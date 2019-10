Xe BMW 118i dùng 3 năm lỗ hơn 400 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe hatchback hạng sang cỡ nhỏ BMW 118i đời 2016 này thuộc dòng xe 1-Series được xem là một lựa chọn đúng phong cách và đáng quan tâm cho những doanh nhân trẻ vừa khởi nghiệp hiện nay. Chiếc xe trong bài viết này được chủ nhân tại Hưng Yên chào bán trên sàn xe cũ với ngoại và nội thất còn khá nguyên bản. Ngôn ngữ thiết kế ngoại thất của chiếc BMW 118i toát lên phong thái trẻ trung, năng động nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Chiếc xe BMW 1-Series 118i trong bài viết này là mẫu hatchback cho gia đình với kích thước dài 4.329 mm, rộng 1.984 mm và cao 1.440 mm. BMW 118i gây ấn tượng bởi bộ lưới tản nhiệt được tinh chỉnh với các nan xếp dọc, đường nét dứt khoát, cụm đèn pha với thiết kế mạnh mẽ kết hợp với đường gân quen thuộc dạng chữ V trên nắp ca-pô tạo thành tổng thể hài hòa. Thiết kế bên sườn của xe với đường gân kéo dài từ vòm bánh trước đến cụm đèn hậu, xuyên qua và kết hợp hài hòa với tay nắm cửa. Đuôi xe xuất hiện cụm đèn hậu kích thước lớn và được thiết kế theo ngôn ngữ mới. Bên cạnh đó, dãy đèn phanh được bố trí trên phần chóp sau của mui xe giúp BMW 1-Series 118i nổi bật khi di chuyển, đặc biệt là vào ban đêm. Xe được trang bị bộ mâm đúc hợp kim 16-inch thiết kế 5 chấu, kết hợp với lốp RunFlat kích cỡ 205/55R16. Hệ thống giảm xóc phía trước sử dụng công nghệ McPherson và treo đa thanh giằng phía sau. Nội thất của 118i là một trong những điểm cộng, với thiết kế hài hòa và tiện dụng, giúp người dùng dễ dàng thực hiện thao tác nhanh chóng và chuẩn xác trong nhiều tình huống. Vô-lăng của BMW 118i là loại 3 chấu bọc da, đa chức năng - mang đến sự tương tác và cảm giác lái hoàn hảo cho người sử dụng như thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng hay điều khiển hành trình. Trang bị tiêu chuẩn của xe gồm; màn hình trung tâm 6,5 inch cùng nút điều khiển iDrive hiện đại, hệ thống điều hòa tự động, hệ thống giải trí CD/BMW radio... Các tính năng và trang bị an toàn trên mẫu xe này như 6 túi khí, giới hạn tốc độ, lốp an toàn runflat cũng giúp người sử dụng cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn đằng sau tay lái. Tính năng chuyển đổi chế độ vận hành với các chế độ Sport, Comfort, hay Eco Pro với nút bấm chuyển đổi được bố trí cạnh cần chuyển số. Ngoài ra, BMW 118i mới còn có hệ thống hỗ trợ mở cốp sau rảnh tay Comfort Access. Lẫy mở cốp sau ẩn dưới logo BMW. Xe được trang bị động cơ I3 1.5L TwinPower Turbo, kết hợp những công nghệ động lực tiên tiến của BMW như điều khiển Valvetronic, Double-VANOS, HPI và turbo tăng áp kép mang đến sức mạnh 136 mã lực tại 4.400v/ph, mô-men xoắn cực đại 220Nm tại 1.350-4.300 vòng/phút. Kết hợp cùng khối động cơ dung tích nhỏ hiệu quả cao, đây là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sử dụng công nghệ dẫn động cầu sau RWD. Khi ra mắt tại Việt Nam năm 2016, giá xe BMW 118i chính hãng là 1,328 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết này được chào bán trên sàn xe cũ với giá 899 triệu đồng, người dùng lỗ khoảng hơn 400 triệu đồng sau 3 năm sử dụng. Video: Xem chi tiết xe BMW 118i đời 2016.

