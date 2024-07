Xem chi tiết Kia Seltos 2025 từ 627 triệu đồng cho thị trường Mỹ

Kia Seltos 2025 mới đã chính thức được công bố tại thị trường Mỹ với nhiều thay đổi đáng quan tâm. Mẫu crossover này đã được nâng cấp facelift vào năm 2023 nên không có quá nhiều cải tiến rõ rệt, tuy nhiên Kia cho biết xe sẽ có “các tính năng tiêu chuẩn mới và cải tiến trên tất cả các phiên bản”. Xe tại Mỹ cũng đi trước phần lớn các thị trường khác trên thế giới khoảng 1 năm nên những thay đổi này có thể sẽ được áp dụng ở phạm vi quốc tế từ năm 2025 trở đi. Đầu tiên là giá bán khởi điểm. Cụ thể, mức giá xe Seltos 2025 tại Mỹ bán ra khởi điểm từ 24.590 USD (quy đổi tương đương 627 triệu đồng), tức là cao hơn đúng 100 USD (2,5 triệu đồng) so với bản đời 2024 từng ra mắt năm 2023. Phần lớn các thay đổi áp dụng cho cấu hình Seltos EX tầm trung. Phiên bản này được trang bị cảnh báo khoảng cách lùi đỗ xe và cửa sau thông minh. Những thay đổi này cũng áp dụng cho cấu hình Seltos SX hàng đầu, trong khi đó, phiên bản EX được trang bị cửa sổ trời mới. Cấu hình Kia Seltos S có giá từ 25.090 USD (640 triệu đồng), sở hữu mâm hợp kim 17 inch mới với 2 tông màu. Phiên bản này còn sở hữu cửa sổ phía người lái có tính năng tự động lên xuống, đây là một thay đổi nhỏ so với việc chỉ tự động xuống như ở mẫu xe cũ. Tuy nhiên, không phải tất cả những thay đổi đều là tin tốt. Kia đã thay màn hình kỹ thuật số 10,25 inch trước đó bằng màn hình 4,25 inch. Điều này khiến nhiều khách hàng thất vọng. Sự an ủi duy nhất là phiên bản Seltos S không tăng giá thêm 100 USD. Bên cạnh những thay đổi đã nói, Kia còn đề cập đến “nội thất được nâng cấp về vật liệu và nhiều cải tiến giúp nâng cao trải nghiệm lái xe”. Ngoài ra, mẫu xe SUV Kia Seltos EX AWD 2025 còn có thêm miếng che hành lý ở khoang sau, nhằm giúp tách biệt khu vực này với phần ghế ngồi của hành khách tốt hơn, tránh việc đồ đạc bị va đập trong trường hợp xe đi vào địa hình không bằng phẳng. Các cấu hình LX, S và EX của Seltos 2025 đều được trang bị động cơ 4 xy-lanh 2.0L cho công suất 146 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm. Chúng được kết nối với hộp số tự động vô cấp CVT (dùng công nghệ iVT của tập đoàn Hyundai) và hệ dẫn động cầu trước, cho phép chiếc xe gầm cao cỡ nhỏ này tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 9,3 giây. Khi được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, thời gian tăng tốc sẽ bị tụt xuống chỉ còn 10,1 giây, nhưng bù lại xe bám đường tốt hơn. Những khách hàng muốn có hiệu năng tốt hơn có thể lựa chọn các cấu hình SX hoặc X-Line. Chúng dùng động cơ tăng áp 1.6L cho công suất 195 mã lực và mô-men xoắn 264 Nm, kết nối với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh được trang bị tiêu chuẩn giúp xe đạt tốc độ 100 km/h trong 8,4 giây. Cần lưu ý rằng Kia Seltos thực chất có 3 mã khung gầm khác nhau. Xe dành cho các thị trường “được ưu tiên với chất lượng tốt nhất” như quê nhà Hàn Quốc, Bắc Mỹ, Australia… có tên mã SP2. Còn mẫu Seltos hiện đang bán ở Việt Nam có tên mã SP2i, giống với Ấn Độ, Ecuador và các thị trường “đang phát triển” khác, được tối ưu chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng. Ngoài ra, Seltos còn mã khung gầm SP2c dành cho xe ra lò từ liên doanh ở Trung Quốc. Video: Xem chi tiết Kia Seltos 2024 phiên bản Luxury tại Việt Nam.

