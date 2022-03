Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 siêu rẻ chạy điện “cháy hàng”

Hongguang Mini EVchạy điện hiện là mẫu xe thành công nhất của thương hiệu Wuling thuộc liên doanh SAIC-GM-Wuling tại Trung Quốc. Trong năm 2021, đã có tổng cộng hơn 550.000 chiếc ôtô điện này được bán ra thị trường. "Thừa thắng xông lên", thương hiệu Wuling đã quyết định bổ sung phiên bản Gameboy mới cho "gà đẻ trứng vàng" của mình. Hiện Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 mới vẫn chưa được công bố giá bán chính thức tại thị trường Trung Quốc. Ấy thế nhưng, khách hàng Trung Quốc vẫn đổ xô đặt mua mẫu xe này. Theo đó, trong tuần đầu tiên mở bán, xe đã được hơn 13.601 khách hàng đặt mua. Điều này không có gì lạ vì so với bản thường, xe sở hữu thiết kế phong cách hơn hẳn. Ngoài Gameboy, dòng xe Wuling Hongguang Mini EV hiện còn có cả phiên bản Macaron. Nếu như phiên bản Macaron mang phong cách thiết kế dễ thương và nữ tính thì Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 lại cá tính, phù hợp với nam giới hơn. Được đặt tên theo máy chơi game cầm tay Gameboy của hãng Nintendo, phiên bản này có 4 phong cách thiết kế, bao gồm Hurricane Phantom, Jungle Crossing, Interstellar Roaming và Party Sweetheart. Trong đó, phong cách Hurricane Phantom lấy cảm hứng từ các trang phục cổ điển trong game với sự phối hợp giữa 2 tông màu đen và đỏ tương phản. Phong cách Jungle Crossing lại lấy cảm hứng từ những trò chơi liên quan đến quân đội mà phần lớn các nam thanh niên đều yêu thích. Vì vậy, ở phong cách này, Wuling Hongguang Mini EV Gameboy được sơn màu xanh lá. Tiếp đến là phong cách Interstellar Roaming, gợi liên tưởng đến những trò chơi mang hơi hướng khoa học viễn tưởng. Với phong cách này, Wuling Hongguang Mini EV Gameboy được sơn màu trắng. Cuối cùng là phong cách Party Sweetheart mang ngôn ngữ màu sắc của game giả lập. Ở phong cách này, xe được sơn màu nâu café và kaki vừa ngọt ngào vừa ấn tượng. Dù ở phong cách nào, Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 cũng có một số thay đổi về trang bị so với bản thường như tạo hình chữ "X" bên trong đèn pha và đèn hậu, cản trước mới, baga nóc hầm hố hơn, vành la-zăng hay logo "GB" trên cột C. Ngoài ra, đèn pha của xe còn được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C" ngược. Thêm vào đó là nẹp bao quanh thân xe nhằm tăng vẻ hầm hố và nam tính. Chưa hết, Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 còn có kích thước lớn hơn bản thường với chiều dài 3.061 mm, chiều rộng 1.520 mm, chiều cao 1.665 mm và chiều dài cơ sở 2.010 mm. So với bản thường, Wuling Hongguang Mini EV Gameboy dài hơn 144 mm, rộng hơn 27 mm, cao hơn 44 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 70 mm, mang đến nội thất rộng rãi hơn. Bên trong Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 là không gian nội thất được phối màu "tông xuyệt tông" với ngoại thất. Mặt táp-lô của xe được thiết kế gọn gàng với màn hình LCD 7 inch sau vô lăng và cửa gió điều hòa kéo dài. Bên cạnh đó là ghế thể thao hơn, núm xoay chuyển số nằm giữa 2 ghế trước và camera lùi. Những tính năng an toàn của xe vẫn ở mức cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảnh báo người đi bộ ở tốc độ thấp và cảnh báo áp suất lốp. Đặc biệt, Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 được trang bị mô-tơ mạnh hơn và phạm vi di chuyển dài hơn bản thường. Theo đó, xe dùng mô-tơ điện có công suất tối đa 40 mã lực và cụm pin LiFePO4 mới nên có thể chạy 280 km sau khi sạc đầy pin. Thời gian sạc pin của xe là khoảng 5,5 tiếng hoặc 8,5 tiếng, tùy loại sạc. Dự đoán, giá xe Wuling Hongguang Mini EV Gameboy 2022 sẽ cao hơn đáng kể so với bản thường. Kể từ ngày 24/3/2022, giá xe Wuling Hongguang Mini EV phiên bản cũ tại Trung Quốc sẽ dao động từ 32.800 - 44.800 Nhân dân tệ (115 - 157 triệu đồng) thay vì 28.800 - 38.800 Nhân dân tệ (101 - 136 triệu đồng) như trước. Trong khi đó, Wuling Hongguang Mini EV 2022 có giá từ 34.800 - 50.600 Nhân dân tệ (khoảng 122 - 177 triệu đồng). Video: Giới thiệu Wuling Hongguang Mini EV cho thị trường Mỹ.

