Xe điện Avatr 12 của Trung Quốc gây ấn tượng mạnh tại Đức

Triển lãm IAA Mobility 2023 tại Đức tràn ngập các thương hiệu xe điện đến từ Trung Quốc. Trong số này, một mẫu xe có thể nói là tiêu biểu nhất, thu hút được nhiều sự chú ý nhất là chiếc xe Avatr 12 2024 chạy điện. Đây là sản phẩm của Avatr, một công ty được thành lập bởi liên minh giữa Changan, Huawei và CATL. Avatr 12 của Trung Quốc đầu được thành lập như một dự án hợp tác giữa Changan New Energy và Nio vào năm 2018. Tuy nhiên sau đó Nio đã rời đi và nhà sản xuất pin nội địa lớn nhất tại thị trường tỷ dân là CATL đã tham gia thay thế. Hiện tại, Changan nắm giữ hơn 40% cổ phần trong khi CATL sở hữu hơn 17%, phần còn lại thuộc về các quỹ đầu tư khác nhau. Riêng Huawei tuy không phải cổ đông chính nhưng tham gia với vai trò đối tác chiến lược, cung cấp mô-tơ điện, phần mềm điều khiển và các bộ phận thiết yếu tạo nên chiếc xe. Avatr 12 gây ấn tượng bởi kiểu dáng độc đáo, gợi nhớ đến Porsche Panamera với thân hình tựa như chiếc sedan hạng sang bề thế nhưng phần mui lại vuốt cong dần về phía đuôi và có cửa khoang hành lý kích thước lớn. Những người mê xe trên mạng xã hội Trung Quốc thậm chí còn so sánh Avatr 12 với… Bugatti 16C Galibier. Cột A dốc nhiều và uốn cong, cộng với phần kính cửa sổ bên hông khá nhỏ so với tổng thể thân hình, càng củng cố thêm cho hiệu ứng thị giác nổi bật mà Avatr 12 đem lại. Chiếc xe điện này dài 5.020 mm, rộng 1.999 mm và cao 1.460 mm, với chiều dài cơ sở đạt 3.020 mm. So với Panamera thế hệ mới nhất hiện nay, Avatr 12 ngắn hơn 29 mm, rộng hơn 62 mm và thấp hơn 37 mm. Đặc biệt phần chiều dài cơ sở của Avatr 12 trội hơn Panamera tới 70 mm, đây là điều dễ hiểu vì thiết kế đặc thù của xe điện cần sàn phẳng để đặt bộ pin lớn. Đèn chiếu sáng hai tầng và đèn pha tích hợp vào cản trước. Avatr 12 được thiết kế với các thành phần ẩn mình trong thân xe khi không cần đến và sẽ “bật ra” khi sử dụng, chẳng hạn như tay nắm cửa và cả cánh lướt gió khí động học ở phía đuôi xe. Ở hai bên hông là cặp camera quan sát thay cho gương chiếu hậu truyền thống. Phía trong xe cũng có camera dùng để hiển thị hình ảnh ở sau xe, do thiết kế ngoại thất độc đáo khiến Avatr 12 không có cửa sổ sau. Bên trong, Avatr 12 thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ tối giản và vật liệu chất lượng cao. Tại táp-lô là một màn hình cảm ứng nổi, được đặt tương đối thấp với một hàng nút vật lý bên dưới. Hướng mắt lên trên, tại khu vực viền dưới của kính chắn gió phía trước, là một dải màn hình siêu dài 35,4 inch. Hai cạnh ngoài cùng của màn hình này sẽ hiển thị hình ảnh từ camera chiếu hậu bên hông, còn ở giữa là các phần hiển thị thông tin dành cho người lái và cho hành khách được phân chia riêng biệt. Cần số nằm ngay sau vô-lăng thể thao hình bầu dục. Các trang bị tiện ích của Avatr 12 đều mang tính chất hiện đại như tới từ tương lai, chẳng hạn như mui kính toàn cảnh có thể tăng/giảm độ sáng bằng cơ chế điện sắc, hệ thống đèn viền nội thất thay đổi phù hợp với cảm xúc người ngồi trong xe, hệ thống tạo hương thơm với 3 mùi hương lấy cảm hứng từ thiên nhiên… Toàn bộ nội thất bọc da Nappa, dàn âm thanh lên tới 27 loa và xe cũng trang bị bộ hỗ trợ lái Huawei Advanced Driving System 2.0 với 29 cảm biến tiên tiến, trong đó có 3 LiDAR. Avatr 12 ra đời dựa trên nền tảng CHN do Changan, Huawei và CATL phát triển. Kiến trúc EP1 dùng pin 94,5 kWh và mang đến 2 lựa chọn về hệ thống truyền động. Thứ nhất là phiên bản dẫn động cầu sau dùng 1 mô-tơ điện có công suất 230 kW (313 mã lực). Thứ hai là phiên bản dẫn động 4 bánh, với 2 mô-tơ điện gắn tại cả 2 trục bánh xe, mang lại tổng công suất 425 kW (578 mã lực). Thông tin về quãng đường di chuyển tối đa và giá xe Avatr 12 2024 không được tiết lộ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nhà sản xuất này cho biết dây chuyền sản xuất chiếc Avatr 12 đã đi vào hoạt động kể từ đầu tháng 9/2023 này và có thể sớm bàn giao xe cho những khách hàng đầu tiên tại Trung Quốc ngay trong năm nay. Video: Xem chi tiết xe điện Avatr 12 của Trung Quốc tại Đức.

