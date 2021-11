Xe ôtô điện KiWi EV từ 314 triệu đồng - mỹ nhân Tống Thiến thiết kế

Vào hồi tháng 9 năm nay, thương hiệu con Baojun của tập đoàn General Motors (GM) đã tung ra mẫu ô tô điện đô thị mới mang tên KiWi EV tại thị trường Trung Quốc. Vào thời điểm đó, KiWi EV 2022 mới có 2 phiên bản là Designer và Artist. Sau 2 tháng, mẫu xe này tiếp tục được bổ sung phiên bản mới mang tên Fashion Gold. Đây là phiên bản do nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Trung Quốc Tống Thiến lên ý tưởng thiết kế. Tống Thiến hiện vừa là giám đốc sáng tạo vừa là người phát ngôn toàn cầu của dòng xe ôtô điện KiWi EV. So với 2 phiên bản Designer và Artist, KiWi EV Fashion Gold có thiết kế ngoại thất không khác biệt nhiều. Do đó, xe cũng sở hữu phong cách thiết kế độc đáo, như đến từ tương lai và khá dễ thương. Trên đầu xe, mẫu ôtô điện Trung Quốc này được trang bị 2 đèn pha hình vuông, bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, 2 hốc trũng bên dưới đèn pha, cộng thêm cách phối màu sơn ngoại thất, khiến người ta có cảm giác nửa thân xe phía trên như tách rời khỏi nửa dưới. Bên sườn, KiWi EV của Tống Thiến thiết kế chỉ được trang bị 1 cửa với tay nắm cửa có thể bật lên/thụt xuống như ô tô điện hạng sang. Trong khi đó, phần nóc được thiết kế thẳng thớm nhất có thể và mở rộng đến đuôi xe, mang đến không gian nội thất rộng rãi cho hành khách ngồi trên hàng ghế sau. Vòng ra phía sau, chúng ta tiếp tục thấy thiết kế dễ thương với đèn hậu nằm dọc và chia thành 2 tầng, ôm lấy cửa kính sau. Cản sau được thiết kế tương đồng với cản trước, đi kèm 2 đèn phản quang hình chữ nhật. Điểm nhấn của KiWi EV bản Fashion Gold nằm ở bên trong xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp nội thất phối 2 màu là be và hồng phấn. Bên cạnh đó là những chi tiết ốp màu vàng hồng trên mặt táp-lô và hai bên cửa. Nhìn chung, thiết kế nội thất của phiên bản Fashion Gold này khá nữ tính và hứa hẹn sẽ thu hút phái đẹp. Theo hãng Baojun, nội thất của KiWi EV Fashion Gold được bọc bằng chất liệu da thân thiện với môi trường. Trong khi đó, phần lớn các khu vực trong nội thất đều được phủ bằng chất liệu mềm mại và chất lượng cao. Nếu muốn, khách hàng có thể yêu cầu hãng thêu tên mình vào mặt táp-lô phía trước ghế phụ lái. Những trang bị nội thất đáng chú ý khác của KiWi EV Fashion Gold bao gồm hệ thống đèn viền 64 màu, hộc đựng đồ có nắp che ở hàng ghế sau, hộc đựng găng trên mặt táp-lô và sạc điện thoại thông minh không dây. "Trái tim" của KiWi EV Fashion Gold vẫn là mô-tơ điện có công suất tối đa 40 kW (khoảng 54 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Nhờ đó, xe có thể chạy được 305 km sau khi sạc đầy pin. Với hệ thống sạc nhanh, pin của xe có thể tăng dung lượng từ 30% lên 80% trong 1 tiếng. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe KiWi EV Fashion Gold có mức từ 89.800 Nhân dân tệ (khoảng 314 triệu đồng). Bỏ ra số tiền này, khách hàng Trung Quốc sẽ nhận về mẫu ô tô điện có kích thước nhỏ xinh, bao gồm chiều dài 2.894 mm, chiều rộng 1.655 mm, chiều cao 1.595 mm và chiều dài cơ sở 2.020 mm. Video: Giới thiệu xe ôtô điện KiWi EV giá rẻ của Trung Quốc.

