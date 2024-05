"Xế cụ" BMW 2002 đời 1970 nâng cấp động cơ M3 E46 như trai trẻ

Chiếc xe đầu tiên của ông là chiếc BMW 2002 đời 1970 tuy nhiên sau thời gian, ông đã bán chiếc xe này do một số thay đổi trong nhu cầu sử dụng. Nhiều năm sau đó, đam mê “trỗi dậy” và Granberg lại tìm mua một chiếc BMW 2002 khác. Tuy nhiên khi mua, chiếc BMW 2002 đời 1970 cổ điển này đã gặp phải một số hư hỏng do tai nạn, nhiều khu vực bị rỉ sét cũng như bề mặt sơn bị hư hại nặng. Magnus đã vá lại phần rỉ sét nặng nhất và giúp động cơ hoạt động ổn định trở lại, sau đó phun chống rỉ sét lại toàn bộ nhằm bảo vệ phần thân xe nguyên bản còn lại vẫn chưa bị rỉ sét. Vài năm sau, lớp sơn lại trông cũ kỹ nên anh đã sơn lại và nâng cấp cho xe một bộ mâm xe mới. Năm 2019, chuyến đi đến triển lãm Bimmers of Thụy Điển đã thay đổi mọi thứ. Chiếc xe được đón nhận nồng nhiệt đến nỗi Magnus lái xe về nhà với một giải thưởng và ở thời điểm này anh bắt đầu nhen nhóm đam mê mong muốn nâng cấp phục hồi mẫu xe này. Thay cho khối động cơ nguyên bản, xe đã được trang bị khối động cơ BMW S54B32 từ một chiếc M3 E46 được gắn trên giá đỡ động cơ Andersson Steel & Speed đã được tinh chỉnh. Xe được trang bị piston Wiseco 87,25mm và được rèn bằng lực nén tiêu chuẩn. Tay quay nguyên bản cân bằng với vòng bi được tráng. Đầu van nguyên bản được cải tạo kết hợp cùng trục cam nguyên bản. Xe còn được trang bị hệ thống xả không gỉ Ferita, hệ thống quản lý động cơ Maxx ECU Race, kim phun nhiên liệu Nuke Performance 790 cc, tản nhiệt Do88, quạt điện Spal và hệ thống điện tùy chỉnh của Dennis Andersson. Hệ thống treo của xe được nâng cấp bộ Öhlins R&T dành cho xe BMW 1M với lò xo Öhlins được đặt hàng đặc biệt. Một số chi tiết khác như thanh chống phía trước được sửa đổi và giảm xóc phía sau được chế tạo riêng với bộ giảm chấn R&T. Hệ thống phanh của xe cũng được nâng cấp với bộ đĩa Tenaci 320 mm phía trước và 280 mm phía sau với bộ cùm phanh 6 piston xung quanh. Xe còn được trang bị bộ mâm 2 mảnh từ thương hiệu Alpina, được CR Custom Wheels tùy chỉnh chế tạo ở phía trước 8,5×17 inch, phía sau 9,5×17. Sau khi giải quyết các vấn đề lắp ráp, xe được đưa vào thử nghiệm dyno cho thấy công suất 343 mã lực ở động cơ và 270 mã lực tại bánh. Về nội thất, xe được trang trí đơn sắc với ghế thể thao BMW Performance Recaro màu đen, táp pi cửa mới, trần xe bọc tối màu và bảng điều khiển trung tâm bọc da tùy chỉnh với màn hình cảm ứng để điều khiển Maxx ECU. Bảng điều khiển có sự kết hợp giữa đồng hồ đo nguyên bản và bản sao, đồng thời vô lăng tiêu chuẩn được thay thế bằng vô lăng Momo Prototipo lấy cảm hứng xe cổ từ những năm 70. Magnus nói: “Tôi phải học mọi thứ và phải rất kiên nhẫn. Rất nhiều thứ đã được tinh chỉnh lại nhiều lần chỉ để khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo và theo cách tôi muốn. Tôi thực hiện dự án độ xe BMW 2002 đời 1970 này cùng sự hỗ trợ và động viên của bạn bè và gia đình, những người đã đóng góp kiến thức chuyên môn và người ủng hộ nhiệt tình nhất cho công trình này là cha của Magnus, người được khắc tên trên gương chiếu hậu.” Video: Xem chiếc BMW 2002 đời 1972 hàng hiếm.

