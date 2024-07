Xe điện Nyobolt sạc pin nhanh như đổ xăng, 5 phút đầy 80%

Trong thời đại mà các mẫu thiết kế xe điện có thể liên tục được công bố trên không gian mạng, thì hình ảnh của một chiếc ôtô thể thao chạy điện bất kỳ thường chỉ gây được sự chú ý trong thoáng chốc, rồi lại nhường chỗ cho một mẫu khác. Tuy nhiên đôi lúc cũng có những sản phẩm thực sự hứa hẹn, chẳng hạn như trường hợp của công ty pin Nyobolt của Anh Quốc với mẫu xe điện thể thao của mình. Dù chưa có tên chính thức, chiếc xe điện Nyobolt chỉ mới thử nghiệm, nhưng ngay lập tức gây liên tưởng đến Lotus Elise nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, nhiều đường cong và đậm tính khí động học. Được biết, thiết kế của mẫu xe điện này do studio Callum thực hiện, chính là nơi được thành lập bởi nhà thiết kế Ian Callum từng tạo nên những chiếc xe Jaguar bắt mắt. Điều thực sự ấn tượng là chiếc xe thể thao của Nyobolt chỉ có khối lượng 1.246 kg, nhẹ hơn 31 kg so với Subaru BRZ và nhẹ hơn 93 kg so với Honda Civic Si. Nyobolt đã làm điều đó như thế nào, khi mà xe điện thường nặng hơn xe dùng động cơ đốt trong truyền thống? Câu trả lời đến từ việc Nyobolt trang bị cho xe loại pin mới được họ phát triển thành công. Khối pin này rất nhẹ vì có dung lượng chỉ 35 kWh, ít hơn 5 kWh so với bộ pin trên chiếc Nissan Leaf cơ bản. Năng lượng trong pin chỉ đủ để xe có thể di chuyển tối đa 250 km trong một lần sạc, tuy nhiên lại hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất lên đến 350 kW. Điều đó giúp cho pin có thể được sạc từ 10-80% chỉ trong 4 phút 37 giây ở điều kiện lý tưởng. Nyobolt tuyên bố rằng tốc độ này “gấp đôi tốc độ của hầu hết các mẫu xe điện hỗ trợ sạc DC nhanh nhất hiện nay” và cho biết “trong vòng 4 phút sạc đầu tiên, cường độ dòng điện sẽ duy trì ở mức 500A không đổi và chừng đó vẫn sẽ đủ cung cấp phạm vi di chuyển lên tới 193 km”. Hơn nữa, hãng đã thử nghiệm bộ pin này với 4.000 chu kỳ sạc nhanh DC hoàn chỉnh, hoặc tương đương với quãng đường di chuyển giả định lên đến 965.606 km. Vào cuối chu kỳ thử nghiệm đó, Nyobolt tuyên bố dung lượng còn lại có thể sử dụng là hơn 80%, có nghĩa là gói pin này dường như đã được thiết kế để tồn tại lâu dài. Cũng đáng chú ý không kém là việc mẫu xe điện thể thao Nyobolt khi trang bị loại pin mới này cũng có thể tận dụng nguồn năng lượng rất hiệu quả, đủ để mô-tơ điện sản sinh lượng công suất lên tới 470 mã lực, tức là nhiều hơn 15 mã lực so với một chiếc xe cơ bắp Chevrolet Camaro SS sử dụng động cơ xăng V8. Hiện Nyobolt chưa khẳng định khi nào có thể đưa một mẫu xe hoàn chỉnh với công nghệ pin tiên tiến này ra thị trường, tuy nhiên họ hứa hẹn sẽ tiến hành sản xuất pin với số lượng hạn chế trong vòng 1 năm kể từ thời điểm này. Video: Giới thiệu xe điện Nyobolt sạc pin nhanh như đổ xăng.

