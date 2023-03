Xe ôtô điện được coi là tương lai nhưng trình độ thợ sửa “đứng im”

Như một dự đoán chắc nịch cho đế chế xe ôtô điện trong tương lai, hầu hết các nhà sản xuất ô tô lớn đã khởi động cuộc chạy đua bằng cách tung ra nhiều dòng xe hybrid và xe ô tô điện chất lượng cao có giá cả phải chăng. Nhân lực nòng cốt của ngành mới này là các kỹ thuật viên và thợ sửa chữa ôtô điện, xe hybrid. Nhóm đối tượng này cần có kiến thức am hiểu về ô tô điện và được đào tạo theo một lộ trình rõ ràng mới có thể tham gia và thể hiện tay nghề. Xe ôtô điện sở hữu bộ phận và động cơ khác biệt so với dòng xe dùng động cơ đốt trong. Với ưu điểm ít bộ phận chuyển động hơn so với động cơ đốt trong, nên thường ít cần bảo dưỡng cũng như ít xảy ra sự cố hơn. Thay vào đó, các bộ phận trong xe ôtô điện cần được chăm sóc và bảo dưỡng theo những cách chuyên biệt. Theo CNBC trích dẫn nghiên cứu từ Học viện Công nghiệp ôtô của Anh (IMI) cho biết chỉ có khoảng 16% kỹ thuật viên ở Anh có trình độ phù hợp để làm việc trên các phương tiện điện khí hóa, đây là một con số không cao bởi Anh là một trong những thị trường ôtô lớn nhất châu Âu cũng như là cái nôi của công nghiệp hóa. Ở một số nước khác, tỷ lệ này còn thấp hơn nữa. Lượng thợ lành nghề ít ỏi cũng sẽ dẫn tới chi phí nuôi xe điện (cụ thể hơn là vấn đề bảo dưỡng bảo trì) gia tăng khi cung - cầu không cân bằng. Theo khuyến cáo của IMI, chính phủ các nước nên hỗ trợ chi phí để đào tạo lực lượng lao động lành nghề mới, hoặc tái đào tạo kỹ thuật viên mảng xe xăng hiện tại, để phục vụ xe điện trước khi áp đặt lệnh cấm hoàn toàn xe sử dụng động cơ đốt trong. Video: Top những mẫu xe ôtô điện đi dài nhất.

