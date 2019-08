Xe sang Aurus Senat, "đối thủ" Rolls-Royce từ 6,5 tỷ đồng

Vào ngày 23/8 vừa qua, thương hiệu xe sang "Xứ Bạch Dương" - Aurus đã chính thức khai trương Showroom trưng bày đầu tiên của hãng tại thủ đô Moscow trong sự hân hoan của giới chức, ban lãnh đạo và nhân dân nước Nga. Đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của mẫu xe sang Aurus Senat mới, đối thủ của Rolls-Royce. Được trình làng đầu tiên tại Triển lãm Ô tô Moscow 2018, Aurus Senat là một phần trong dự án Kortezh, do Viện Động cơ Ô tô và Nghiên cứu Khoa học Xe hơi Trung ương Nga (NAMI) liên doanh với công ty Sollers chịu trách nhiệm sản xuất. Ban đầu, dự án Kortezh và nguyên mẫu Aurus Senat được ra đời nhằm phát triển riêng một mẫu xe hơi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, tương tự như Cadillac One của Tổng thống Mỹ. Sau đó, nhận thấy tiềm năng của thị trường cũng như tham vọng khơi dậy ngành công nghiệp xe hơi nước Nga, Chính phủ của tổng thống Putin đã quyết định "rót" thêm 189 triệu USD vào dự án này nhằm thúc đẩy quá trình phát triển và thuơng mại hoá nhãn hiệu Aurus. Cái tên Aurus được ghép từ hai từ khác nhau. Trong đó ‘’Au’’ được viết tắt từ ‘’Aurum’’, có nghĩa là ‘’vàng’’ trong tiếng Latin. ‘’Rus’’ còn lại viết tắt từ ‘’Russian’’ là nước Nga. Tương tự mẫu xe limousine mới của Tổng thống Nga, Aurus Senat phiên bản thương mại cũng được phát triển dựa trên cơ sở khung gầm dạng mô-đun do Nami phát triển. Aurus Senat sở hữu chiều dài tổng thể 5.639 mm, không bằng Rolls-Royce Phantom nhưng nhỉnh hơn Bentley Mulsanne và có chiều dài tổng thể lên đến 6.629 mm. Bên ngoài, Aurus Senat có thiết kế khiến nhiều người liên tưởng đến xe Rolls-Royce, đặc biệt ở phần đầu. Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED và hốc gió cỡ lớn với viền mạ crôm... Điều khiến nhiều người chú ý ở Aurus Senat là không gian nội thất sang trọng và thanh lịch bên trong. Nhiều khả năng nội thất của chiếc limousine dành cho ông Putin cũng có thiết kế tương tự. những vật liệu bên trong xe chất lượng cao cùng các chi tiết ốp gỗ đắt giá, phím bấm/núm xoay bằng kim loại và màn hình bằng kính của hệ thống đa phương tiện. Trên mặt táp-lô của Aurus Senat xuất hiện 2 màn hình kỹ thuật số cỡ lớn. Một màn hình nằm trước mặt người lái, đóng vai trò bảng đồng hồ. Màn hình còn lại nằm trên cụm điều khiển trung tâm như giao diện chính cho hệ thống thông tin giải trí. Ngoài ra, Aurus Senat còn được trang bị mặt táp-lô cao cấp và ghế có vẻ thoải mái. Những chi tiết đáng chú ý khác bên trong "Rolls-Royce của người Nga" bao gồm vô lăng 2 chấu bọc da, cửa gió điều hòa gợi liên tưởng đến ô tô Bentley... Xe còn được trang bị cả hệ thống đèn viền LED với 8 chế độ, ghế sau có thể ngửa, ngăn làm lạnh đồ uống tích hợp và bộ ly pha lê của thương hiệu Aurus. Aurus Senat còn có hàng loạt hệ thống trợ lái hiện đại. Nếu muốn, khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu hãng Aurus bọc thép chống đạn cho chiếc Senat của mình. Bên dưới nắp capô của Aurus Senat là hệ thống động cơ hybrid xăng-điện với máy V8, dung tích 4,4 lít. Động cơ tăng áp này tạo ra công suất tối đa 598 mã lực và mô-men xoắn cực đại 880 Nm. Bên cạnh đó, mô-tơ điện sẽ bổ sung 40 mã lực nữa. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp. Hiện hãng Aurus còn đang phát triển thêm động cơ V12, dung tích 6,6 lít lớn hơn, dự kiến sản sinh công suất tối đa hơn 800 mã lực. Cả hai động cơ đều được phát triển cùng với thương hiệu xe sang Porsche.Giá bán Aurus Senat niêm yết khởi điểm từ 274.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng), Aurus Senat mang trong mình kỳ vọng rất lớn từ hãng Aurus và cả chính phủ Nga về việc sẽ chiếm được cảm tình của các khách hàng tại các thị trường lớn trên thế giới. Đáng tiếc là thương hiệu Aurus chỉ dự định sản xuất đúng 150 chiếc Senat và Senat Limousine trong 2 năm đầu tiên. Đến năm 2021, sản lượng sẽ tăng lên mức 5.000 - 10.000 chiếc, tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường. Video: So sánh xe sang Aurus Senat và "đối thủ" Rolls-Royce Phantom.

