6/10 xe bán chạy nhất Việt Nam là của Toyota và Hyundai

Trong tháng 7/2019, top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam gây chú ý bởi hàng loạt mẫu xe biến mất trong bảng xếp hạng - đặc biệt là sự thống trị của hai thương hiệu ôtô là Toyota và Hyundai khi có đóng góp tới 6/10 mẫu xe trong top bán chạy nhất. Đáng chú ý, Hyundai SantaFe đã vượt mặt Honda CR-V vốn luôn có doanh số cao trong nhiều tháng trước. Dẫn đầu top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam vẫn là "ông vua doanh số" Toyota Vios với 2.402 xe đến tay người tiêu dùng, giảm hơn 1.000 chiếc so với tháng trước đó. Tính hết 7/2019, mẫu xe hạng B của thương hiệu Nhật Bản có tổng cộng 14.853 chiếc, dẫn đầu hoàn toàn trong phân khúc và toàn thị trường. Hiện giá xe Toyota Vios niêm yết đang giảm từ 29-41 triệu đồng ở mức 490-570 triệu đồng tại Việt Nam. Trong tháng 7/2019 vừa qua, Hyundai Accent bán được 1.623 xe, tăng hơn 200 chiếc so với tháng 6 trước đó. Doanh số cộng dồn trong 7 tháng đầu năm của Accent ở mức 10.408 xe được giao khách hàng. Hiện tại, Thành Công Motor đã tiến hành bổ sung ăng-ten vây cá mập và cửa gió điều hòa hàng ghế sau, do đó Hyundai Accent hiện đang có mức giá niêm yết tăng nhẹ dao động từ 426,1 đến 547,1 triệu đồng. "Ông vua xe cỡ nhỏ" vẫn gọi tên Hyundai Grand i10 với 1.599 xe đến tay khách hàng. Cộng dồn doanh số hết 7 tháng đầu năm nay, mẫu xe hạng A này bán được 10.430 xe. Khách hàng mua xe Hyundai Grand i10 có mức giá dao động từ 315 đến 415 triệu đồng cùng 9 lựa chọn phiên bản khác nhau và đang phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều đối thủ mới như VinFast Fadil, Honda Brio và Kia Morning... Ford Ranger kể từ khi đủ nguồn hàng đã liên tiếp nằm trong Top 10 xe hút khách nhất trong tháng 7/2019 với doanh số đạt 1.286 xe, tính chung đến thời điểm này có tới 6.784 chiếc được bán ra. Doanh số trên cho thấy, Ranger vẫn không có đối thủ trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Biến mất khỏi danh sách 10 ôtô bán chạy trong tháng 6/2019, tuy nhiên Toyota Fortuner đã quay trở lại với doanh số đạt 1.191 chiếc, đây là mẫu xe vẫn đang thống trị hoàn toàn phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Tính chung đến thời điểm này, Toyota Fortuner có lượng xe tiêu thụ ở mức 6.642 chiếc đến tay người tiêu dùng. Toyota Innova đã quay trở lại dẫn đầu phân khúc xe hơi đa dụng tại Việt Nam với doanh số 1.043 chiếc trong tháng 7/2019. Cộng dồn từ đầu năm, lượng xe Innova bán ra đạt 7.092 chiếc. Hiện tại, phân khúc MPV của Toyota Innova đón nhận thêm khá nhiều đối thủ như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga,.. và sắp tới đây là Nissan Grand Livina. Mẫu xe giá rẻ Mitsubishi Xpander bán ra đến 1.034 chiếc trong tháng 7/2019 vừa qua và tổng lượng xe bán ra từ đầu năm đạt 8.578 chiếc, vượt xa đối thủ chính là Toyota Rush để thống trị trong phân khúc. Doanh số xe Mazda3 trong tháng 7 đã giảm nhẹ so với tháng trước đạt 1.007 chiếc đến tay khách hàng và đây vẫn là mẫu xe hạng C bán chạy nhất Việt Nam. Cộng dồn doanh số từ đầu năm 2019, Mazda 3 bán được đạt 8.048 chiếc. Hiện tại, Thaco đang dành ưu đãi 20 triệu đồng tiền mặt và quà tặng phụ kiện cho khách hàng khi mua Mazda3. Hyundai SantaFe lần đầu tiên lọt Top 10 xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam với doanh số 869 chiếc, tính chung từ đầu năm 2019 có 5.253 xe đến tay khách hàng. Hyundai Santa Fe hiện đang ở thế hệ mới vừa ra mắt khách hàng trong nước tháng 1/2019 với mức giá từ 995 đến 1.245 triệu đồng cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ. Tiếp tục vượt mặt Mazda CX-5 trong phân khúc, Honda CR-V đạt doanh số 826 chiếc đến tay khách hàng Việt và tính đến hết 7 tháng đầu năm 2019, mẫu CUV này đạt 8.930 chiếc xuất xưởng. Giá xe Honda CR-V tại Việt Nam hiện được niêm yết từ 983 đến 1.093 triệu đồng. Video: Top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 7/2019.

