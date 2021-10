Volkswagen Teramont 2021 tại Việt Nam, SUV rộng nhất phân khúc

Chiếc Volkswagen Teramont đầu tiên ra mắt tại thị trường Mỹ năm 2016, Teramont 2021 là phiên bản nâng cấp giữa dòng đời mới nhất vừa được ra mắt thế giới và nay đã có mặt tại Việt Nam. Những chiếc Volkswagen Teramont 2021 mới vừa được ra mắt tại Việt Nam được nhập khẩu từ Mỹ Điểm mạnh của mẫu xe SUV Volkswagen Teramont 2021 không phải là thương hiệu quốc dân hay là mẫu xe trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Thay vào đó là khoang nội rất rộng rãi cùng cụm động cơ 2.0L TSI đã khẳng định tên tuổi của hãng với giải thưởng quốc tế vào năm 2019 hạng mục động cơ 1.8-2.0L. Kích thước tổng thể của Teramont lớn hơn hẳn người đàn anh của Volkswagen là Touareg. Cụ thể, Teramont có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.097 x 1.990 x 1.777 (mm), so với Touareg thì Teramont dài, rộng và cao hơn. Đặc biệt, Teramont là mẫu SUV 7 chỗ đầu tiên được Volkswagen ứng dụng nền tảng khung gầm mới MQB. Tập đoàn ôtô Đức đã từng tiêu tốn hơn 8 tỷ USD để nghiên cứu và chế tạo ra nó.Volkswagen Teramont tại Việt Nam có duy nhất 1 phiên bản động cơ 2.0L, công suất 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Điểm đặc biệt là động cơ TSI sẽ tối ưu mô-men xoắn cực đại ở những dải vòng tua thấp từ 1.600-4.000 vòng/phút. Theo cảm quan khoang máy có vẻ như trống trải khá nhiều, tuy nhiên nếu như Volkswagen mang Teramont phiên bản 3.6L thì mức giá thuế sẽ khiến giá xe không hề dễ chịu như lúc này. Không dừng lại ở đó, Teramont còn thừa hưởng hệ động thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên tự động 4 MOTION thế hệ thứ 5. Điều này giúp phản ứng cực nhạy lên tới mili giây cùng với đa dạng các chế độ lái như On-road (Normal, Eco, Sport, Custom), Snow, Off-road, Off-road Individual. Hộp số tự động 8 cấp thế hệ mới nhất cũng giúp Teramont mạnh mẽ và cải thiện sự mượt mà trong quá trình tăng hoặc giảm số. Lực kéo được cải thiện hơn và tất nhiên cảm giác lái sẽ ấn tượng đúng với đặc trưng Volkswagen. Về ngoại hình thì dễ dàng nhận thấy các thay đổi của Teramont phiên bản nâng cấp so với thế hệ trước là cụm lưới tản nhiệt 3 thanh với dạng răng cưa và dải đèn LED ban ngày kiểu dáng chữ đổi thành chữ L. Cụm đèn cũng được Volkswagen ưu ái khi sở hữu công nghệ IQ.Light, mỗi cụm đèn pha bao gồm 128 bóng LED được điều khiển riêng biệt, trong đó đèn chiếu xa gồm 27 bóng LED, đèn gần gồm 48 bóng, 75 bóng LED còn lại là đèn định vị ban ngày, xi-nhan và đèn mở rộng góc chiếu. Bộ mâm của Teramont có kích thước 20 inch, dù nhiều ý kiến cho rằng kiểu mâm chưa đẹp nhưng nhìn tổng thể sẽ thấy sự hài hòa. Gương chiếu hậu chỉnh điện, tự sấy, tự động điều chỉnh khi lùi xe. Thiết kế nội thất Teramont là vừa đủ và tiện dụng cho hành khách. Cụm vô-lăng thiết kế mới cho cảm giác cầm nắm chắc chắn, các phím bấm có độ nẩy tốt, cùng cách bố trí hợp lý. Xe có trang bị phanh tay điện tử, hệ thống điều hòa có lọc không khí, hệ thống giải trí với 9 loa cho âm thanh ấn tượng,... Các chất liệu trong nội thất được dùng là gỗ, thanh kim loại phay xước và da. Tông màu nội thất với 2 tùy chọn là Đen và Nâu. Cả hai ghế trước có chỉnh điện, riêng ghế tài chỉnh được 10 hướng. Cả 2 đều có tính năng sưởi ghế. Ghế thiết kế ôm người và đỡ hông nên dù có di chuyển hành trình dài cũng không cảm thấy mệt. Cửa sổ trời toàn cảnh là điểm thú vị trên Teramont. Không phải vì sự mới lạ với cửa sổ toàn cảnh mà chính nhờ trang bị này giúp hành khách trên xe cảm thấy thoải mái hơn, chuyến hành trình dài cũng không còn cảm giác tù túng và mệt mỏi. Điểm nhấn của Volkswagen Teramont là hàng ghế thứ 2 và thứ 3 đều cho không gian ngồi rộng rãi. Với người cao 1m75 và cân nặng 83 kg thì việc ra/vào hoặc ngồi ở hàng ghế thứ 3 không có dấu hiệu chùng chân. Ngồi thử hàng ghế thứ 3, đầu gối vẫn còn rộng khá nhiều dù chưa điều chỉnh hàng ghế thứ 2. Xe có hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, vậy nên hàng ghế thứ 2 và thứ 3 có thể tùy chỉnh mức độ làm lạnh rất tiện dụng. Cửa gió hàng ghế thứ 2 ở bệ tỳ tay người lái và cửa gió hàng thứ 3 nằm ở cột C. Khoang hành lý là điểm cộng của Teramont. Dung tích cốp là 583L dư sức để các hành lý của 7 người trong các chuyến đi 2-3 ngày. Nếu cần không gian rộng hơn có thể gập phẳng hàng ghế thứ 2 và thứ 3 để tăng dung tích lên 2.741l. Cụm đèn hậu với hoạ tiết mới và cản trước sau cũng có nhiều tinh chỉnh giúp xe trong mạnh mẽ và hiện đại hơn. Có thanh mạ crom kéo dài nối liền 2 phần đèn, cùng với ống xả kép. Volkswagen Teramont từng được nhận nhiều giải thưởng như: “Best of 2018”, “Best Large Utility 2019”, “Family Car Of The Year 2020 & 2021”,.. Teramont được xếp hạng An Toàn 5 sao bởi Cục Quản Lý An Toàn Giao Thông Mỹ. Đáng tiếc Volkswagen Teramont 2021 tại Việt Nam không được trang bị an toàn chủ động và camera 360 độ, ghế sưởi hàng thứ 2,... Tuy nhiên, với mức giá 2,349 tỷ đồng, Volkswagen Teramont 2021 vẫn là mẫu xe hấp dẫn nếu bạn đang tìm kiếm chiếc SUV 7 chỗ cỡ lớn, có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, có không gian đủ cho 7 người và hành lý, xe nhập khẩu và đến từ thương hiệu Đức Video: Xem chi tiết Volkswagen Teramont 2021 tại Việt Nam.

