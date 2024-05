Volkswagen T-Cross 2025 nâng cấp thêm ADAS, giá từ 714 triệu đồng

Volkswagen T-Cross là mẫu SUV cỡ B đã có mặt trên thị trường từ năm 2019. Do đó, không có gì bất ngờ khi hãng Volkswagen quyết định tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe này. Mới đây, hãng Volkswagen đã giới thiệu T-Cross nâng cấp ở thị trường Brazil. Đây là mẫu xe dành cho các thị trường đang nổi, bao gồm cả Việt Nam. Trong khi đó, Volkswagen T-Cross 2025 mới dành cho thị trường phát triển như châu Âu có thiết kế riêng và đã ra mắt cách đây vài tháng. Ở phiên bản mới, Volkswagen T-Cross được thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất và nội thất đồng thời bổ sung trang bị. Điểm nhấn của mẫu SUV cỡ B này nằm ở cản trước/cản sau mới, lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn, tích hợp logo Volkswagen ở giữa, cụm đèn pha LED cải tiến, tạo hình bên trong đèn hậu và bộ vành hợp kim 17 inch. Nằm bên trong thân vỏ của Volkswagen T-Cross vẫn là cơ sở gầm bệ MQB A0 dùng chung với Virtus. Kích thước của xe không có gì thay đổi với chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.221 x 1.760 x 1.612 và chiều dài cơ sở 2.651 mm. Bên trong xe, Volkswagen T-Cross được điều chỉnh thiết kế ở mặt táp-lô, bao gồm cửa gió điều hòa mới. Thêm vào đó là chất liệu bọc ghế mới với logo "T-Cross". Ở bản cao cấp, mẫu SUV cỡ B này được trang bị ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch có thể dùng để chỉnh điều hòa và chất liệu bọc tapi cửa mềm mại hơn. Các tính năng an toàn mới cũng dồn cho bản cao cấp. Theo đó, mẫu SUV cỡ B này cuối cùng cũng có các tính năng an toàn chủ động ADAS như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen T-Cross 2025 ở thị trường Brazil là 2 tùy chọn động cơ như cũ. Đầu tiên là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.0L, cho công suất tối đa 115 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 150 mã lực. Tại thị trường Brazil, giá xe Volkswagen T-Cross 2025 khởi điểm từ 142.990 Real (khoảng 714 triệu đồng). Có thể mẫu xe này cũng được bán ở Việt Nam trong tương lai. Với giá bán cao, dao động từ 1,099 - 1,299 tỷ đồng, Volkswagen T-Cross khá kén khách tại Việt Nam. Hiện các đại lý Volkswagen vẫn đang chạy chương trình ưu đãi giá cho T-Cross nhằm kích cầu. Theo đó, tại đại lý, mẫu SUV cỡ B này được bán với giá 879 triệu đồng ở bản Elegance và 999 triệu đồng ở bản Luxury. So với giá niêm yết, giá bán thực tế tại đại lý rẻ hơn từ 220 - 300 triệu đồng. Video: Hé lộ Volkswagen T-Cross thế hệ mới.

