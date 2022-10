"Xế độ" đắt đỏ của Brabus là tâm điểm tại triển lãm VMS 2022

Trong số 14 thương hiệu tham dự tại triển lãm Vietnam Motor Show 2022, thương hiệu xe ôtô Brabus đình đám là kẻ ngoại lệ vì thuộc 1 hãng độ, không phải là hãng xe truyền thống và điều này hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách hàng yêu xe trong đến thăm quan gian hàng. Trong lần đầu tiên tham dự triển lãm Vietnam Motor Show 2022, hãng độ Brabus trứ danh đến từ thành phố Bottrop, Đức đã mang đến 3 mẫu xe chủ lực là Brabus 800, Brabus G400 và Brabus B50 để ra mắt, giá bán chắc chắn không hề rẻ và việc sản xuất cũng được giới hạn trên toàn cầu. Điều gây bất ngờ chính là việc siêu phẩm Brabus 900 Rocket Edition đã vắng mặt và thay vào đó là 2 xe Mercedes-AMG G63 độ Brabus đình đám khác chính là Brabus 800 và Brabus G400. Ngoài ra vẫn là sự góp mặt của xe Brabus B50. Dựa trên Mercedes-Benz S500 mã W223 có không quá 10 xe tại Việt Nam, hãng độ đến từ Đức đã cho ra đời chiếc xe Brabus B50 với ngoại hình, nội thất và động cơ đều được nâng cấp lên tầm cao mới. Đã kể đến thương hiệu Brabus thì ngoài việc thiết kế và nội thất ra, giới mê tốc độ rất quan tâm vào việc hãng này điều chỉnh lại động cơ cho những mẫu xe đặc biệt giới hạn của mình. Trên Brabus B50, xe được trang bị thêm mô-đun B50 - 500 PowerXtra do Brabus phát triển bên cạnh khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0 lít nguyên bản nhằm có thể giúp xe tạo ra công suất mới là 493 mã lực, tăng 58 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt con số 590 Nm. Theo công bố thì bản độ Brabus B50 chỉ mất thời gian 4,7 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, nhanh hơn 0,2 giây so với xe nguyên bản. Mẫu xe SUV Brabus G800 là đại diện mới nhất trong dòng sản phẩm phát triển từ nguyên mẫu G-Class. Phần ngoại thất của G800 được gắn bộ body-kit Brabus Widestar, bao gồm cản trước và sau, ốp chắn bùn mở rộng từ sợi carbon, hốc hút gió đôi kích thước lớn trên nắp capo và các cửa thông gió chắn bùn phía sau. Trên Brabus B50, xe được trang bị thêm mô-đun B50 - 500 PowerXtra do Brabus phát triển bên cạnh khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0 lít nguyên bản nhằm có thể giúp xe tạo ra công suất mới là 493 mã lực, tăng 58 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt con số 590 Nm. Với những chủ xe đam mê carbon khó có thể bỏ qua chiếc Brabus G800 này, dễ thấy như mặt ca-lăng, nắp ca-pô, mui xe, ốp lốp dự phòng, tay nắm cửa, lẫy chuyển số vô-lăng… đều được dát “chất liệu” này. Chưa hết, xe còn được trang bị bộ mâm Monoblock Z “Platium Edition” đa chấu sơn đen kích thước lên tới 24 inch, đi cùng phần ốp carbon cứng cáp. Brabus G800 sở hữu khối động cơ mạnh 800 mã lực, đi cùng mô-men xoắn cực đại lên tới 1.000 Nm tại 6.600 vòng/phút. Xe mất 4,1 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, trong khi xe nguyên bản phải mất tới 4,5 giây. Brabus G800 có tốc độ tối đa được giới hạn điện tử tại 240 km/h. Cái tên cuối cùng được Brabus mang tới Triển lãm VMS 2022 lần này chính là G400. So với Brabus G800, đây được xem như một lựa chọn mềm hơn về cả giá bán lẫn trang bị. Sau khi qua tay Brabus, chiếc xe mạnh hơn 40 mã lực trong khi mô-men xoắn tăng lên 750Nm. Cụ thể, Brabus G400 được dựa trên chiếc SUV Mercedes-Benz G400d với động cơ diesel tăng áp 6 xy-lanh, dung tích 3.0L, giúp sản sinh công suất 362 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Mẫu G400 của hãng độ Đức sở hữu gói độ Widestar đặc trưng của Brabus phát triển cho dòng G với các bộ phận được thay thế bằng chất liệu carbon, tiêu biểu như trên nắp ca-pô, hệ thống đền LED trên nóc, bánh xe dự phòng phía sau. Những mẫu xe độ đình đám của thương hiệu Brabus hiện chưa được công bố mức giá chính thức, nhưng chắc chắn không hề rẻ nếu bạn đã tham khảo tại thị trường nước ngoài. Ngoài những mẫu xe độc của Brabus tại VMS 2022, gian hàng của thương hiệu này cũng trưng bày khá nhiều phụ kiền và đồ chơi độc đáo thu hút khách tham quan. Video: Brabus và những "cái nhất" trong thế giới xe độ.

