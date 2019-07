Xe môtô Suzuki Gixxer 2019 trình làng, chỉ 33,9 triệu đồng

Dù được ưa chuộng bởi mức giá rẻ, tuy nhiên mẫu xe môtô Suzuki Gixxer 155 vẫn còn các nhược điểm như chỉ sử dụng chế hoà khí thay vì hệ phun xăng điện tử hay thiết kế khá "lành". Chính vì vậy sau 5 năm trên thị trường, mẫu xe này vừa được Suzuki tái thiết kế hoàn toàn vỏ ngoài và nâng cấp trang bị. Nhà sản xuất Suzuki vừa chính thức giới thiệu đến khách hàng tại Ấn Độ phiên bản mới của mẫu xe môtô naked-bike Suzuki Gixxer 2019 mới với một số thay đổi nhỏ về thiết kế và trang bị. Tuy nhiên, ngoại hình cũng như kích thước của xe không thay đổi nhiều mà chủ yếu nâng cấp. Trên Suzuki Gixxer 155 thế hệ mới, phần đầu xe nay có đèn pha mới với hình bát giác và sử dụng choá LED, tạo hiệu ứng như một viên kim cương lấp lánh khi nhìn từ phía trước giúp cho tầm chiếu sáng rộng hơn xưa. Dù là một mẫu xe giá rẻ, tuy nhiên Gixxer 155 2019 vẫn sẽ được trang bị sẵn bảng đồng hồ LCD. Nằm ở hai bên bình xăng là cặp cánh ốp hình boomerang, đưọc tạo hình để trở nên liền khối với ốp hai bên thân xe. Bên cạnh đó, Suzuki cho biến động cơ của Gixxer 2019 có đến 6 cảm biến là cảm biến oxy, cẩm biến áp suất khí nạp, cảm biến nhiệt độ khí nạp, cảm biến quả ga, cảm biến nhiệt độ máy và cảm biến trục cơ. Vai trò của 6 cảm biến này là giúp bộ điều khiển ECM đánh giá và quyết định tỉ lệ hòa trộn hỗn hợp không khí và nhiên liệu. Mang thiết kế naked-bike nên Gixxer 2019 sử dụng tay lái dạng ống được nâng cao, mang đến tư thế ngồi thoải mái hơn so với tay lái clip-on trên bản sport. Lon ống xả được trau chuốt hơn nhờ nắp chụp đầu ống xả bằng crôm. Yên xe có thiết kế hai mảnh phân tầng rất thể thao và hiện đại. Trên Gixxer 155 thế hệ mới, Suzuki đã "bê nguyên" toàn bộ thiết kế phần đuôi sau vuốt nhọn của chiếc sportbike Gixxer SF 155/250 ra mắt cách đây không lâu, khiến cho chiếc xe có vẻ ngoài thể thao và năng động hơn. Phần đèn hậu của xe cũng được ứng dụng công nghệ LED giúp nâng cao hiệu năng chiếu sáng. Như vậy Suzuki Gixxer 2019 sẽ có đèn hậu lẫn đèn pha đều dùng công nghệ LED. Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ngay từ khi rời nhà máy, dù chỉ có tác dụng với bánh trước. Hệ thống phanh đĩa của xe do hãng Bybre cung cấp, trong khi cặp mâm 3 cây chữ Y không có sự khác biệt so với Gixxer 155 đời cũ. Khách hàng sẽ chỉ có thể điều chỉnh được tải trọng cho phuộc monoshock phía sau, trong khi phuộc trước dạng ống lồng hoàn toàn không điều chỉnh được. Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là khối động cơ xylanh đơn, SOHC, dung tích 155cc, làm mát bằng gió, sản sinh công suất 14 mã lực và mômen xoắn cực đại 14 Nm. Khác với phiên bản cũ, Suzuzki Gixxer 2019 không còn sử dụng bộ chế hòa khí mà được nâng cấp lên hệ thống phun xăng điện tử, nhờ đó mà giảm thiểu lượng khí thải và tăng độ nhạy của ga. Hộp số của xe vẫn là loại côn tay 5 cấp.Giá xe Suzuki Gixxer 2019 được niêm yết tại thị trường Ấn Độ ở mức 100.000 Rupee (tương đương 33,9 triệu đồng). Mức giá này cao hơn đôi chút so với Gixxer 155 hiện tại. Các đối thủ của Suzuki Gixxer 2019 trên thì trường hiện nay bao gồm Yamaha FZ-S, TVS Apache RTR 160 4V và Bajaj Pulsar NS160. Video: Chi tiết xe môtô Suzuki Gixxer 2019 giá rẻ.

