Xe siêu sang Rolls-Royce Wraith Black Badge hút mắt tại Miami

Miami được xem là thị trường lớn thứ 3 của Rolls-Royce trên toàn thế giới. Sự thật này có lẽ sẽ khiến bạn phải sốc nếu có dịp đi bộ dọc theo các bãi biển South Beach - Ocean Drive, nơi tràn ngập những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce đắt đỏ, đi kèm với kiểu trang trí vô cùng lòe loẹt. Và đặc biệt trong các sự kiện lớn như Super Bowl (Trận tranh chức vô địch thường niên của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia NFL – National Football League, hiệp hội hàng đầu của bóng bầu dục Mỹ, kể từ năm 1967), đường phố tại đây lại có dịp chứng kiến nhiều siêu phẩm Rolls-Royce của các siêu sao như Odell Beckham Jr. – từng nổi tiếng với việc sở hữu nhiều chiếc Rolls-Royce, trong đó có mẫu Wraith Black Badge. Vậy, xe sang Rolls-Royce Black Badge là gì? Nó lần đầu tiên giới thiệu vào năm 2016 với chiếc Wraith, sau đó là Dawn biến thể mui trần và gần đây nhất là trên chiếc SUV Cullinan. Nhìn chung, Black Badge mang tới cho khách hàng những tinh chỉnh thể thao đầy tinh tế, kết hợp các thay đổi kiểu dáng như tấm lưới tản nhiệt và huy hiệu Spirit of Ecstasy tối màu, cụm bánh xe hoàn toàn mới và nhiều điểm nhấn nội thất đáng chú ý, thậm chí cả một số điều chỉnh nhỏ trên hệ dẫn động. Trên chiếc Wraith Black Badge, động cơ V12 tăng áp kép sản sinh công suất tương tự bản tiêu chuẩn với 624 mã lực. Nhưng với chiếc xe này, khối sức mạnh được tăng cường thêm hơn 70 Nm, nâng tổng mức mô-men xoắn lên thành 870 Nm. Do đó, chiếc xe chỉ cần vỏn vẹn 4,3 giây để đạt tốc độ 96 km/h, trước khi chạm tới con số tối đa 250 km/h. Tuy nhiên, sức mạnh chỉ nói lên một phần của câu chuyện. Với trải nghiệm trên đường cao tốc, phản ứng chân ga của Wraith được gói gọn trong 2 chữ “tức thì” khi khối máy V12 luôn giải phóng sức mạnh một cách nhanh chóng và lanh lẹ. Wraith Black Badge do đó thừa sức chinh phục những khách hàng mới, trẻ tuổi (như người nổi tiếng hay vận động viên), những ai đi theo tiếng gọi của quyền lực và sự sang trọng, hay đơn giản là tôn thờ chủ nghĩa thuần túy của Rolls-Royce. Như đã đề cập, dấu ấn của một chiếc Rolls-Royce không phải nằm ở sức mạnh động cơ. Các chi tiết cụ thể bao năm nay kiến tạo nên giá trị của hãng xe Anh Quốc, bên cạnh khối máy V12 hoàn thiện thủ công này chính nằm ở trải nghiệm bên trong khoang lái, chất liệu nội thất hay sự thoải mái tới tột đỉnh,… Và ngay cả khi mang trong mình dòng máu thể thao, Wraith Black Badge vẫn tuân thủ nghiêm ngặt theo các giá trị ấy. Cuối cùng, giá xe Rolls-Royce Wraith Black Badge khởi điểm từ 380.000 USD (khoảng 8,8 tỷ đồng), cao hơn đáng kể so với con số 120.000 USD (2,8 tỷ đồng) của biến thể tiêu chuẩn. Tuy nhiên, điều đó dường như không quan trọng, những khách hàng trẻ tuổi, giàu có sẽ luôn tìm kiếm một chất riêng, lạnh lùng và cuốn hút trên một mẫu Wraith và họ sẵn sàng trả bất cứ mức giá nào cho giá trị ấy. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls Royce Wraith Black Badge 2020.

