Volkswagen Teramont X hơn 2,1 tỷ “bằng xương, bằng thịt” tại Việt Nam

Vào hồi tháng 12/2023, các đại lý Volkswagen tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe mới mang tên Teramont X. Đến nay, những chiếc Volkswagen Teramont X 2024 mới đã bắt đầu cập bến đại lý, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng ngay trước thời điểm Tết Nguyên đán. Theo công bố của nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mức giá xe Volkswagen Teramont X tại Việt Nam sẽ có giá dự kiến 2,168 tỷ đồng. Nếu giá bán này là chính xác thì xe sẽ rẻ hơn đáng kể so với người anh em Volkswagen Teramont đang được bán tại Việt Nam (2,499 tỷ đồng). Tương tự mẫu MPV cỡ lớn Viloran đã ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 12 năm ngoái, Volkswagen Teramont X cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Mẫu xe này là sản phẩm do liên doanh SAIC-Volkswagen sản xuất đồng thời là phiên bản SUV lai Coupe của Volkswagen Teramont. Được coi như lựa chọn thay thế hợp túi tiền hơn của BMW X6 hay Mercedes-Benz GLE Coupe, mẫu xe SUV Volkswagen Teramont X ra đời dựa trên cơ sở gầm bệ MQB quen thuộc của Volkswagen. Mẫu xe này sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.917 x 1.989 x 1.729 mm và chiều dài cơ sở 2.980 mm. So với Volkswagen Teramont, xe ngắn hơn 180 mm, thấp hơn 48 mm trong khi chiều rộng và chiều dài cơ sở gần như không đổi. Không chỉ điều chỉnh nhẹ ở kích thước, Volkswagen Teramont X còn sở hữu thiết kế ngoại thất phong cách và ấn tượng hơn Teramont thông thường. Mẫu xe này mang trên mình những nét thiết kế đặc trưng của Volkswagen với lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn và cụm đèn pha IQ Light LED Matrix hiện đại. Cụm đèn pha và lưới tản nhiệt được chia làm đôi bởi dải đèn LED định vị ban ngày. Ở khu vực bên sườn, Volkswagen Teramont X được trang bị đường dập gân nối giữa chắn bùn trước/sau, nóc dốc về phía sau và bộ vành hợp kim 21 inch với thiết kế 5 chấu khỏe khoắn. Nằm phía sau vành la-zăng là cùm phanh màu đỏ nổi bật. Đằng sau, mẫu SUV lai Coupe này sở hữu cụm đèn hậu và dải đèn trên cản sau đều có thiết kế xuyên suốt. Những chi tiết này giúp phần đuôi xe trông rộng hơn và bề thế hơn. Ngoài ra, Teramont X còn có logo Volkswagen tích hợp đèn LED ẩn ở cả đầu xe lẫn đuôi xe. Volkswagen Teramont X bán ở Việt Nam thuộc phiên bản R-Line thể thao và cao cấp. Do đó, xe có hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen bóng làm điểm nhấn như lưới tản nhiệt, khe gió nằm vắt ngang trên cản trước, hốc gió trung tâm, vành la-zăng, nẹp trang trí sau chắn bùn trước, ốp cửa, ốp gương chiếu hậu, ăng ten vây cá mập, baga nóc, viền bao quanh đèn hậu, cánh gió mui và cản sau. Bên cạnh đó là logo "R" trên lưới tản nhiệt và nẹp trang trí sau chắn bùn trước. Khác với người anh em Teramont, Volkswagen Teramont X chỉ được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Khoang hành lý phía sau của xe có thể tích 540 lít hoặc 1.719 lít nếu gập ghế sau. Nội thất của xe được bọc da phối 2 màu đen - xám thanh lịch, điểm xuyết bằng những chi tiết màu đỏ như chỉ khâu trên ghế hay chấu vô lăng. Trong khi đó, mặt táp-lô được ốp gỗ màu đen bóng, khắc dòng chữ "Teramont X". Hiện thông tin cụ thể về trang bị nội thất của mẫu SUV lai Coupe này tại Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe có những trang bị như ghế lái chỉnh điện 12 hướng, gương chiếu hậu chống chói tự động, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa, cửa cốp chỉnh điện với cảm biến đá chân, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, điều hòa tự động, đèn viền trang trí, sạc điện thoại không dây và phanh tay điện tử. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen Teramont X tại Việt Nam là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion. Cuối cùng là những trang bị an toàn hiện đại như 9 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360 độ, cảnh báo tiền va chạm tích hợp phanh tự động, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo mất tập trung, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Việt Nam có thể chọn các màu sơn ngoại thất là đỏ, đen, xám và trắng. Volkswagen Teramont X sẽ cùng với người anh em Teramont đấu lại các đối thủ như Hyundai Palisade và Ford Explorer. Video: Giới thiệu Volkswagen Teramont X 2024 mới.

