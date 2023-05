Xe điện có thể thành phế liệu nếu bị hỏng bộ pin

Điều này khiến các công ty bảo hiểm luôn đau đầu, họ buộc phải đưa ra quyết định là vứt bỏ cả chiếc xe đi, ngay cả khi chiếc xe mới chạy. Việc này cũng giúp các công ty bảo hiểm không cần chịu trách nhiệm nếu xe có không may lại xảy ra lỗi trong tương lai. Cũng bởi vậy mà người dùng xe điện sẽ phải gánh chi phí bảo hiểm cao hơn còn các công ty bảo hiểm cũng bị giảm lợi nhuận khi ký hợp đồng cho xe điện. Theo một số khảo sát, phí bảo hiểm dành cho xe điện tại Mỹ đang đắt hơn khoảng 27% so với những xe sử dụng động cơ đốt trong. Được biết, pin là bộ phận quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành, chi phí và khả năng vận hành của ô tô điện. Một bộ pin mới có thể có giá lên tới hơn 15.000 USD (tương đương 351 triệu VNĐ). Hay như một chiếc xe Tesla Model 3 có giá trị khoảng 43.000 USD (hơn 1 tỷ VNĐ), nhưng riêng chi phí thay pin của xe đã lên đến 20.000 USD (469 triệu VNĐ). Công ty bảo hiểm mong muốn các hãng sản xuất xe điện sẽ nghiên cứu, và tìm các giải pháp để có thể sửa chữa, tách rời bộ pin thành nhiều phần giúp tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng nếu không may bộ phận pin gặp sự cố hỏng hóc. Hiện tại một số hãng như GM, Ford và Nissan đã tuyên bố sẽ cố gắng hỗ trợ vấn đề này. Đặc biệt, GM còn cho phép bên thứ 3 truy cập vào dữ liệu pin để tìm cách sửa chữa. Tuy nhiên, đây không phải là việc làm mà hãng nào cũng sẵn lòng. Hãng xe điện Mỹ - Tesla gần đây đang sản xuất một công nghệ pin mới. Theo các chuyên gia mô tả, loại pin này gắn kết với nhau thành một cụm, không thể tách rời và cũng không thể sửa chữa. Nếu không may có hỏng hóc, bộ pin coi như sẽ bỏ và bị tiêu hủy ngay lập tức. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến chủ xe, công ty bảo hiểm mà hơn hết còn ảnh hưởng đến môi trường khi mà khí CO2 từ pin không được xử lý triệt để. Trong tương lai, nếu những chiếc xe điện bị hỏng pin càng nhiều thì việc xử lý pin lại càng cấp bách và quan trọng. Xe điện được ra đời nhằm hạn chế phát thải khí CO2 ra môi trường. Theo nghiên cứu, xe điện phải chạy hàng nghìn dặm mới có thể bù đắp được lượng khí carbon thải ra trong quá trình sản xuất. Nhưng nếu xe điện bị vứt bỏ ngay từ giai đoạn đầu, bộ pin của xe bị thải ra môi trường thì xe điện sẽ không còn những ưu điểm đúng như ý nghĩa xe xanh khi nó được sản xuất ra nữa. >>> Mời độc giả xem thêm video Chi tiết Ford F-150 Lightning | Xe điện thực dụng nhất thế giới với mức giá gây sốc (Nguồn: XE24h):

