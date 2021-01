Xe máy điện Vinfast Feliz và Theon từ 24,9 đến 63,9 triệu đồng

Mới đây, hãng xe Việt Nam đã công bố mở bán hai dòng xe máy điện Vinfast Theon và Feliz mới, đồng thời Công ty cũng chính thức ra mắt mô hình mua sắm O2O (online to offline) nằm trong hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đa ngành của Vingroup. Theo đó giá xe Vinfast Theon 2021 sẽ là 63,9 triệu đồng; khách hàng có thể tùy chọn mua pin với giá 17,2 triệu đồng hoặc thuê bao pin với giá ưu đãi 350.000 đồng/tháng. Theon được trang bị động cơ đặt giữa cùng với hệ truyền động bằng dây xích có công suất lên đến 7.100 W, có thể đạt được 9.000 W tương đương với 12 mã lực và mô-men xoắn cực đại 22,27 Nm. Sức mạnh này giúp Theon tăng tốc từ 0 đến 50km/h chỉ trong 6 giây, tốc độ tối đa 90 km/h. Xe máy điện Vinfast Theon sử dụng cụm 2 pin thế hệ mới chạy song song cho phép xe có thể đi được quãng đường lên tới 101km trong 1 lần sạc đầy. Tuổi thọ của thế hệ pin mới cũng ưu việt khi trải qua 2.000 lần sạc vẫn còn 70% dung lượng. Đặc biệt, xe máy điện Vinfast Theon còn đạt tiêu chuẩn chống nước và bụi cao nhất trên thị trường (IP67), cho phép hoạt động tốt trong điều kiện nước ngập sâu tới 1m ít nhất 30 phút liên tục. Về thiết kế, Theon sử dụng màn hình LCD màu cho đồng hồ, thể hiện nhiều thông số như tốc độ, trạng thái pin, nhiệt độ… Hệ thống đèn Led sử dụng công nghệ Projector tạo ra những mặt cắt ánh sáng không làm lóa mắt người đối diện... Cùng ra mắt với Theon là Vinfast Feliz 2021 mới với kiểu dáng thanh lịch, gọn gàng và tiện dụng được nghiên cứu và phát triển phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị của số đông người Việt Nam. Xe máy điện Feliz được trang bị động cơ công suất lớn 2.250W, tốc độ lên tới 60km/h và có khả năng đi được quãng đường 90km trong 1 lần sạc, cốp xe rộng rãi với thể tích 20 lít. Giá xe Vinfast Feliz 2021 được công bố chính hãng là 24,9 triệu đồng, đã bao gồm ắc quy và sạc. Nhân dịp này, VinFast chính thức công bố mô hình trải nghiệm mua sắm O2O (online to offline) nhằm đem đến các trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng. Từ ngày 21/1/2021, khách hàng có thể truy cập trang thương mại điện tử của VinFast tại địa chỉ https://vinfastauto.com/ để đăng ký lái thử, đặt hàng hoặc trải nghiệm trực tiếp tại các showroom và đại lý chính thức của VinFast. “Nhằm mục tiêu thay đổi định nghĩa của người tiêu dùng về xe máy điện, VinFast đã nghiên cứu, phát triển các dòng xe máy điện có hiệu suất vận hành tương đương xe xăng và chi phí vận hành rẻ hơn. Chúng tôi cũng rất chú trọng đến khâu thiết kế để cho ra đời các sản phẩm đẹp, an toàn, tiện dụng và đẳng cấp. Không chỉ thế, các dòng xe máy điện của VinFast được ứng dụng công nghệ cao đem đến các tính năng thông minh và trải nghiệm vượt trội cho khách hàng”, bà Thái Thanh Hải – Tổng giám đốc VinFast chia sẻ. Nhân dịp ra mắt hai sản phẩm mới và mô hình trải nghiệm mua sắm O2O, VinFast áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt hấp dẫn. Tất cả các khách hàng đặt xe trước trong thời gian từ 21/1 - 31/1/2021 sẽ được ưu đãi tối đa lên tới 3 triệu đồng khi đăng ký xe Feliz và tới 8,1 triệu đồng với dòng xe Theon. Video: Ra mắt bộ đôi xe máy điện Vinfast Feliz và Theon tại Hà Nội.

