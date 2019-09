Xe sang Lexus LX 570 Inspiration hơn 9 tỷ tại Việt Nam

SUV hạng sang Lexus LX 570 là dòng xe đại diện cho sự “quyền lực” đối với nhiều khách hàng tại Việt Nam. Việc một chiếc LX 570 phiên bản đặc biệt Inspiration vừa mới ra mắt ở Mỹ trong năm nay bất ngờ về Việt Nam đã cho thấy sức hút của mẫu xe này đối với khách hàng trong nước. Lexus LX Inspiration Series 2019 sẽ chỉ được sản xuất giới hạn 500 chiếc và có giá khởi điểm từ 100.420 USD (Khoảng 2,34 tỷ đồng tại Mỹ). Về thiết kế ngoại thất, Lexus LX Inspiration Series 2019 khoác lên mình chiếc áo màu đen Onyx huyền bí, lưới tản nhiệt, đèn chiếu sáng, cửa sổ, biển số xe và cửa sau đều được bọc viền màu đen. Ngay cả mâm xe 21 inch cũng được sơn màu đen. Tất cả góp phần tạo nên một ngôn ngữ thiết kế thống nhất cho siêu phẩm đặc biệt này. Bên trong nội thất của “chuyên cơ” Lexus LX mới tại Việt Nam có nhiều chi tiết bọc da màu đen tương phản với ghế bọc da Moonlight White Semi-Aniline. Không những thế, các chi tiết nhỏ như thảm sàn hoặc bao da chìa khóa cũng được làm từ vật liệu cao cấp. Lexus LX Inspiration Series 2019 sẽ không khiến khách hàng phải thất vọng khi đi kèm hàng ghế trước/sau có tính năng sưởi và thoáng khí, điều hòa tự động 4 vùng, hệ thống thông tin giải trí hàng ghế sau, dàn âm thanh Mark Levinson hay màn hình màu hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Hộc làm mát đồ uống, sạc không dây cho các thiết bị di động và màn hình định vị 12,3 inch cũng là trang bị tiêu chuẩn của phiên bản đặc biệt. Hệ thống an toàn Lexus Safety System+ cũng là trang bị tiêu chuẩn. Người mua không cần trả thêm bất cứ khoản phí nào để lắp đặt. Xe còn có hệ thống Pre-Collision System có thể phát hiện cho người đi bộ, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình radar và đèn pha thông minh. LX Inspiration Series 2019 còn được hưởng lợi từ cấu trúc thân xe vững chắc tương tự như nhiều mẫu xe khác trong đại gia đình Lexus. Xe được trang bị 5 chế độ lái đa địa hình gồm: Đá (Rock), Đá và Đất (Rock and Dirt), Sa mạc (Mogul), Đá rời (Loose Rock) và Bùn và Cát (Mud and Sand). Còn có tính năng hỗ trợ vượt qua địa hình khó Crawl Control, hộp số phụ (low range gearing), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cùng một số tính năng khác, giúp chiếc SUV này trở thành một “off-roader” mạnh mẽ hơn. Xe được trang bị động cơ V8 5.7L, công suất 383 mã lực và mô-men xoắn 546 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Tại thị trường Việt Nam, Lexus LX570 đang được bán ra chính hãng ở mức 7 tỷ 810 triệu đồng. “Chuyên cơ mặt đất” dành cho khách Việt sở hữu sức mạnh 367 mã lực cùng khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,7 giây, tốc độ tối đa của xe đạt 210 km/h. Còn đối với phiên bản Lexus LX 570 Inspiration đặc biệt này, đại lý phân phối đang rao bán với giá 9 tỷ đồng. Video: Ngắm chi tiết xe sang Lexus LX 570 Inspiration 2019.

