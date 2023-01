Thứ 7, mùng 7, Aston Martin DBX 707 giá 21,7 tỷ của "Qua" Vũ khai Xuân

Chiếc xe SUV Aston Martin DBX 7077 của Qua Vũ được mua chính hãng và nhận bàn giao vào cuối năm ngoái. Chọn xe để khai Xuân đầu năm mới cũng chất lượng như "Qua" Vũ khi khai xuân vào ngày thứ 7, mùng 7 và lái xe 707 để thăm những người em bán xe sang. Có mặt trên con đường An Dương Vương, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, "vua cà phê" Việt Nam gây ngạc nhiên khi không lái các xe thể thao, xe cổ hay siêu xe mà lại xuất hiện cùng 1 chiếc xe gầm cao máy thoáng được mệnh danh xe SUV nhanh nhất thế giới Đây cũng là lần đầu tiên giới mê xe nhìn thấy "vua cà phê" Việt Nam di chuyển trên 1 chiếc xe SUV thay vì xe thể thao hay siêu xe như thường thấy. Hiện tại Việt Nam chỉ có đúng 2 chiếc siêu SUV Aston Martin DBX 707 về Việt Nam, chiếc còn lại đang định cư ở Hà thành. Ngoại thất chiếc SUV Aston Martin DBX 707 của Đặng Lê Nguyên Vũ được sơn màu Q Satin Jet Black rất ấn tượng, khi về tay doanh nhân này, xe không có gì thay đổi ở ngoại thất, bộ áo vẫn là đen mờ huyền bí và đã được đại lý chính hãng dán thêm chữ UN bên 2 cửa xe. So với chiếc xe Aston Martin DBX 707 còn lại đang định cư ở Hà Nội có màu sơn Q Satin Aluminite Silver, xe của ông Vũ mang màu đen nên các chi tiết bằng carbon sẽ không nổi bật bằng, nhưng bộ áo này lại đang được "vua cà phê" Việt Nam khá ưa chuộng sau màu xám, trắng, bạc và xanh rêu. Bên trong nội thất của chiếc Aston Martin DBX 707 này được bọc da màu đen chủ đạo kết hợp với chỉ khâu màu xanh. Đáng chú ý toàn bộ phần bệ trung tâm được ốp sợi carbon. Màn hình giải trí trung tâm của xe có kích thước 10,25 inch, đồng hồ tốc độ điện tử 12,3 inch, dàn âm thanh 14 loa, sưởi/làm mát hàng ghế trước,... là một số trang bị tiện nghi của DBX707. Xe có 5 chế độ lái: Terrain, GT, Sport, Sport+ và Individual. Ở chế độ Sport và Sport+, người dùng còn có thể kích hoạt tính năng Race Start để tối đa hiệu suất khi tăng tốc. Hình ảnh mới nhất về chiếc xe SUV hạng sang tốc độ DBX 707 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong sáng ngày mùng 7 Tết vừa qua cho thấy xe chỉ mới lăn bánh được 99 km. Xe cũng nhận được một loạt nâng cấp so với DBX V8 về khung gầm, hệ thống treo, hệ thống lái và hệ thống điện tử. Hiệu năng phanh cũng được cải thiện đáng kể với phanh đĩa carbon-gốm có đường kính 420 mm phía trước và 390 mm phía sau... SUV hạng sang tốc độ Aston Martin DBX 707 được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép do Mercedes-AMG phát triển như bản tiêu chuẩn nhưng đã được nâng cấp nhiều hạng mục giúp công suất tối đa cuối cùng của xe đạt được là 697 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm, tức xe đã được bơm thêm vào 155 hp và 200 Nm. Động cơ trên chiếc xe SUV hạng sang Aston Martin DBX 707 2022 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ được kết hợp cùng hộp số 9 cấp ly hợp kép ngâm dầu, và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian mới, nhờ đó, chiếc SUV nhanh nhất thế giới hiện chỉ cần chưa đến thời gian 3,3 giây là có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 310 km/h. Đại lý chính hãng đang bán chính thức chiếc xe SUV nhanh nhất thế giới Aston Martin DBX 707 tại Việt Nam với giá khởi điểm là 21,7 tỷ đồng, đã bao gồm các loại thuế như tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu của xe nhưng không gồm tùy chọn và chi phí lăn bánh. Video: Aston Martin DBX 707 hơn 21 tỷ đồng của Đặng Lê Nguyên Vũ.