Vào ngày 23/8 vừa qua, thương hiệu xe sang "Xứ Bạch Dương" - Aurus đã chính thức khai trương Showroom trưng bày đầu tiên của hãng tại thủ đô Moscow trong sự hân hoan của giới chức, ban lãnh đạo và nhân dân nước Nga. Đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của mẫu xe sang Aurus Senat mới, đối thủ của Rolls-Royce. Được trình làng đầu tiên tại Triển lãm Ô tô Moscow 2018, Aurus Senat là một phần trong dự án Kortezh, do Viện Động cơ Ô tô và Nghiên cứu Khoa học Xe hơi Trung ương Nga (NAMI) liên doanh với công ty Sollers chịu trách nhiệm sản xuất. Ban đầu, dự án Kortezh và nguyên mẫu Aurus Senat được ra đời nhằm phát triển riêng một mẫu xe hơi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, tương tự như Cadillac One của Tổng thống Mỹ. Sau đó, nhận thấy tiềm năng của thị trường cũng như tham vọng khơi dậy ngành công nghiệp xe hơi nước Nga, Chính phủ của tổng thống Putin đã quyết định "rót" thêm 189 triệu USD vào dự án này nhằm thúc đẩy quá trình phát triển và thuơng mại hoá nhãn hiệu Aurus. Cái tên Aurus được ghép từ hai từ khác nhau. Trong đó ‘’Au’’ được viết tắt từ ‘’Aurum’’, có nghĩa là ‘’vàng’’ trong tiếng Latin. ‘’Rus’’ còn lại viết tắt từ ‘’Russian’’ là nước Nga. Tương tự mẫu xe limousine mới của Tổng thống Nga, Aurus Senat phiên bản thương mại cũng được phát triển dựa trên cơ sở khung gầm dạng mô-đun do Nami phát triển. Aurus Senat sở hữu chiều dài tổng thể 5.639 mm, không bằng Rolls-Royce Phantom nhưng nhỉnh hơn Bentley Mulsanne và có chiều dài tổng thể lên đến 6.629 mm. Bên ngoài, Aurus Senat có thiết kế khiến nhiều người liên tưởng đến xe Rolls-Royce, đặc biệt ở phần đầu. Hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED và hốc gió cỡ lớn với viền mạ crôm... Điều khiến nhiều người chú ý ở Aurus Senat là không gian nội thất sang trọng và thanh lịch bên trong. Nhiều khả năng nội thất của chiếc limousine dành cho ông Putin cũng có thiết kế tương tự. những vật liệu bên trong xe chất lượng cao cùng các chi tiết ốp gỗ đắt giá, phím bấm/núm xoay bằng kim loại và màn hình bằng kính của hệ thống đa phương tiện. Trên mặt táp-lô của Aurus Senat xuất hiện 2 màn hình kỹ thuật số cỡ lớn. Một màn hình nằm trước mặt người lái, đóng vai trò bảng đồng hồ. Màn hình còn lại nằm trên cụm điều khiển trung tâm như giao diện chính cho hệ thống thông tin giải trí. Ngoài ra, Aurus Senat còn được trang bị mặt táp-lô cao cấp và ghế có vẻ thoải mái. Những chi tiết đáng chú ý khác bên trong "Rolls-Royce của người Nga" bao gồm vô lăng 2 chấu bọc da, cửa gió điều hòa gợi liên tưởng đến ô tô Bentley... Xe còn được trang bị cả hệ thống đèn viền LED với 8 chế độ, ghế sau có thể ngửa, ngăn làm lạnh đồ uống tích hợp và bộ ly pha lê của thương hiệu Aurus. Aurus Senat còn có hàng loạt hệ thống trợ lái hiện đại. Nếu muốn, khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu hãng Aurus bọc thép chống đạn cho chiếc Senat của mình. Bên dưới nắp capô của Aurus Senat là hệ thống động cơ hybrid xăng-điện với máy V8, dung tích 4,4 lít. Động cơ tăng áp này tạo ra công suất tối đa 598 mã lực và mô-men xoắn cực đại 880 Nm. Bên cạnh đó, mô-tơ điện sẽ bổ sung 40 mã lực nữa. Toàn bộ sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp. Hiện hãng Aurus còn đang phát triển thêm động cơ V12, dung tích 6,6 lít lớn hơn, dự kiến sản sinh công suất tối đa hơn 800 mã lực. Cả hai động cơ đều được phát triển cùng với thương hiệu xe sang Porsche. Giá bán Aurus Senat niêm yết khởi điểm từ 274.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng), Aurus Senat mang trong mình kỳ vọng rất lớn từ hãng Aurus và cả chính phủ Nga về việc sẽ chiếm được cảm tình của các khách hàng tại các thị trường lớn trên thế giới. Đáng tiếc là thương hiệu Aurus chỉ dự định sản xuất đúng 150 chiếc Senat và Senat Limousine trong 2 năm đầu tiên. Đến năm 2021, sản lượng sẽ tăng lên mức 5.000 - 10.000 chiếc, tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường. Video: So sánh xe sang Aurus Senat và "đối thủ" Rolls-Royce Phantom.