Volkswagen Sharan 2016 - MPV nhập Đức chỉ hơn 800 triệu tại Việt Nam

Volkswagen Sharan tại Việt Nam được ra mắt vào năm 2016. Xe có giá bán 1,9 tỷ đồng, cao hơn hẳn mẫu xe hàng hot thời điểm đó Kia Sedona (1,180-1,3 tỷ đồng). Ngoài Volkswagen Sharan, thị trường xe MPV tầm giá trên dưới 2 tỷ đồng còn có Honda Odyssey và mẫu xe của thương hiệu ngôi sao ba cánh Mercedes-Benz V-Class (hơn 2,5 tỷ đồng). Do giá xe Volkswagen Sharan khá cao, tiệm cận nhiều mẫu xe sang nên nó không được nhiều người Việt ưa chuộng và nhanh chóng dừng phân phối, tương tự Honda Odyssey. Sau 6 năm lăn bánh, chiếc Volkswagen Sharan hiếm hoi trên thị trường xe cũ được rao bán với giá chỉ hơn 800 triệu đồng, mất giá hơn 50% giá trị xe ban đầu và cao hơn đối thủ Kia Sedona 2016 (680-750 triệu). Tuy thế, hơn 800 triệu được xem là hợp lý cho một mẫu xe MPV 7 chỗ 6 năm tuổi, có nguồn gốc nhập khẩu từ Đức. Đặc biệt là trong khả năng tài chính của nhiều khách hàng chuộng xe Đức, mua xe phục vụ gia đình, đề cao yếu tố vận hành chắc chắn, bền bỉ, độ an toàn. Mẫu xe MPV Volskwagen Sharan 2016 có chiều dài 4.854 mm, rộng 1.904 mm, cao 1.720 mm, chiều dài trục cơ sở 2.920 mm. Khoảng sáng gầm 152 mm. Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp TSI 2.0 công suất 220 mã lực tại 4.500-6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Hộp số ly hợp kép 6 cấp, tốc độ tối đa 226 km/h. Mẫu xe mang thiết kế ngoại thất không quá phô trương, hai cửa trượt chỉnh điện, điều hoà 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình giải trí 6.5 inch, dàn âm thanh 8 loa, ra lệnh bằng giọng nói. Nội, ngoại thất mẫu xe không quá ấn tượng, cụm đèn pha bi-xenon, dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, đèn hậu LED. Khoang hành lý có thể tích 375 lít và có thể mở rộng lên 2.297 lít nếu gặp hàng ghế sau. Không giống Kia Sedona, Volkswagen Sharan ở Việt Nam là bản 7 chỗ với hàng ghế giữa có 3 chỗ ngồi kèm theo hai bàn làm việc, tiện ích hiếm thấy trên xe MPV 7 chỗ. Cơ cấu gập ghế cũng đơn giản, tiện dụng, hành khách bước vào hàng ghế thứ ba dễ dàng. Mẫu MPV sở hữu rất nhiều tính năng vận hành, công nghệ an toàn tiên tiến như hệ thống phanh ABS, hỗ trợ phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp AEB, cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control), cảnh báo điểm mù, hệ thống hỗ trợ đỗ xe và 7 túi khí. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng là công nghệ hiếm thấy trên xe MPV vào năm 2016 do vậy đây là điểm vượt trội các đối thủ của mẫu xe nhập Đức. Trên thị trường xe cũ, Kia Sedona vẫn được xem là sự lựa chọn an toàn, tiết kiệm với cấu hình động cơ dầu. Tuy nhiên để phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình, đề cao tiêu chí vận hành an toàn, sự chắc chắn của một chiếc xe nhập khẩu từ Đức thì Volkswagen Sharan đời 2016 là mẫu xe đáng để trải nghiệm cho khách hàng ưa chuộng xe Đức. Video: Đánh giá Volkswagen Sharan tại Việt Nam.

