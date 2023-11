VinFast VF7 chốt lịch ra mắt Việt Nam ngay trong tháng 11/2023

Mới đây, trên fanpage chính thức của VinFast đã xuất hiện đoạn video ngắn hé lộ thời điểm ra mắt mẫu ôtô điện VF7. Theo đoạn video này, VinFast VF7 2024 mới sẽ chính thức trình làng ở thị trường Việt Nam vào ngày 21/11/2023 tới đây. Như vậy, đây là mẫu xe điện mới thứ 3 mà VinFast ra mắt tại Việt Nam trong năm 2023, sau VF9 và VF6. SUV điện VinFast VF7 đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2022 diễn ra vào đầu năm ngoái dưới dạng xe concept. Ở bản thương mại, mẫu ô tô điện này dự kiến không thay đổi nhiều về mặt thiết kế so với xe concept. Cách đây không lâu, hình ảnh chiếc VinFast VF7 được cho là phiên bản thương mại đã lan truyền trên mạng xã hội. Qua đó, có thể thấy bản thương mại chỉ sở hữu một số khác biệt nhỏ so với xe concept như sự biến mất của tem chữ nổi "VinFast" trên cửa cốp. Trong khi đó, logo VF7 được chuyển sang vị trí cách xa hơn so với khu vực lắp biển số sau. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 5 chấu được sơn màu đen thay vì bạc. Tương tự xe concept, VinFast VF7 bản thương mại sẽ được trang bị dải đèn hình cánh chim đặc trưng trên đầu và đuôi xe. Bên cạnh đó là tay nắm cửa ẩn, đèn hậu nằm dọc và những chi tiết ngoại thất màu đen bóng. Dự kiến, nội thất của VinFast VF7 bản thương mại sẽ có thiết kế tương tự xe concept. Bên trong mẫu ô tô điện này là không gian nội thất 5 chỗ ngồi khá rộng rãi nhờ kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.545 x 1.890 x 1.636 mm và chiều dài cơ sở 2.840 mm. Theo công bố của VinFast, VF7 sẽ có 2 phiên bản là Eco tiêu chuẩn và Plus cao cấp. Ở bản tiêu chuẩn, xe được trang bị nội thất bọc nỉ và màn hình cảm ứng trung tâm với kích thước 12,9 inch. Trong khi đó, bản Plus cao cấp sở hữu nội thất bọc da thân thiện với môi trường, màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch và trần bằng kính toàn cảnh. Ngoài ra, xe còn có tính năng điều khiển bằng giọng nói dạng trợ lý ảo, ứng dụng di động, cập nhật phần mềm từ xa, hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc cấp độ 2, hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn khẩn cấp. Nguồn cung cấp sức mạnh cho bản Eco là 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 150 kW (khoảng 201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Trong khi đó, bản Plus dùng 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, cho công suất tổng cộng 260 kW (khoảng 349 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Nếu như bản Eco chỉ có hệ dẫn động cầu trước thì bản Plus đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng cụm pin có dung lượng khả dụng là 75,3 kWh. Quãng đường di chuyển sau 1 lần sạc của bản Eco là 450 km trong khi con số tương ứng của bản Plus là 431 km, theo chu trình thử nghiệm WLTP tại châu Âu. Hiện giá xe VinFast VF7 2024 vẫn chưa được công bố. Video: Hé lộ ngày ra mắt SUV VinFast VF7 2024 chạy điện.

Mới đây, trên fanpage chính thức của VinFast đã xuất hiện đoạn video ngắn hé lộ thời điểm ra mắt mẫu ôtô điện VF7. Theo đoạn video này, VinFast VF7 2024 mới sẽ chính thức trình làng ở thị trường Việt Nam vào ngày 21/11/2023 tới đây. Như vậy, đây là mẫu xe điện mới thứ 3 mà VinFast ra mắt tại Việt Nam trong năm 2023, sau VF9 và VF6. SUV điện VinFast VF7 đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2022 diễn ra vào đầu năm ngoái dưới dạng xe concept. Ở bản thương mại, mẫu ô tô điện này dự kiến không thay đổi nhiều về mặt thiết kế so với xe concept. Cách đây không lâu, hình ảnh chiếc VinFast VF7 được cho là phiên bản thương mại đã lan truyền trên mạng xã hội. Qua đó, có thể thấy bản thương mại chỉ sở hữu một số khác biệt nhỏ so với xe concept như sự biến mất của tem chữ nổi "VinFast" trên cửa cốp. Trong khi đó, logo VF7 được chuyển sang vị trí cách xa hơn so với khu vực lắp biển số sau. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 5 chấu được sơn màu đen thay vì bạc. Tương tự xe concept, VinFast VF7 bản thương mại sẽ được trang bị dải đèn hình cánh chim đặc trưng trên đầu và đuôi xe. Bên cạnh đó là tay nắm cửa ẩn, đèn hậu nằm dọc và những chi tiết ngoại thất màu đen bóng. Dự kiến, nội thất của VinFast VF7 bản thương mại sẽ có thiết kế tương tự xe concept. Bên trong mẫu ô tô điện này là không gian nội thất 5 chỗ ngồi khá rộng rãi nhờ kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.545 x 1.890 x 1.636 mm và chiều dài cơ sở 2.840 mm. Theo công bố của VinFast, VF7 sẽ có 2 phiên bản là Eco tiêu chuẩn và Plus cao cấp. Ở bản tiêu chuẩn, xe được trang bị nội thất bọc nỉ và màn hình cảm ứng trung tâm với kích thước 12,9 inch. Trong khi đó, bản Plus cao cấp sở hữu nội thất bọc da thân thiện với môi trường, màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch và trần bằng kính toàn cảnh. Ngoài ra, xe còn có tính năng điều khiển bằng giọng nói dạng trợ lý ảo, ứng dụng di động, cập nhật phần mềm từ xa, hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc cấp độ 2, hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn khẩn cấp. Nguồn cung cấp sức mạnh cho bản Eco là 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 150 kW (khoảng 201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Trong khi đó, bản Plus dùng 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, cho công suất tổng cộng 260 kW (khoảng 349 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Nếu như bản Eco chỉ có hệ dẫn động cầu trước thì bản Plus đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng cụm pin có dung lượng khả dụng là 75,3 kWh. Quãng đường di chuyển sau 1 lần sạc của bản Eco là 450 km trong khi con số tương ứng của bản Plus là 431 km, theo chu trình thử nghiệm WLTP tại châu Âu. Hiện giá xe VinFast VF7 2024 vẫn chưa được công bố. Video: Hé lộ ngày ra mắt SUV VinFast VF7 2024 chạy điện.