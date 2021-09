Xe sang Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ điện, chạy 580 km/1 lần sạc

Mẫu xe Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ 2022 mới sở hữu tới 4 mô-tơ điện sản sinh công suất tổng hợp 649 mã lực và mô-men xoắn cực đại 950 Nm, gói Dynamic Plus sẽ giúp chiếc EQS hàng đầu mạnh mẽ 751 mã lực và 1.020 Nm ở chế độ đua Race Start. Sức mạnh trên giúp Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ chạy điện tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,4 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với bản tiêu chuẩn, tốc độ tối đa tương ứng của 2 cấu hình là 250 km/h và 220 km/h. Cung cấp năng lượng cho siêu limo là bộ lithium-ion 400V với công suất lên tới 107,8 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 526 - 580 km, ít hơn so với các biến thể EQS khác (770 km) nhưng vẫn là một kết quả ấn tượng đối với một chiếc EV tập trung vào hiệu suất nặng 2.655 kg. Mercedes-AMG EQS 53 có khả năng đánh lái trục sau lên đến 9 độ, giúp chiếc xe trở nên nhanh nhẹn hơn, đồng thời cũng làm giảm bán kính quay đầu. Hệ thống treo khí nén thích ứng AMG RIDE CONTROL + với trục bốn liên kết ở phía trước và trục đa liên kết ở phía sau có các thành phần dành riêng cho xe AMG cũng là tiêu chuẩn trên xe. Để phù hợp với sức mạnh kể trên, Mercedes-AMG EQS 53 được trang bị hệ thống phanh hiệu suất cao AMG gồm đĩa 415 mm và kẹp 6 piston ở phía trước, đĩa 378 mm và kẹp piston đơn ở phía sau. Khách hàng có thể nâng cấp lên tùy chọn phanh gốm AMG với đĩa phanh 440 mm ở phía trước. Dù dùng hệ thống phanh nào thì Mercedes-AMG EQS 53 cũng có hệ thống i-Booster tận dụng tối đa khả năng thu hồi năng lượng và phanh thủy lực. Đáng chú ý, hãng xe Đức còn cung cấp cho chiếc limo điện tùy chọn AMG Sound Experience, để tạo ra tiếng ồn giả qua loa cả bên trong cabin và bên ngoài xe. Lái xe có thể chọn giữa các chế độ khác nhau - Cân bằng, Thể thao, Mạnh mẽ và Hiệu suất, trong đó, chế độ Hiệu suất cũng thuộc gói AMG Dynamic Plus - độc lập với chế độ lái đã chọn. Về thiết kế, Mercedes-AMG EQS 53 có cản trước / sau tương tự gói AMG Line giúp chiếc xe trông thể thao hơn, cùng nhiều chi tiết crôm dọc trên lưới tản nhiệt, cánh gió sau lớn hơn và mâm hợp kim AMG 21 hoặc 22 inch với thiết kế Aero hoặc Heritage. Mercedes-AMG EQS 53 có thể được tùy chỉnh thêm bằng các tùy chọn như AMG Night Package Dark Chrome, các chi tiết trang trí carbon AMG hoặc kẹp phanh màu đỏ. Dù có những thay đổi về thiết kế nhưng Mercedes-AMG EQS 53 vẫn khá khí động học với hệ số cản 0,23 Cd (bản thường là 0,20 Cd). Ở bên trong, không có thay đổi gì lớn xảy ra ngoại trừ việc xe được trang bị ghế AMG bọc da nhân tạo Artico (da Nappa là tùy chọn), vô lăng AMG đáy phẳng bọc da Nappa, lẫy chuyển số bằng nhôm, bộ bàn đạp thể thao, thảm lót sàn và ốp ngưỡng cửa AMG. Phần còn lại giống như bản tiêu chuẩn, gồm bảng điều khiển Hyperscreen đặc trưng, nhưng hệ thống thông tin giải trí MBUX có màn hình dành riêng cho AMG và bổ sung các chức năng như hệ thống đo AMG Track Pace tùy chọn. Giá xe Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 2022 hiện chưa được công bố chính thức. Video: Giới thiệu Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ 2022 chạy điện mới.

