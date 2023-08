Wuling Air ev bản tiêu chuẩn tới 325 triệu đồng, chạy 200km/lần sạc

Wuling Air ev là mẫu ôtô điện giá rẻ đã bắt đầu bán ở thị trường Indonesia từ năm 2022 với 2 phiên bản Standard Range và Long Range. Đến nay, khi tham gia triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2023, thương hiệu Wuling của liên doanh SAIC-GM-Wuling đã vén màn phiên bản mang tên Wuling Air ev Lite 2023 mới. "Là một trong những nhà sản xuất ôtô điện ở đất nước này, chúng tôi thấy xu hướng xe điện ngày càng gia tăng là một cơ hội để giới thiệu những sản phẩm dễ tiếp cận với mọi người và có thể sử dụng cho những mục đích khác nhau", ông Dian Asmahani, Giám đốc thương hiệu và marketing của Wuling Indonesia, phát biểu trong triển lãm GIIAS 2023 vào hôm 14/8 vừa qua. Theo Wuling, Lite là bản tiêu chuẩn mới của dòng xe điện Air ev ở thị trường Indonesia. Ông Dian hi vọng Air ev Lite sẽ trở thành câu trả lời cho nhu cầu mua ôtô điện ở Indonesia và có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn ở các khu vực khác nhau của đảo quốc này. Tại thị trường Indonesia, giá xe Wuling Air ev Lite 2023 là 206 triệu Rupiah (khoảng 325 triệu đồng). Sau khi trừ ưu đãi còn 188 triệu Rupiah (297 triệu đồng). Bên ngoài, Wuling Air ev Lite sở hữu ngoại hình giống hệt phiên bản Standard Range. Do đó, xe chỉ được trang bị đèn pha Halogen, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, vành thép 12 inch đi kèm ốp mâm và lốp 140/70R12. Bản Lite đương nhiên không có dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe và logo tích hợp đèn LED âm như bản Long Range cao cấp nhất. Bên trong xe, Wuling Air ev Lite sở hữu những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch, vô lăng bọc da 2 chấu tích hợp một vài phím chức năng, núm xoay chuyển số, phanh tay chỉnh cơ, giá để ly đặt trước cửa gió điều hòa để làm mát đồ uống và khởi động máy bằng chìa khóa cơ. Bản tiêu chuẩn này thiếu những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch hay phanh tay điện tử. Tuy nhiên, chủ xe vẫn có những tính năng kết nối với thiết bị điện tử hoặc điện thoại thông minh thông qua ứng dụng MyWuling+. "Trái tim" của Wuling Air ev Lite là mô-tơ điện mạnh 30 kW (khoảng 41 mã lực), kết hợp với pin LFP 18 kWh. Nhờ đó, xe có thể di chuyển 200 km sau một lần sạc đầy pin, tương tự phiên bản Standard Range. Thời gian sạc đầy pin bằng sạc AC 2.0 kW là 8,5 tiếng đồng hồ. Trang bị an toàn của mẫu xe điện Wuling Air ev của Trung Quốc này bao gồm phanh đĩa trên bánh trước, phanh tang trống phía sau, 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử, camera lùi và cảm biến phía sau. Tương tự 2 phiên bản còn lại, Wuling Air ev Lite cũng có 5 màu sắc là hồng, trắng, xanh dương, xanh bạc hà và vàng khá trẻ trung, "bắt trend". Xe được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Trong khi đó, pin của xe được bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Wuling Air ev hiện là mẫu ô tô điện bán chạy nhất tại thị trường Indonesia, sau đó mới đến Hyundai Ioniq 5. Chỉ trong vòng 1 năm, mẫu xe này đã đạt doanh số 10.031 chiếc ở thị trường Indonesia, tính đến tháng 8/2023. Sự xuất hiện của phiên bản Lite rẻ hơn hứa hẹn sẽ giúp Wuling Air ev càng trở nên phổ biến ở đất nước vạn đảo Ngoài Indonesia, Wuling Air ev hiện đã được bán ở một thị trường Đông Nam Á khác là Thái Lan. Trong năm nay, thương hiệu Wuling cũng có kế hoạch xuất khẩu mẫu xe điện này từ nhà máy ở Indonesia sang các thị trường khác. Tuy nhiên, Wuling chỉ xuất khẩu xe sang các thị trường tay lái nghịch (vô lăng nằm bên phải). Do đó, cơ hội để Wuling Air ev sản xuất tại Indonesia được bán ở Việt Nam khá thấp. Video: Giới thiệu xe điện cỡ nhỏ Wuling Air ev 2023 mới.