Vào hồi tháng 9 năm nay, thương hiệu con Baojun của tập đoàn General Motors (GM) đã tung ra mẫu ô tô điện đô thị mới mang tên KiWi EV tại thị trường Trung Quốc. Vào thời điểm đó, KiWi EV 2022 mới có 2 phiên bản là Designer và Artist. Sau 2 tháng, mẫu xe này tiếp tục được bổ sung phiên bản mới mang tên Fashion Gold. Đây là phiên bản do nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Trung Quốc Tống Thiến lên ý tưởng thiết kế. Tống Thiến hiện vừa là giám đốc sáng tạo vừa là người phát ngôn toàn cầu của dòng xe ôtô điện KiWi EV. So với 2 phiên bản Designer và Artist, KiWi EV Fashion Gold có thiết kế ngoại thất không khác biệt nhiều. Do đó, xe cũng sở hữu phong cách thiết kế độc đáo, như đến từ tương lai và khá dễ thương. Trên đầu xe, mẫu ôtô điện Trung Quốc này được trang bị 2 đèn pha hình vuông, bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, 2 hốc trũng bên dưới đèn pha, cộng thêm cách phối màu sơn ngoại thất, khiến người ta có cảm giác nửa thân xe phía trên như tách rời khỏi nửa dưới. Bên sườn, KiWi EV của Tống Thiến thiết kế chỉ được trang bị 1 cửa với tay nắm cửa có thể bật lên/thụt xuống như ô tô điện hạng sang. Trong khi đó, phần nóc được thiết kế thẳng thớm nhất có thể và mở rộng đến đuôi xe, mang đến không gian nội thất rộng rãi cho hành khách ngồi trên hàng ghế sau. Vòng ra phía sau, chúng ta tiếp tục thấy thiết kế dễ thương với đèn hậu nằm dọc và chia thành 2 tầng, ôm lấy cửa kính sau. Cản sau được thiết kế tương đồng với cản trước, đi kèm 2 đèn phản quang hình chữ nhật. Điểm nhấn của KiWi EV bản Fashion Gold nằm ở bên trong xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp nội thất phối 2 màu là be và hồng phấn. Bên cạnh đó là những chi tiết ốp màu vàng hồng trên mặt táp-lô và hai bên cửa. Nhìn chung, thiết kế nội thất của phiên bản Fashion Gold này khá nữ tính và hứa hẹn sẽ thu hút phái đẹp. Theo hãng Baojun, nội thất của KiWi EV Fashion Gold được bọc bằng chất liệu da thân thiện với môi trường. Trong khi đó, phần lớn các khu vực trong nội thất đều được phủ bằng chất liệu mềm mại và chất lượng cao. Nếu muốn, khách hàng có thể yêu cầu hãng thêu tên mình vào mặt táp-lô phía trước ghế phụ lái. Những trang bị nội thất đáng chú ý khác của KiWi EV Fashion Gold bao gồm hệ thống đèn viền 64 màu, hộc đựng đồ có nắp che ở hàng ghế sau, hộc đựng găng trên mặt táp-lô và sạc điện thoại thông minh không dây. "Trái tim" của KiWi EV Fashion Gold vẫn là mô-tơ điện có công suất tối đa 40 kW (khoảng 54 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Nhờ đó, xe có thể chạy được 305 km sau khi sạc đầy pin. Với hệ thống sạc nhanh, pin của xe có thể tăng dung lượng từ 30% lên 80% trong 1 tiếng. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe KiWi EV Fashion Gold có mức từ 89.800 Nhân dân tệ (khoảng 314 triệu đồng). Bỏ ra số tiền này, khách hàng Trung Quốc sẽ nhận về mẫu ô tô điện có kích thước nhỏ xinh, bao gồm chiều dài 2.894 mm, chiều rộng 1.655 mm, chiều cao 1.595 mm và chiều dài cơ sở 2.020 mm. Video: Giới thiệu xe ôtô điện KiWi EV giá rẻ của Trung Quốc.