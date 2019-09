Xe Volvo XC40 chạy điện sắp ra mắt có gì hay?

Hãng xe Thụy Điển gặp không ít thách thức khi quyết định lấn sân sang thế giới xe điện, trong đó, an toàn là một trong những thách thức lớn nhất. Tuy nhiên, hãng đã khẳng định rằng hãng đã xây dựng thành công mẫu xe Volvo XC40 EV mà không cần giảm bớt bất cứ công nghệ an toàn nào. Giám đốc Malin Ekholm của hãng xe ôtô Volvo chia sẻ: “Dù có chạy bằng động cơ đốt trong hay động cơ điện thì xe hơi của Volvo đều phải an toàn như nhau. Volvo XC40 chạy điện hoàn toàn sẽ là một trong những chiếc xe an toàn nhất mà chúng tôi từng chế tạo". "Các nguyên tắc an toàn cơ bản giữa các xe ôtô Volvo sản xuất là giống nhau, chiếc xe sẽ đảm bảo an toàn tối đa cho tất cả những người ngồi trong xe.”, ông Malin Ekholm cho biết thêm. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, những người bên trong xe sẽ được bảo vệ bởi cấu trúc an toàn mới do Volvo phát triển trong thời gian vừa qua. Trên mẫu xe ôtô điện Volvo XC40 mới, bộ pin được lắp dưới sàn vào bao quanh là một lồng an toàn đặc biệt. Volvo cho biết hãng đã tích hợp hệ truyền động điện vào cấu trúc thân phía sau, bố cục này sẽ đem lại sự phân phối lực va chạm tốt hơn từ khoang hành khách. Ngoài hệ truyền động điện, Volvo XC40 EV mới cũng khác với những chiếc XC40 thông thường khác ở việc có thêm công nghệ tự lái mới có tên Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) được phát triển bởi Zenuity, một công ty liên doanh thuộc sở hữu của Volvo và Veoneer, ADAS là một hệ thống an toàn chủ động có thể mở rộng bao gồm một số radar, camera và cảm biến siêu âm. Volvo XC40 EV 2020 hoàn toàn mới sẽ chính thức ra mắt vào ngày 16/10 tới, Volvo sẽ chính thức bước vào thế giới của những chiếc xe không khí thải và chúng ta cùng chờ xem nó sẽ có gì khác so với các đối thủ. Video: Chi tiết Volvo XC40 chạy điện sắp ra mắt.

