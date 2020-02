Xe SUV cỡ nhỏ, giá rẻ - Suzuki Ignis thế hệ mới lộ diện

Mẫu hatchback cỡ nhỏ Suzuki Ignis 2021 mới vừa lộ diện. Ở thế hệ nâng cấp giữa vòng đời, mẫu xe này được cải thiện thẩm mỹ với thiết kế tinh tế và quyến rũ hơn. Đáng chú ý là kiểu dáng của xe giống SUV chứ không thuần hatchback như trước. Nếu so với các mẫu xe đang bán ở Việt Nam, Suzuki Ignis thế hệ mới được xếp ngang hàng với Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Wigo, Honda Brio hay VinFast Fadil. Tất cả phiên bản của Suzuki Ignis đều có lưới tản nhiệt 4 khe phía trước, tạo hình liên tưởng đến các mẫu xe Jeep. Cản sau màu đen trên thế hệ cũ được làm lại, cùng màu với thân xe tạo cảm giác hiện đại hơn. Bên cạnh đó xe còn có một bộ khuếch tán phía sau khá cứng cáp. Suzuki Ignis thế hệ mới còn có thêm phiên bản Hybrid MF với thiết kế cản trước độc đáo, tấm chắn gầm trước và bộ khuếch tán sau màu bạc. Các đường viền bằng nhựa màu đen ôm lấy vòm bánh xe và ốp hông. Trên mui xe còn có các thanh baga. Mui xe được sơn màu đen tương phản thể thao, có thêm tùy chọn màu Tough Khaki Pearl Metal. Bên trong nội thất, ghế được bọc vải nỉ. Đồ họa cụm công cụ được thiết kế lại, viền bảng điều khiển trung tâm và tay nắm cửa màu xanh lam hoặc xám gumetal. Trong khi đó ở bản Hybrid MF, các điểm nhấn màu xanh lá cây phù hợp với vẻ ngoại, ghế được bọc da giả cùng hoa văn tessellated khá ngộ nghĩnh. Thảm lót sàn làm từ vật liệu chống bụi bẩn. Suzuki cũng đã nâng cấp những trang bị tiêu chuẩn trên mẫu xe này. Ignis facelift được bổ sung đèn pha tự động với chức năng "Follow me home" (tiện ích an toàn khi ra khỏi xe lúc trời tối), ghế hành khách có chức năng sưởi. Giá xe Suzuki Ignis 2021 dự định sẽ khá mềm khi ra mắt. Video: Xem trước SUV cỡ nhỏ đô thị Suzuki Ignis 2020.

