Xe Mazda2 2019 mới tại Nhật Bản "xin sò" thế nào?

Thế hệ thứ 4 của Mazda2 hay còn gọi là Demio ở Nhật Bản đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2014. Sau 5 năm, đã đến lúc hãng Mazda tung ra phiên bản nâng cấp của mẫu xe Mazda2 2019 mới tại thị trường nội địa. So với phiên bản cũ, Mazda2 2019 đã thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất. Điểm nhấn đầu tiên của Mazda2 mới chính là phần đầu xe theo phong cách của Mazda6 nâng cấp. Điều này được thể hiện qua viền lưới tản nhiệt mạ crôm dày dặn hơn và ôm lấy khu vực bên dưới cụm đèn pha. Ngay cả cụm đèn pha LED tiêu chuẩn của Mazda2 phiên bản 2019 cũng được tái thiết kế nên trông thanh mảnh và sắc sảo hơn trước. Đây là lần đầu tiên dòng xe cỡ B này được trang bị hệ thống đèn pha LED thích ứng dù chỉ là tùy chọn - hệ thống này sử dụng 20 đi-ốt điều khiển độc lập, có thể tắt một phần ở chế độ chiếu xa để tránh gây chói mắt. Bên dưới đầu xe là hốc gió thanh mảnh hơn và 2 thanh mạ crôm thanh mảnh ở góc cản trước, gợi liên tưởng đến Mazda6 2019. Tương tự như vậy, ở 2 góc cản sau cũng có thanh mạ crôm, tạo thiết kế đồng nhất cho xe. Bên cạnh đó, Mazda2 2019 còn được trang bị tạo hình bên trong đèn hậu mới và bộ vành hợp kim đa chấu với đường kính 16 inch. So với ngoại thất, nội thất của Mazda2 2019 thay đổi ít hơn với màu và những chi tiết ốp trang trí mới. Đặc biệt, hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect hiện đã hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto cho phép kết nối với điện thoại thông minh. Cũng theo hãng Mazda, nội thất của Mazda2 mới còn được cách âm tốt hơn nên yên tĩnh hơn trước. Những thay đổi khác bên trong mẫu xe Mazda2 2019 mới sẽ bao gồm hệ thống treo cải tiến, mang đến cảm giác lái êm ái hơn, và hệ thống điều hướng mô-men xoắn G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) nâng cấp. Tại thị trường Nhật Bản, Mazda2 2019 vẫn có 2 tùy chọn động cơ xăng và diesel. Đầu tiên là động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 1,3 lít, sản sinh công suất tối đa 93 mã lực và mô-men xoắn cực đại 123 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ diesel Skyactiv-D 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít là 105 mã lực và 250 Nm. Về an toàn, Mazda2 2019 tại thị trường Nhật Bản được trang bị hệ thống Mazda Radar Cruise Control (MRCC) tùy chọn với tính năng Stop and Go. Tuy nhiên, vì Mazda2 2019 không có phanh tay điện tử nên người lái vẫn phải nhấn chân phanh khi dừng đèn đỏ. Thêm vào đó là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường giờ đây đã được trang bị tùy chọn cho xe. Ngoài ra, tính năng phục hồi động năng i-Eloop hiện đã được trang bị tùy chọn cho cả động cơ xăng lẫn diesel. Ở Mazda2 cũ, hệ thống i-Eloop chỉ dành cho động cơ diesel. Giá xe Mazda2 2019 tại thị trường Nhật Bản vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ được bày bán tại Nhật Bản vào tháng 9 năm nay. Video: Đánh giá Mazda2 sedan 2019 nhập Thái tại Việt Nam.