Trong số 14 thương hiệu tham dự tại triển lãm Vietnam Motor Show 2022, thương hiệu xe ôtô Brabus đình đám là kẻ ngoại lệ vì thuộc 1 hãng độ, không phải là hãng xe truyền thống và điều này hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách hàng yêu xe trong đến thăm quan gian hàng. Trong lần đầu tiên tham dự triển lãm Vietnam Motor Show 2022, hãng độ Brabus trứ danh đến từ thành phố Bottrop, Đức đã mang đến 3 mẫu xe chủ lực là Brabus 800, Brabus G400 và Brabus B50 để ra mắt, giá bán chắc chắn không hề rẻ và việc sản xuất cũng được giới hạn trên toàn cầu. Điều gây bất ngờ chính là việc siêu phẩm Brabus 900 Rocket Edition đã vắng mặt và thay vào đó là 2 xe Mercedes-AMG G63 độ Brabus đình đám khác chính là Brabus 800 và Brabus G400. Ngoài ra vẫn là sự góp mặt của xe Brabus B50. Dựa trên Mercedes-Benz S500 mã W223 có không quá 10 xe tại Việt Nam, hãng độ đến từ Đức đã cho ra đời chiếc xe Brabus B50 với ngoại hình, nội thất và động cơ đều được nâng cấp lên tầm cao mới. Đã kể đến thương hiệu Brabus thì ngoài việc thiết kế và nội thất ra, giới mê tốc độ rất quan tâm vào việc hãng này điều chỉnh lại động cơ cho những mẫu xe đặc biệt giới hạn của mình. Trên Brabus B50, xe được trang bị thêm mô-đun B50 - 500 PowerXtra do Brabus phát triển bên cạnh khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0 lít nguyên bản nhằm có thể giúp xe tạo ra công suất mới là 493 mã lực, tăng 58 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt con số 590 Nm. Theo công bố thì bản độ Brabus B50 chỉ mất thời gian 4,7 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, nhanh hơn 0,2 giây so với xe nguyên bản. Mẫu xe SUV Brabus G800 là đại diện mới nhất trong dòng sản phẩm phát triển từ nguyên mẫu G-Class. Phần ngoại thất của G800 được gắn bộ body-kit Brabus Widestar, bao gồm cản trước và sau, ốp chắn bùn mở rộng từ sợi carbon, hốc hút gió đôi kích thước lớn trên nắp capo và các cửa thông gió chắn bùn phía sau. Trên Brabus B50, xe được trang bị thêm mô-đun B50 - 500 PowerXtra do Brabus phát triển bên cạnh khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0 lít nguyên bản nhằm có thể giúp xe tạo ra công suất mới là 493 mã lực, tăng 58 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt con số 590 Nm. Với những chủ xe đam mê carbon khó có thể bỏ qua chiếc Brabus G800 này, dễ thấy như mặt ca-lăng, nắp ca-pô, mui xe, ốp lốp dự phòng, tay nắm cửa, lẫy chuyển số vô-lăng… đều được dát “chất liệu” này. Chưa hết, xe còn được trang bị bộ mâm Monoblock Z “Platium Edition” đa chấu sơn đen kích thước lên tới 24 inch, đi cùng phần ốp carbon cứng cáp. Brabus G800 sở hữu khối động cơ mạnh 800 mã lực, đi cùng mô-men xoắn cực đại lên tới 1.000 Nm tại 6.600 vòng/phút. Xe mất 4,1 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, trong khi xe nguyên bản phải mất tới 4,5 giây. Brabus G800 có tốc độ tối đa được giới hạn điện tử tại 240 km/h. Cái tên cuối cùng được Brabus mang tới Triển lãm VMS 2022 lần này chính là G400. So với Brabus G800, đây được xem như một lựa chọn mềm hơn về cả giá bán lẫn trang bị. Sau khi qua tay Brabus, chiếc xe mạnh hơn 40 mã lực trong khi mô-men xoắn tăng lên 750Nm. Cụ thể, Brabus G400 được dựa trên chiếc SUV Mercedes-Benz G400d với động cơ diesel tăng áp 6 xy-lanh, dung tích 3.0L, giúp sản sinh công suất 362 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Mẫu G400 của hãng độ Đức sở hữu gói độ Widestar đặc trưng của Brabus phát triển cho dòng G với các bộ phận được thay thế bằng chất liệu carbon, tiêu biểu như trên nắp ca-pô, hệ thống đền LED trên nóc, bánh xe dự phòng phía sau. Những mẫu xe độ đình đám của thương hiệu Brabus hiện chưa được công bố mức giá chính thức, nhưng chắc chắn không hề rẻ nếu bạn đã tham khảo tại thị trường nước ngoài. Ngoài những mẫu xe độc của Brabus tại VMS 2022 , gian hàng của thương hiệu này cũng trưng bày khá nhiều phụ kiền và đồ chơi độc đáo thu hút khách tham quan. Video: Brabus và những "cái nhất" trong thế giới xe độ.