Vinfast VF5 Plus nâng cấp diện mạo mới, đi kèm ưu đãi mạnh tay

Để chào mừng diện mạo mới, VinFast sẽ triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt hấp dẫn từ 07-10/07/2024. Dàn xe Vinfast VF5 Plus 2024 mới với dải màu đa dạng sẽ chính thức ra mắt từ ngày 07/07/2024, gồm 4 màu cơ bản đã có là Xám, Đỏ, Xanh dương, Trắng; và 4 màu nâng cao mới là Vàng, Hồng tím, Xanh dương nhạt và Xanh lá nhạt. Để sở hữu 1 trong 4 màu nâng cao, khách hàng sẽ trả thêm 10 triệu đồng/xe. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tự chọn màu sơn theo ý thích với chi phí 20 triệu đồng. Đặc biệt, trong các ngày từ 07-10/07, khách hàng mua VF5 Plus sẽ được miễn phí chọn màu sơn nâng cao và màu sơn theo ý thích, đồng thời được tặng thêm 10 triệu đồng. Kể từ ngày 11/07 đến hết 31/07, khách hàng đặt mua mẫu xe SUV điện cỡ A Vinfast VF5 Plus màu nâng cao sẽ được ưu đãi 50% chi phí chọn màu sơn. Khách hàng chỉ cần đặt trước 15 triệu đồng để hưởng những ưu đãi này. Đây là cọc không hoàn/huỷ và không chuyển nhượng cho người khác (trừ người thân). Bên cạnh đó, khách hàng cũng không được đổi màu sơn đã chọn theo hợp đồng đặt cọc.Vinfast VF5 Plus hiện là mẫu SUV cỡ A được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam, chiếm gần một nửa thị phần của cả phân khúc trong Quý I/2024. Ưu điểm nổi bật của VF5 Plus là thiết kế nhỏ gọn, thời trang, vận hành linh hoạt trong đô thị và chi phí vận hành tối ưu vượt trội so với các xe xăng cùng phân khúc. Về động cơ, xe có công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm, mạnh nhất phân khúc SUV cỡ A, đảm bảo di chuyển tối đa 326,4 km (theo NEDC) sau một lần sạc đầy. VF5 Plus cũng được trang bị những tiện nghi, an toàn hàng đầu phân khúc như hệ thống 6 túi khí, giám sát hành trình, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, trợ lý ảo tiếng Việt điều khiển bằng giọng nói…Vinfast VF5 được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Đối với xe kèm pin, VinFast áp dụng chính sách bảo hành 7 năm và không giới hạn kilomet với bộ phận này. Về chi phí vận hành, khách hàng có thể thuê pin để tối ưu chi phí ban đầu theo 3 mốc tương ứng với quãng đường di chuyển trong tháng, từ 1,2 triệu đồng/tháng (đi dưới 1.500 km); 1,6 triệu đồng/tháng (từ 1.500 km đến 3.000 km); và 2,7 triệu đồng/tháng (từ 3.000 km trở lên). Với dải màu đa dạng, trẻ trung và tràn đầy năng lượng thanh xuân, VF5 Plus xứng đáng là "đàn anh của VF3". Không chỉ mang lại cho chủ nhân cơ hội thể hiện phong cách cá nhân và trở nên nổi bật trên mỗi hành trình, VF5 Plus còn là mẫu xe quốc dân với chất lượng và dịch vụ tốt nhất trong tầm giá. Đặc biệt, cộng hưởng lợi ích từ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì Tương lai Xanh” mới được Vingroup triển khai có hiệu lực hôm nay (01/07/2024), khách hàng mua VF5 Plus cũng sẽ nhận thêm rất nhiều đặc quyền như gửi xe miễn phí (dưới 5 tiếng) và ưu tiên đỗ tại mọi địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup (đến hết 01/07/2026); được sạc pin miễn phí tại các trạm sạc V-GREEN (đến hết 01/07/2025). Riêng cư dân Vinhomes sở hữu VF5 Plus sẽ có đặc quyền gửi xe và sạc điện miễn phí ở các bãi đỗ của Vinhomes trong vòng 2 năm tới. Trường hợp cư dân chọn sạc tại nhà sẽ được Vingroup hỗ trợ lắp sạc tại nhà với chi phí hỗ trợ lên đến 10.000.000 đồng/hộ, cấp 900.000 đồng/xe/tháng chi phí sạc từ nay đến hết ngày 01/07/2026. Các chủ xe điện VinFast ở chung cư Vinhomes sẽ được ưu tiên bố trí suất gửi xe nếu còn chỗ. Video: Đánh giá xe điện Vinfast VF5 sau 1 năm dùng mẹo.

