Xe máy côn tay độ "không vành" siêu độc tại Malaysia

Cách đây vài ngày, đã xuất hiện bản độ Yamaha Exciter 150 theo phong cách superbike R1M tại triển lãm xe độ Art of Speed (Malaysia). Cũng tại triển lãm Art of Speed 2019, một mẫu xe máy côn tay độ khác với phong cách "không có vành" độc đáo không kém cũng được vén màn. Bản độ Hubless Wheel này được thực hiện bởi Azriy Ahmad, dựa trên chiếc xe phổ thông giá rẻ Demak Evo Z 110. Demak Evo Z 110 có thiết kế khá giống với mẫu xe Yamaha Exciter 135 nhưng dung tích động cơ chỉ 110 cc. Tại Malaysia, xe máy Demak Evo Z 110 được bán với giá 1.100 USD. Xe được trang bị động cơ xy-lanh đơn, dung tích 110 cc cho công suất 7,8 mã lực và mô-men xoắn 7,8 Nm. Quay trở lại với bản độ, phong cách Hubless Wheel (vành không tâm, vành không đùm) được hiểu là kiểu xe mà các vành xe không có trục trung tâm, chỉ có vành tròn ở ngoài và lốp. Do không có trục trung tâm dẫn đến việc xe không sử dụng vòng bi, xích đĩa tải như thông thường. Thay vào đó, xe sử dụng "đĩa tải" đặt ở một bên vành, cùng đường kính với vành và dẫn động bằng dây đai. Để phù hợp với phong cách Hubless Wheel đi cùng với bộ lốp cỡ lớn, chủ xe đã làm lại bộ gắp sau hoàn toàn mới. Bộ gắp mới còn là nơi đặt hệ thống phanh sau khá độc đáo. Xe vẫn sử dụng xích tải như nguyên bản nhưng lắp thêm một trục trung gian để nối với dây đai. Trục nối trung gian cũng là nơi lắp phanh sau. Khi phanh hoạt động, trục trung gian bị phanh lại và kéo theo bánh sau dừng lại. Phần chính của bản độ là cấu trúc Hubless Wheel độc đáo nên các món phụ kiện đều sử dụng các thương hiệu tầm trung hoặc tự chế. Giảm xóc sau đến từ Racing Boy - thương hiệu khá quen thuộc với những người chơi xe tại Việt Nam. Dàn ống xả khá hầm hố, được làm thủ công. Phong cách Hubless Wheel được sáng tạo bởi Franco Sbarro từ năm 1989 trên chiếc Sbarro Orbital Wheel. Kể từ đó, phong cách này chỉ xuất hiện trên các bản độ riêng do chi phí phát triển tốn kém và một số hạn chế trong quá trình vận hành. Trước bản độ này, Hubless Wheel thường được áp dụng trên các bản độ đắt tiền từ xe phân khối lớn. Một trong những mẫu xe Hubless Wheel nổi tiếng nhất là chiếc Tron Light Cycle đã cập bến Việt Nam hồi đầu năm.

Cách đây vài ngày, đã xuất hiện bản độ Yamaha Exciter 150 theo phong cách superbike R1M tại triển lãm xe độ Art of Speed (Malaysia). Cũng tại triển lãm Art of Speed 2019, một mẫu xe máy côn tay độ khác với phong cách "không có vành" độc đáo không kém cũng được vén màn. Bản độ Hubless Wheel này được thực hiện bởi Azriy Ahmad, dựa trên chiếc xe phổ thông giá rẻ Demak Evo Z 110. Demak Evo Z 110 có thiết kế khá giống với mẫu xe Yamaha Exciter 135 nhưng dung tích động cơ chỉ 110 cc. Tại Malaysia, xe máy Demak Evo Z 110 được bán với giá 1.100 USD. Xe được trang bị động cơ xy-lanh đơn, dung tích 110 cc cho công suất 7,8 mã lực và mô-men xoắn 7,8 Nm. Quay trở lại với bản độ, phong cách Hubless Wheel (vành không tâm, vành không đùm) được hiểu là kiểu xe mà các vành xe không có trục trung tâm, chỉ có vành tròn ở ngoài và lốp. Do không có trục trung tâm dẫn đến việc xe không sử dụng vòng bi, xích đĩa tải như thông thường. Thay vào đó, xe sử dụng "đĩa tải" đặt ở một bên vành, cùng đường kính với vành và dẫn động bằng dây đai. Để phù hợp với phong cách Hubless Wheel đi cùng với bộ lốp cỡ lớn, chủ xe đã làm lại bộ gắp sau hoàn toàn mới. Bộ gắp mới còn là nơi đặt hệ thống phanh sau khá độc đáo. Xe vẫn sử dụng xích tải như nguyên bản nhưng lắp thêm một trục trung gian để nối với dây đai. Trục nối trung gian cũng là nơi lắp phanh sau. Khi phanh hoạt động, trục trung gian bị phanh lại và kéo theo bánh sau dừng lại. Phần chính của bản độ là cấu trúc Hubless Wheel độc đáo nên các món phụ kiện đều sử dụng các thương hiệu tầm trung hoặc tự chế. Giảm xóc sau đến từ Racing Boy - thương hiệu khá quen thuộc với những người chơi xe tại Việt Nam. Dàn ống xả khá hầm hố, được làm thủ công. Phong cách Hubless Wheel được sáng tạo bởi Franco Sbarro từ năm 1989 trên chiếc Sbarro Orbital Wheel. Kể từ đó, phong cách này chỉ xuất hiện trên các bản độ riêng do chi phí phát triển tốn kém và một số hạn chế trong quá trình vận hành. Trước bản độ này, Hubless Wheel thường được áp dụng trên các bản độ đắt tiền từ xe phân khối lớn. Một trong những mẫu xe Hubless Wheel nổi tiếng nhất là chiếc Tron Light Cycle đã cập bến Việt Nam hồi đầu năm.