trong quá trình sử dụng”, ông Chí Trung cho biết thêm. Sau gần 12h tranh tài đầy kịch tính, Giải Gymkhana Otofun Championship tại Đồ Sơn, Hải Phòng đã có chủ nhân vô địch là anh Phạm Hoàng Đức - anh đã vượt qua hàng chục đối thủ để giành giải thườn của BTC. Với những kết quả đạt được cùng phong trào đua xe thể thao được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp trong thời gian trở lại đây, Gymkhana nói riêng và các loại hình đua xe thể thao nói chung đang góp phần không nhỏ trong việc nâng cao kỹ năng lái xe, tăng cường nhận thức về an toàn giao thông cho cộng đồng người sử dụng ôtô. Video: Giải đua Gymkhana bằng xe ôtô điện Vinfast VF e34.

