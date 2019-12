Xe "Tàu" BAIC X55 vừa mua đã bán lỗ chỉ 548 triệu đồng

Giá xe BAIC X55 mới dễ tiếp cận trong phân khúc, thiết kế trẻ trung bắt mắt và trang bị tốt trong tầm giá – chiếc xe của thương hiệu ôtô Trung Quốc này luôn thu hút một sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng, nhất là những thông tin về trang bị và đặc biệt là mức giá "khá hời". Theo tìm hiểu, mẫu xe này thuộc sở hữu của quản trị viên của group ôtô Trung Quốc trên mạng xã hội facebook với số lượng thành viên đông đảo lên tới gần 50.000 người. Theo thông tin rao bán, xe đã lăn bánh được 2.700 km và trong tình trạng gần như mới. Để tăng sự tiện nghi, xe đã trang bị thêm một số món như: ghế chỉnh điện, cảnh báo điểm mù (sử dụng 2 cảm biến riêng), màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), camera hành trình, bệ bước, thảm da chân, cốp, nẹp chân kính… Xe đang tìm chủ mới với mức giá mong muốn 548 triệu đồng. Về tiện nghi giải trí, hỗ trợ lái và an toàn, mẫu xe BAIC X55 mới được trang bị tương đối đầy đủ với camera lùi, cruise control, start/stop, phanh tay điện tử, màn hình giải trí 9 inch đặt dọc lên mặt bảng táp-lô, cùng với các khe gió điều hoà, phong cách thiết kế này rất dễ gợi nhớ đến nội thất của các mẫu xe nhà Mercedes-Benz. Hệ thống điều hòa tự động với cửa gió ghế phía sau, sổ trời toàn cảnh. Bên cạnh các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như loạt phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử, chống trượt,… Tại Việt Nam, được biết BAIC X55 mới có giá bán chưa tới 600 triệu đồng. Xe sở hữu kích thước (DxRxC) lần lượt: 4.480 x 1.809 x 1.680 mm và đi cùng với chiều dài cơ sở 2.665 mm. Làm so sánh, kích thước này tương đương với mẫu CUV Hyundai Tucson (4.475 x 1.850 x 1.645mm & wheebase 2.670 mm). Cung cấp sức mạnh cho BAIC X55 là động cơ xăng 4 xy lanh dung tích 1.5L tăng áp có nguồn gốc từ hãng Mitsubishi, cho công suất tối đa ~148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210Nm, sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp (CVT). Hiện nay, ôtô Trung Quốc được nhiều đơn vị nhập khẩu trong nước đưa về đa dạng chủng loại thương hiệu và phân khúc khác nhau, mở ra nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng trong nước. Giá bán dễ tiếp cận, nhiều trang bị và mẫu mã đẹp mắt là yếu tố thu hút khách Việt của dòng xe này. Trên thực tế, đa số người dùng Việt vẫn tỏ ra e ngại với xe ôtô Trung Quốc khi định kiến thương hiệu còn rất lớn, thực vậy, nhiều khách Việt đã chối bỏ “mác” xe Tàu bằng cách “lên đời” cho xe các logo từ những thương hiệu xe sang. Bên cạnh đó, độ tin cậy về động cơ và hệ truyền động khi sử dụng về lâu dài bên cạnh yếu tố an toàn vẫn chưa được kiểm chứng, hoặc ít nhất ôtô Trung Quốc chưa nhận được cái gật đầu từ số đông khi nói về khía cạnh này. Hơn nữa, yếu tố giữ giá luôn được các khách Việt quan tâm. Video: Chi tiết xe "Tàu" BAIC X55 phiên bản 2019.

