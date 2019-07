Xe ga "cốp bự" Honda Lead mới từ 38,2 triệu tại VN

Liên doanh xe máy Nhật Bản tại Việt Nam vừa chính thức giớ thiệu mẫu xe ga Honda Lead 125 phiên bản mới với một số nâng cấp đáng chú ý ở hệ thống chiếu sáng và tính năng an toàn đến người tiêu dùng. Theo đó, Honda Lead 125 2019 phiên bản mới sẽ không có gì thay đổi về thiết kế, thay vào đó xe sẽ có bộ tem mới hiện đại và thành lịch hơn. Phiên bản Đen mờ và Cao cấp sẽ được bổ sung thêm dòng chữ "Black Edition" và "Premium Edition" Về mặt trang bị, Honda Lead mới sẽ được tích hợp thêm chức năng báo động chống trộm cho hệ thống khóa thông minh Smart Key trên phiên bản Đen mờ và Cao cấp. Trong khi đó phiên bản tiêu chuẩn của xe cũng sẽ được bổ sung khóa thông minh Smart Key với hai chức năng mở/tắt xe từ xa và xác định vị trí xe. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cũng trang bị đồng bộ hệ thống đèn pha LED cho hai phiên bản Đen mờ và Cao cấp, giúp tăng hiệu quả chiếu sáng cho xe hơn so với phiên bản hiện tại đang bán ra trên thị trường. Các tiện ích khác của xe vẫn được giữ nguyên như cốp xe rộng 37 lít với thiết kế hợp lý giúp chứa được 2 mũ bảo hiểm cả đầu cỡ lớn và nhiều vật dụng cá nhân, hộc chứa đồ trước 500ml có lẫy đống mở tiện lợi. "Trái tim" của Honda Lead 125 phiên bản mới vẫn là động cơ eSP xylanh đơn, 4 thì, dung tích 125cc, làm mát bằng dung dịch, đi kèm là hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số vô cấp truyền động dây curoa. Phiên bản mới của Honda Lead 125 sẽ được bán ra thị trường vào ngày 10/7 tới đây tại các đại lý do Honda Ủy nhiệm với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với tất cả những sự bổ sung công nghệ trên, giá xe ga Honda Lead 2019 tăng nhẹ. Bản Tiêu chuẩn có giá 38,29 triệu đồng. Bản Cao cấp có giá 40,29 triệu đồng. Khác biệt nhẹ ở màu sơn và tem, bản Đen mờ có giá cao hơn Cao cấp một chút, ở mức 41,49 triệu đồng. Video: Chi tiết Honda LEAD 125cc hoàn toàn mới vừa ra mắt.

Liên doanh xe máy Nhật Bản tại Việt Nam vừa chính thức giớ thiệu mẫu xe ga Honda Lead 125 phiên bản mới với một số nâng cấp đáng chú ý ở hệ thống chiếu sáng và tính năng an toàn đến người tiêu dùng. Theo đó, Honda Lead 125 2019 phiên bản mới sẽ không có gì thay đổi về thiết kế, thay vào đó xe sẽ có bộ tem mới hiện đại và thành lịch hơn. Phiên bản Đen mờ và Cao cấp sẽ được bổ sung thêm dòng chữ "Black Edition" và "Premium Edition" Về mặt trang bị, Honda Lead mới sẽ được tích hợp thêm chức năng báo động chống trộm cho hệ thống khóa thông minh Smart Key trên phiên bản Đen mờ và Cao cấp. Trong khi đó phiên bản tiêu chuẩn của xe cũng sẽ được bổ sung khóa thông minh Smart Key với hai chức năng mở/tắt xe từ xa và xác định vị trí xe. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cũng trang bị đồng bộ hệ thống đèn pha LED cho hai phiên bản Đen mờ và Cao cấp, giúp tăng hiệu quả chiếu sáng cho xe hơn so với phiên bản hiện tại đang bán ra trên thị trường. Các tiện ích khác của xe vẫn được giữ nguyên như cốp xe rộng 37 lít với thiết kế hợp lý giúp chứa được 2 mũ bảo hiểm cả đầu cỡ lớn và nhiều vật dụng cá nhân, hộc chứa đồ trước 500ml có lẫy đống mở tiện lợi. "Trái tim" của Honda Lead 125 phiên bản mới vẫn là động cơ eSP xylanh đơn, 4 thì, dung tích 125cc, làm mát bằng dung dịch, đi kèm là hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số vô cấp truyền động dây curoa. Phiên bản mới của Honda Lead 125 sẽ được bán ra thị trường vào ngày 10/7 tới đây tại các đại lý do Honda Ủy nhiệm với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với tất cả những sự bổ sung công nghệ trên, giá xe ga Honda Lead 2019 tăng nhẹ. Bản Tiêu chuẩn có giá 38,29 triệu đồng. Bản Cao cấp có giá 40,29 triệu đồng. Khác biệt nhẹ ở màu sơn và tem, bản Đen mờ có giá cao hơn Cao cấp một chút, ở mức 41,49 triệu đồng. Video: Chi tiết Honda LEAD 125cc hoàn toàn mới vừa ra mắt.