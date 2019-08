"Xế Tàu" BAIC Q7 Elite chào hàng 588 triệu tại Việt Nam

Mới đây, nhà phân phối thương hiệu xe hơi Trung Quốc BAIC tại thị trường Việt Nam - Kylin vừa bất ngờ tung ra phiên bản mới, đây được xem là phiên giá rẻ của mẫu xe SUV BAIC Q7 mới với tên gọi Q7 Elite. So với phiên bản Q7 tiêu chuẩn, Q7 Elite được xem là thấp hơn khi bị rút gọn một số trang bị. Khi so sánh với phiên bản Q7 tiêu chuẩn đang bán ra, phiên bản BAIC Q7 Elite 2019 mới vẫn sở hữu thiết kế nội, ngoại thất tương đồng và không có bất cứ sự thay đổi nào. Sự khác biệt giữa 2 phiên bản này chỉ đến từ các trang bị đi kèm. Theo đó, ở phần ngoại thất, phiên bản Elite đã bị lược bỏ hệ thống cảm biến phía trước, hệ thống camera 360, chức năng mở cốp điện bằng chân. Còn đối với phần nội thất, BAIC Q7 Elite cũng sẽ không sở hữu các trang bị “xịn xò” như phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm ghế da màu nâu cao cấp (bản Elite thay bằng ghế da thông thường màu đen), hệ thống sưởi ghế, hệ thống lọc I-on không khí, 4 túi khí (trên bản tiêu chuẩn là 6 túi khí). Ngoài ra, các trang bị tiện nghi cơ bản như vô-lăng 2 chấu bọc da, màn hình giải trí cảm ứng kích thước lớn, các hệ thống hỗ trợ lái như ABS, EBD, BA, Cruise Control… vẫn có mặt đầy đủ trên phiên bản giá rẻ này. Về truyền động, BAIC Q7 Elite và Q7 tiêu chuẩn đều sử dụng một nền tảng từ khung gầm đến động cơ. “Trái tim” của BAIC Q7 Elite là khối động cơ xăng tăng áp 1.5L với công suất tối đa 150 mã lực. Đi kèm với đó còn là hộp số tự động vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Thông số này không quá ấn tượng so với một mẫu xe có thân hình đồ sộ đi kèm trọng lượng toàn tải 1.900 kg như BAIC Q7. So với phiên bản Q7 tiêu chuẩn đang bán ra tại Việt Nam, giá xe BAIC Q7 Elite có giá bán thấp hơn tới 70 triệu đồng, ở mức 588 triệu VNĐ. Đi kèm với đó là một số trang bị đã được lược bỏ bớt để "tiết kiệm" chi phí. Hiện mẫu xe này chỉ được phân phối ở nước ta với cấu hình 5 chỗ và theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng hiện nay, xe sở hữu diện mạo không khác gì mẫu SUV hạng sang đến từ Anh Quốc Range Rover tiền tỷ. Tại thị trường ôtô Việt Nam, nếu so sánh BAIC Q7 Elite với các mẫu xe cùng tầm giá khoảng 600 triệu đồng bao gồm Ford EcoSport hay Hyundai Kona thì thật sự đây là đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên với thương hiệu đến từ Trung Quốc và chưa được kiểm chứng theo thời gian, chắc chắn BAIC Q7 sẽ khó làm nên chuyện. Video: Đánh giá "xế Tàu" BAIC Q7 tại Việt Nam.

