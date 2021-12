Xe ôtô 100 triệu đồng của Wuling sẽ lắp ráp tại Đông Nam Á

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2021, thương hiệu Wuling của Trung Quốc đã mang 2 mẫu xe điện giá rẻ đến trưng bày, đó là Hongguang Mini EV và Kiwi EV. Khi tham gia triển lãm Ô tô điện Indonesia 2021, thương hiệu này đã hé lộ thêm kế hoạch dành cho 2 mẫu ôtô điện này. Theo đó, mẫu xe ôtô điện 100 triệu đồng Wuling Hongguang Mini EV và "người anh em" Kiwi EV sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Cikarang, bang West Java, Indonesia, từ năm sau trước khi chính thức bán ra thị trường. Đây chắc hẳn sẽ là tin vui với những người đang mong chờ hai mẫu ô tô điện Trung Quốc này. Cả Wuling Hongguang Mini EV lẫn Kiwi EV đều do liên doanh giữa tập đoàn General Motors (GM), SAIC Motor và Liuzhou Wuling Motors phát triển. Đồng thời, cả hai đều là ô tô điện cỡ nhỏ, phù hợp với các đô thị đông đúc. Cụ thể, Wuling Hongguang Mini EV 2022 mới sở hữu chiều dài 2.917 mm, chiều rộng 1.493 mm, chiều cao 1.621 mm và chiều dài cơ sở 1.940 mm. Những con số tương ứng của Kiwi EV là chiều dài 2.894 mm, chiều rộng 1.655 mm, chiều cao 1.595 mm và chiều dài cơ sở 2.020 mm. Với kích thước như thế này, Wuling Hongguang Mini EV và Kiwi EV sẽ giúp người dùng dễ xoay xở trên đường phố cũng như trong bãi đỗ xe. Ngoài ra, cặp đôi ô tô điện Trung Quốc kể trên còn có phạm vi hoạt động phù hợp với việc sử dụng hàng ngày. Theo đó, Wuling Hongguang Mini EV dùng mô-tơ điện có công suất tối đa 27 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 85 Nm. Với cụm pin 9,2 kWh, xe có thể chạy được quãng đường 120 km sau khi sạc đầy. Con số tương ứng với phiên bản dùng cụm pin 13,8 kWh là 170 km. So với Wuling Hongguang Mini EV, Kiwi EV mạnh hơn với mô-tơ điện có công suất tối đa 40 kW (khoảng 54 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Nhờ cụm pin 31,9 kWh, xe có thể chạy được 305 km sau khi sạc đầy pin. Với hệ thống sạc nhanh, pin của xe có thể tăng dung lượng từ 30% lên 80% trong 1 tiếng. Ngoài ra, Kiwi EV còn sở hữu vận tốc tối đa 105 km/h, cao hơn 5 km/h so với Wuling Hongguang Mini EV. Có thể thấy, phạm vi hoạt động của Wuling Hongguang Mini EV và Kiwi EV không phải quá lớn. Tuy nhiên, hãng Wuling tin rằng hai mẫu xe này có tiềm năng lớn tại Indonesia vì người dân ở đây thường chỉ di chuyển trên quãng đường ngắn và đi cùng tối đa 4 hành khách. Tất nhiên, cũng không thể mong chờ những trang bị hiện đại hay công nghệ cao trên 2 mẫu ô tô điện cỡ nhỏ này. Bạn sẽ không thể tìm thấy hệ thống an toàn chủ động ADAS, tính năng đỗ xe tự động hay ra lệnh bằng giọng nói trên Wuling Hongguang Mini EV và Kiwi EV. Thay vào đó, Wuling Hongguang Mini EV chỉ có những trang bị tiện nghi tối thiểu như ghế bọc nỉ, nội thất nhiều chi tiết nhựa, điều hòa chỉnh cơ 1 vùng, chìa khóa cơ, đầu radio, hệ thống cảm biến áp suất lốp và màn hình điện tử phía sau vô-lăng. Tiếp đến là núm xoay chuyển số R/N/D, phanh tay và 2 nút lên/xuống kính ở giữa 2 ghế trước. Dưới sàn xe ở vị trí lái là hai cần đạp ghi dấu + và - nhằm biểu thị cho tăng tốc cũng như giảm tốc. Hiện giá xe Wuling Hongguang Mini EV và Kiwi EV tại thị trường Indonesia vẫn chưa được hé lộ. Trong khi đó, tại thị trường Thái Lan, Wuling Hongguang Mini EV có giá khởi điểm từ 369.000 Baht (khoảng 267 triệu đồng). Giá bán tương ứng của Kiwi EV tại Trung Quốc là 69.800 Nhân dân tệ (244 triệu đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe ôtô điện Wuling Hongguang Mini EV.