Chiếc xe đầu tiên của ông là chiếc BMW 2002 đời 1970 tuy nhiên sau thời gian, ông đã bán chiếc xe này do một số thay đổi trong nhu cầu sử dụng. Nhiều năm sau đó, đam mê “trỗi dậy” và Granberg lại tìm mua một chiếc BMW 2002 khác. Tuy nhiên khi mua, chiếc BMW 2002 đời 1970 cổ điển này đã gặp phải một số hư hỏng do tai nạn, nhiều khu vực bị rỉ sét cũng như bề mặt sơn bị hư hại nặng. Magnus đã vá lại phần rỉ sét nặng nhất và giúp động cơ hoạt động ổn định trở lại, sau đó phun chống rỉ sét lại toàn bộ nhằm bảo vệ phần thân xe nguyên bản còn lại vẫn chưa bị rỉ sét. Vài năm sau, lớp sơn lại trông cũ kỹ nên anh đã sơn lại và nâng cấp cho xe một bộ mâm xe mới. Năm 2019, chuyến đi đến triển lãm Bimmers of Thụy Điển đã thay đổi mọi thứ. Chiếc xe được đón nhận nồng nhiệt đến nỗi Magnus lái xe về nhà với một giải thưởng và ở thời điểm này anh bắt đầu nhen nhóm đam mê mong muốn nâng cấp phục hồi mẫu xe này. Thay cho khối động cơ nguyên bản, xe đã được trang bị khối động cơ BMW S54B32 từ một chiếc M3 E46 được gắn trên giá đỡ động cơ Andersson Steel & Speed đã được tinh chỉnh. Xe được trang bị piston Wiseco 87,25mm và được rèn bằng lực nén tiêu chuẩn. Tay quay nguyên bản cân bằng với vòng bi được tráng. Đầu van nguyên bản được cải tạo kết hợp cùng trục cam nguyên bản. Xe còn được trang bị hệ thống xả không gỉ Ferita, hệ thống quản lý động cơ Maxx ECU Race, kim phun nhiên liệu Nuke Performance 790 cc, tản nhiệt Do88, quạt điện Spal và hệ thống điện tùy chỉnh của Dennis Andersson. Hệ thống treo của xe được nâng cấp bộ Öhlins R&T dành cho xe BMW 1M với lò xo Öhlins được đặt hàng đặc biệt. Một số chi tiết khác như thanh chống phía trước được sửa đổi và giảm xóc phía sau được chế tạo riêng với bộ giảm chấn R&T. Hệ thống phanh của xe cũng được nâng cấp với bộ đĩa Tenaci 320 mm phía trước và 280 mm phía sau với bộ cùm phanh 6 piston xung quanh. Xe còn được trang bị bộ mâm 2 mảnh từ thương hiệu Alpina, được CR Custom Wheels tùy chỉnh chế tạo ở phía trước 8,5×17 inch, phía sau 9,5×17. Sau khi giải quyết các vấn đề lắp ráp, xe được đưa vào thử nghiệm dyno cho thấy công suất 343 mã lực ở động cơ và 270 mã lực tại bánh. Về nội thất, xe được trang trí đơn sắc với ghế thể thao BMW Performance Recaro màu đen, táp pi cửa mới, trần xe bọc tối màu và bảng điều khiển trung tâm bọc da tùy chỉnh với màn hình cảm ứng để điều khiển Maxx ECU. Bảng điều khiển có sự kết hợp giữa đồng hồ đo nguyên bản và bản sao, đồng thời vô lăng tiêu chuẩn được thay thế bằng vô lăng Momo Prototipo lấy cảm hứng xe cổ từ những năm 70. Magnus nói: “Tôi phải học mọi thứ và phải rất kiên nhẫn. Rất nhiều thứ đã được tinh chỉnh lại nhiều lần chỉ để khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo và theo cách tôi muốn. Tôi thực hiện dự án độ xe BMW 2002 đời 1970 này cùng sự hỗ trợ và động viên của bạn bè và gia đình, những người đã đóng góp kiến thức chuyên môn và người ủng hộ nhiệt tình nhất cho công trình này là cha của Magnus, người được khắc tên trên gương chiếu hậu.” Video: Xem chiếc BMW 2002 đời 1972 hàng hiếm.