Volvo EX30 lộ diện: SUV thuần điện cỡ nhỏ ra mắt vào tháng 6

Volvo đặt mục tiêu trở thành hãng xe thuần điện vào năm 2023 và nhằm đạt được mục tiêu đó, công ty Thụy Điển trong thời gian gần đây đã liên tiếp cho ra mắt các mẫu xe điện mới. Sau màn ra mắt của EX90, thương hiệu đến từ xứ Scandinavia lại tiếp tục nhá hàng mẫu SUV thuần điện cỡ nhỏ mới mang tên EX30. Hình ảnh bằng sáng chế được đăng tải trên diễn đàn Cochespias của Tây Ban Nha cho thấy Volvo EX30 có thiết kế ngoại thất vay mượn khá nhiều từ mẫu xe đàn anh EX90 với cụm đèn LED định vị Thor's Hammer và đèn hậu chữ L đặc trưng. Không chỉ vậy, không gian nội thất của mẫu SUV này cũng khá giống EX90 với màn cảm ứng dạng dọc khổ lớn đặt giữa bảng táp-lô, cần số nằm ở cột vô lăng, ghế bọc vải len. Volvo EX30 được phát triển dựa trên hệ thống khung gầm SEA (Sustainable Experience Architecture) dành riêng cho ô tô điện được phát triển bởi tập đoàn Geely. Nền tảng này cho phép các mẫu SUV trang bị mô-tơ đơn hoặc mô-tơ đôi với công suất tối đa 268 hoặc 536 mã lực. Một số thông tin rò rỉ cho biết EX30 sẽ được trang bị pin LFP tương tự Tesla Model 3 và Model Y. So với pin NMC, pin LFP cho hiệu năng kém hơn và không thể sạc nhanh nhưng có giá thành rẻ hơn khá nhiều. Giám đốc điều hành Volvo, ông Jim Rowan cho biết công ty đặt mục tiêu sử dụng công nghệ pin mới nhằm kéo giá bán xe chạy điện xuống ngang bằng với xe chạy xăng vào năm 2025 hoặc 2026, bằng cách giảm giá pin xuống dưới 100 USD mỗi kWh, từ mức 130 USD/kWh hiện nay. Volvo EX30 sẽ chính thức ra mắt vào ngày 7/6 tới đây và dự kiến có mặt tại các đại lý từ cuối năm nay. >>> Mời độc giả xem thêm video Volvo recalls 54,000 U.S. vehicles for air bag defect after one death:

