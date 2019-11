Xe sang Range Rover bị vặt gương trị giá 100 triệu ở Hà Nội

Vào chiều hôm nay, ngày 2/11/2019, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc SUV hạng sang Range Rover màu xám lông chuột đỗ tại một con hẻm tại phường Mai Dịch, thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với cặp gương trên xe đã "không cánh mà bay". Thông tin ban đầu cho hay, do chủ xe có việc bận nên đã đỗ chiếc SUV hạng sang Range Rover màu xám lông chuột tại đây mà không có ai trông coi. Đến khi quay ra lấy xe đã bị kẻ gian "vặt gương" từ lúc nào không hề hay biết. Đáng chú ý là trong con hẻm này còn có ba chiếc ôtô khác đỗ cùng với chiếc SUV hạng sang Range Rover màu xám lông chuột nhưng chỉ mình mẫu xe đắt tiền nhất lọt vào "mắt xanh" của những tên đạo chích chuyên đi "vặt gương" xe sang. Nhiều cư dân mạng cho rằng kẻ gian là người "hành nghề" lâu năm nên chỉ "vặt gương" đúng chiếc xe đắt tiền và gương xe có giá trị nhất là Range Rover trong dàn xe đỗ tại đây. Được biết, một cặp gương của xe sang Range Rover chính hãng có giá bán không dưới 100 triệu đồng. Đây không phải là trường hợp đầu tiên những chiếc xe SUV hạng sang Range Rover là nạn nhân của các kẻ gian chuyên đi "vặt gương" xe sang. Trước đó, vào giữa tháng 10 năm 2019, một chiếc SUV hạng sang Range Rover Sport khi lăn bánh trên đường phố Hà Nội với cặp gương trang điểm sặc sỡ đã gây sự chú ý cho cộng đồng mạng. Vào tháng 9 năm 2019, những hình ảnh về chiếc SUV hạng sang Range Rover Evoque bị kẻ gian vặt mặt gương ở Hà Nội cũng khiến cho cư dân mạng đặt ra câu hỏi bán cho ai? Nhiều người cho rằng những kẻ gian vặt mặt gương các dòng xe sang Range Rover rất khó có thể thanh lý. Chủ nhân của những chiếc Range Rover là những người thành đạt và không dễ gì họ bỏ tiền ra chuộc lại các mặt gương bị những tên trộm lấy đi. Chưa hết, một chiếc SUV hạng sang Range Rover màu trắng mang biển kiểm soát của tỉnh Nghệ An khi được chủ nhân cho đỗ xe trên vỉa hè tại km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bị hai kẻ gian theo dõi và nhanh chóng ra tay "vặt gương" vào sáng ngày 9/8/2019. Đoạn video do camera hành trình ghi lại cho thấy, vụ việc này xảy ra vào khoảng 4 giờ 25 phút sáng ngày 9/8, lúc này trời đang đỗ mưa lớn. Một người đàn ông mặc áo mưa bộ và đeo khẩu trang che hết khuôn mặt tiến lại gần chiếc gương phía bên tài của xe SUV hạng sang Range Rover. Chỉ sau 13 giây, kẻ gian này đã lấy đi một chiếc gương của xe Range Rover màu trắng ở bên tài. Sau đó, tên "đạo chích" này dòm ngó xung quanh để xem tình hình trước khi cầm chiếc gương chiếu hậu mới "vặt" được tiến lại chỗ gương phía bên ghế phụ. Lúc này, kẻ gian đặt chiếc gương bên tài lên kính chắn gió của xe Range Rover và chỉ mất khoảng 18 giây là "vặt" được chiếc gương chiếu hậu còn lại của mẫu xe SUV hạng sang này. Tổng thời gian kẻ gian này "vặt" sạch sẽ cặp gương chiếu hậu của xe Range Rover màu trắng là 31 giây. Video: Chi tiết SUV hạng sang Range Rover SVAutobiography mới.

Vào chiều hôm nay, ngày 2/11/2019, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc SUV hạng sang Range Rover màu xám lông chuột đỗ tại một con hẻm tại phường Mai Dịch, thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với cặp gương trên xe đã "không cánh mà bay". Thông tin ban đầu cho hay, do chủ xe có việc bận nên đã đỗ chiếc SUV hạng sang Range Rover màu xám lông chuột tại đây mà không có ai trông coi. Đến khi quay ra lấy xe đã bị kẻ gian "vặt gương" từ lúc nào không hề hay biết. Đáng chú ý là trong con hẻm này còn có ba chiếc ôtô khác đỗ cùng với chiếc SUV hạng sang Range Rover màu xám lông chuột nhưng chỉ mình mẫu xe đắt tiền nhất lọt vào "mắt xanh" của những tên đạo chích chuyên đi "vặt gương" xe sang. Nhiều cư dân mạng cho rằng kẻ gian là người "hành nghề" lâu năm nên chỉ "vặt gương" đúng chiếc xe đắt tiền và gương xe có giá trị nhất là Range Rover trong dàn xe đỗ tại đây. Được biết, một cặp gương của xe sang Range Rover chính hãng có giá bán không dưới 100 triệu đồng. Đây không phải là trường hợp đầu tiên những chiếc xe SUV hạng sang Range Rover là nạn nhân của các kẻ gian chuyên đi "vặt gương" xe sang. Trước đó, vào giữa tháng 10 năm 2019, một chiếc SUV hạng sang Range Rover Sport khi lăn bánh trên đường phố Hà Nội với cặp gương trang điểm sặc sỡ đã gây sự chú ý cho cộng đồng mạng. Vào tháng 9 năm 2019, những hình ảnh về chiếc SUV hạng sang Range Rover Evoque bị kẻ gian vặt mặt gương ở Hà Nội cũng khiến cho cư dân mạng đặt ra câu hỏi bán cho ai? Nhiều người cho rằng những kẻ gian vặt mặt gương các dòng xe sang Range Rover rất khó có thể thanh lý. Chủ nhân của những chiếc Range Rover là những người thành đạt và không dễ gì họ bỏ tiền ra chuộc lại các mặt gương bị những tên trộm lấy đi. Chưa hết, một chiếc SUV hạng sang Range Rover màu trắng mang biển kiểm soát của tỉnh Nghệ An khi được chủ nhân cho đỗ xe trên vỉa hè tại km 9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bị hai kẻ gian theo dõi và nhanh chóng ra tay "vặt gương" vào sáng ngày 9/8/2019. Đoạn video do camera hành trình ghi lại cho thấy, vụ việc này xảy ra vào khoảng 4 giờ 25 phút sáng ngày 9/8, lúc này trời đang đỗ mưa lớn. Một người đàn ông mặc áo mưa bộ và đeo khẩu trang che hết khuôn mặt tiến lại gần chiếc gương phía bên tài của xe SUV hạng sang Range Rover. Chỉ sau 13 giây, kẻ gian này đã lấy đi một chiếc gương của xe Range Rover màu trắng ở bên tài. Sau đó, tên "đạo chích" này dòm ngó xung quanh để xem tình hình trước khi cầm chiếc gương chiếu hậu mới "vặt" được tiến lại chỗ gương phía bên ghế phụ. Lúc này, kẻ gian đặt chiếc gương bên tài lên kính chắn gió của xe Range Rover và chỉ mất khoảng 18 giây là "vặt" được chiếc gương chiếu hậu còn lại của mẫu xe SUV hạng sang này. Tổng thời gian kẻ gian này "vặt" sạch sẽ cặp gương chiếu hậu của xe Range Rover màu trắng là 31 giây. Video: Chi tiết SUV hạng sang Range Rover SVAutobiography mới.