Xe đầu kéo độ "nhà di động" thân vỏ gỗ, bán 8,69 tỷ đồng

Liệu bạn có đang thất vọng khi thấy mẫu concept Jeep Grand Wagoneer không có nội thất ốp gỗ xứng đáng? Nếu có, vậy thì bạn sẽ thấy vừa lòng với chiếc xe độ International Lonestar 2021 này, bởi nó có cả tá gỗ và mang biệt danh “Woody”. Chiếc xe đầu kéo khổng lồ dài tới 7,92 mét này là sản phẩm của công ty Brown Truck Group ở New Jersey, Mỹ, một đại lý chuyên bán xe tải. CEO công ty Todd E. Brown, một người đàn ông tự nhận “bán nghỉ hưu”, nói rằng Woody ban đầu là một dự án cá nhân mà ông ấy thực hiện trong lúc rảnh rỗi. Điều đó nhanh chóng thay đổi sau khi hé lộ trước công chúng bởi nhiều người đã đổ tới xem chiếc xe tải độc nhất vô nhị và thậm chí một vài người còn bày tỏ hứng thú mua xe. Thỏa chí trước phản hồi tích cực ngoài mong đợi, International Lonestar đã trở thành một chiếc xe nghiêm túc và giờ đây được rao bán giá 375.000 USD (khoảng 8,69 tỷ đồng). Nó là một chiếc xe tải mới cứng với hơn 2.000 giờ lao động được đầu tư để tạo nên một chiếc xe cao 3,35 mét thể hiện sự tri ân tới phong cách hot rod đậm chất Mỹ. Nặng khoảng 9.071 kg, Lonestar có trang bị một động cơ dầu Cummins dung tích 15 lít với 400 mã lực và 2.237 Nm mô-men xoắn cực đại. Khối động cơ to lớn này hoạt động cùng một hộp số tự động 10 cấp với tính năng hỗ trợ khởi hành lên dốc. Cả ngoại thất và nội thất xe đều có sử dụng những tấm gỗ phong với 9 lớp vẹt ni, phối hợp với những chi tiết trang trí màu cam trên tấm chắn bùn và thềm cửa. Chưa hết, nhà sản xuất còn bổ sung chất liệu cách âm cho phần nóc và sàn xe để giữ cabin đẹp đẽ và yên tĩnh. Ở bên trong, Lonestar còn có những bức tường bằng gỗ phong với các ô giữ cốc và bàn tích hợp, cùng với ổ sạc điện cho mỗi ghế ngồi. Hơn nữa, chiếc xe còn trang bị không ít tính năng công nghệ tân tiến như kết nối Apple CarPlay, mở khóa không chìa và gương sưởi ấm. Todd E. Brown tự hào miêu tả dự án nhà di động đặc biệt của mình rằng: “Chúng tôi đặt một chiếc International từ nhà máy và bắt đầu chế tạo. Công xưởng của chúng tôi đã tự làm và hoàn thành thân vỏ từ con số không. Tôi may mắn có một vài nhân viên rất tài năng. Chúng tôi cũng có một thợ mộc tài ba, người chịu trách nhiệm các chi tiết gỗ. Chúng tôi cố gắng giữ chủ đề một chiếc xe gỗ wagon hot rod giai đoạn 1993-35. Đương nhiên, chúng tôi cũng có bổ sung thêm những tính năng tiện ích hiện đại nữa, ví như camera, hệ thống cảnh báo va chạm.” Video: Ngắm xe đầu kéo khổng lồ - international Lonestar.

