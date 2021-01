Năm 2003, Bentley Continental GT ra đời với ý nghĩa quan trọng trong lịch sử của thương hiệu, Continental GT chính là dòng sản phẩm đầu tiên của Bentley sử dụng nền tảng chia sẻ từ Tập đoàn Volkswagen. Xe siêu sang Bentley Continental GT đạt cột mốc 80.000 chiếc.

Mẫu xe Bentley Continental GT đã rất thành công, chiếc thứ 80.000 vừa xuất xưởng tại nhà máy Orange Flame đã chứng minh điều đó. Để kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này, hãng xe Anh đã sưu tập một vài phiên bản đặc biệt của Continental GT, bao gồm chiếc Bentley Continental GT đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất. Chiếc xe này được dùng làm xe thử nghiệm và hiện vẫn chạy tốt.

Cũng có một chiếc Continental Supersports thế hệ đầu tiên góp mặt trong sự kiện kỷ niệm này, đó là phiên bản thể thao của Continental được trình làng vào năm 2009. Chiếc xe sử dụng động cơ W12 6.0L sản sinh công suất 621 mã lực cho tốc độ tối đa 329 km/h. Bentley Continental GT đã rất thành công, chiếc thứ 80.000 vừa xuất xưởng tại nhà máy Orange Flame.

Bộ sưu tập thú vị còn bao gồm một số mẫu xe đua và cả những chiếc đã lập kỷ lục như chiếc đã đạt kỷ lục tốc độ trên băng vào năm 2007, xe chạy với tốc độ lên tới 321,65 km/h trên phần biển đóng băng ngoài khơi bờ biển Phần Lan.

Mặt khác, đã có hai chiếc xe đua GT3 các thế hệ đã giành chiến thắng tại 12 Hours of Bathurst 2020 ở Úc, Bentley cũng đã giành được kỷ lục Production Class tại Pikes Peak International Hill Climb vào năm 2019 và một chiếc Continental GT cũng đã tranh tài trong một vòng đua của Ice Race GT 2020 ở Zell Am See, Áo. Bentley cho biết có đến 17 tỷ cách để khách hàng hoàn thiện cho một chiếc Continental GT hiện tại vì hãng cung cấp rất nhiều các tùy chọn sơn, trang trí và bọc khác nhau.

Hai chiếc xe cuối cùng là Continental GT V8 S thế hệ thứ hai màu xanh dương nổi bật và một chiếc mui trần màu đỏ Dragon Red rực rỡ. Bentley cho biết có đến 17 tỷ cách để khách hàng hoàn thiện cho một chiếc Continental GT hiện tại vì hãng cung cấp rất nhiều các tùy chọn sơn, trang trí và bọc khác nhau.

