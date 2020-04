Xe Trung Quốc Dongfeng-T5 mới chào giá 689 triệu tại Việt Nam

Sở hữu ngôn ngữ thiết kế đẹp mắt, cá tính cùng khối động cơ từ BMW và đặc biệt là mức giá dễ chịu hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe Trung Quốc Dongfeng T5 thu hút được sự quan tâm từ những người yêu dòng ôtô "màu mè" và nhiều option đi kèm. Các dòng xe hơi đến từ thương hiệu Trung Quốc luôn tạo được sự hấp dẫn ban đầu với người tiêu dùng tại thị trường Việt bởi lợi thế cực lớn về giá bán và trang bị. Giá xe Dongfeng-T5 mới hiện được chào khoảng 689 triệu đồng tại Việt Nam cho phiên bản cao cấp nhất. Về thiết kế, kích thước tổng thể của Dongfeng-T5 2020 mới dài x rộng x cao của T5 lần lượt là 4550 x 1825 x 1725 mm, cao hơn đối thủ Mazda CX-5 đôi chút (1680 mm). Tổng thể thiết kế về nội - ngoại thất của Dongfeng T5 mang phong cách trẻ trung, cá tính và được lấy cảm hứng trực tiếp từ các mẫu xe phương tây. Nếu chỉ nhìn sơ qua, quả thực rất dễ nhầm lẫn Dongfeng T5 là một chiếc xe hơi đến từ Đức, đặc biệt là Volkswagen. Thân xe Dongfeng T5 đem lại cảm giác to lớn và khỏe khoắn đáng có trên một mẫu SUV/Crossover với các đường gân dập nổi chạy liền mạch. Nổi bật ở khu vực thân xe là các chi tiết crom trên đường viền cửa sổ, tay nắm cửa. Bộ lazang đa chấu dạng xoáy bắt mắt đầy sắc nét cùng các vòm bánh được ốp màu đen góp phần đem lại cảm giác mạnh mẽ và trở nên hài hòa với tổng thể xe. Hẳn nhiều người dùng ôtô vẫn chưa quên, vào giai đoạn 2009-2015 các hãng xe ôtô Trung Quốc “làm mưa làm gió” trên thị trường Việt. Sau khi Hiệp định thương mại ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 có hiệu lực, lượng nhập khẩu xe ôtô Trung Quốc tăng vọt lên gấp hai lần so với trước đó. Tuy nhiên, khi chất lượng và độ bền của các dòng xe này không đáp ứng được kỳ vọng, chỉ qua vài năm, dòng xe giá rẻ như BYD, Cherry, Geely, Lifan, Baic,… dần biến mất trên thị trường Việt. Chúng ta cùng chờ xem tuổi thọ của xe Trung Quốc Dongfeng-T5 mới sẽ được bao lâu? Video: DongFeng ra mắt ô tô 5 chỗ gầm cao đa dụng T5 tại Việt Nam.

